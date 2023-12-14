«Не собираюсь транжирить заработанные деньги». Интервью с восходящей звездой русских лыж

Алина Пеклецова в свои 18 на равных сражается с признанными чемпионками. А ведь она и школу успела окончить с золотой медалью!

Лыжница юниорской сборной России Алина Пеклецова заставила говорить о себе после сенсационного выступления на взрослом ЧР-2023 в Тюмени. В коньковой разделке на 10 км 17-летняя на тот момент спортсменка чуть более двух секунд проиграла Екатерине Смирновой в битве за золото.

В сезоне-2023/2024 Пеклецова выиграла летний чемпионат России, дважды стала призёром гонок на Альфа-Банк Кубке России и победила на Всероссийских соревнованиях. Всё это в битве с лучшими лыжницами страны.

О том, как теперь уже 18-летняя лыжница относится к своим успехам, призовых и соперничестве с лидерами она рассказала в интервью «Чемпионату».

«Могу списать неудачи на возраст. Лазейка есть»

— Алина, серебро взрослого чемпионата России казалось разовым всплеском. Но начался новый сезон – у тебя новые успехи. Теперь от тебя ждут мест только в топ-3. Это как-то давит?

— Пока ещё нет, честно говоря. Я могу даже сказать, что мне немного полегче, чем остальным спортсменкам, которые показывают высокие результаты. Ведь я могу списать какие-то свои неудачи на возраст, и мне ещё простительно. Лазейка есть.

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— Но пользоваться ей ты не собираешься?

— Надеюсь, что мне не придётся этого делать (смеётся). Я на каждую гонку выхожу спокойно работать, а не кому-то что-то доказывать. Я не заморачиваюсь тем, какой результат покажу. Раньше в этом плане эмоционально мне было сложнее. Когда ты соревнуешься со своим возрастом и находишься в числе лидеров, тогда от тебя и ждут соответствующих выступлений. А сейчас, когда ты бегаешь против олимпийских чемпионок, такого нет. Скорее, на них давит ответственность за результат, а не на меня.

— Высокие результаты в борьбе со взрослыми соперницами придают уверенности?

— Безусловно. Я ещё в прошлом сезоне почувствовала, что могу сражаться со многими. Но пока больше в своих профильных гонках. Многие же отмечают, что я хорошо бегу коньковые разделки, а с классикой возникают проблемы, да и на спринте я чувствую себя очень неуверенно.

Алина Пеклецова (слева) на церемонии награждения Фото: РИА Новости

«Не собираюсь транжирить заработанные деньги»

— У тебя некоторое время назад были сложные жизненные обстоятельства. Помогло ли стремление стать самостоятельной в достижении таких результатов, после которых тебя стали называть восходящей звездой российских лыж?

— Стремление такое, наверное, рано или поздно появляется у всех. Но я бы не сказала, что мне оно в 16-17 лет было жизненно необходимо. Возможность зарабатывать точно не стала определяющим фактором в моих результатах. Главное здесь другое – идти вперёд ради своих желаний, реализации мечты.

— Но уровень жизни ведь улучшился? Сейчас ты можешь позволить себе то, что раньше позволить не могла?

— Да у меня и не было никогда запредельных желаний. Я спокойно отношусь к тому, что стала зарабатывать. Как человек я вообще не поменялась. Я не собираюсь транжирить заработанные деньги. Да и нет необходимости. Я тренируюсь в составе сборной России, где тебе оплачиваются все сборы, питание, проживание, экипировка. Тем более в расположении национальной команды мы обязаны носить ту одежду, которую выдают.

— Неужели даже нет желание платье красивое купить?

— Платье мне купить пришлось летом, надевала его на свадьбу брата.

Алина Пеклецова Фото: Из личного архива спортсменки

— Понравился же образ?

— Очень понравился. Каждой девушке хочется побыть обычной девушкой. К сожалению, это был всего один день в году. Я очень долго выбирала платье, чтобы оно подходило к свадебной теме, сделала в салоне причёску, макияж. Это было очень здорово. Ради этого я даже отпросилась со сбора на день раньше. Утром приехала на поезде, привела себя в порядок – и на свадьбу.

«Наш тренер насильно на лыжню точно не погонит»

— Как ты вообще перегружаешься, чтобы не думать о лыжах?

— Да это спонтанно происходит. Например, летом, когда сборы шли постоянно один за другим, накопилась усталость. Даже не физическая. Но перед вкаткой в октябре межсборье длинным получилось. У меня было свободное время, и я подумала: «Да почему каждый день только тренировки, тренировки, тренировки? Жизнь этим не ограничивается». В тот же вечер купила билет в Питер и укатила: просто погулять, получить эмоциональную перезагрузку. Я осмотрела все достопримечательности, обошла весь центр, поездила по экскурсиям, ходила по музеям, кафе. Два дня в этом городе меня так вдохновили, что новые силы появились.

— Не появилось желания переехать?

— В такие большие города лучше ещё раз на экскурсию приехать. У нас в Вологде просто всё тихо и спокойно, и это мне нравится.

Алина Пеклецова Фото: Из личного архива спортсменки

— Ты не боишься, что будущие возрастные изменения в твоём организме могут сказаться на результатах? Ты же очень худенькая, лёгкая, воздушная. В подъёмы залетаешь, а не забегаешь.

— В моей комплекции есть не только плюсы, но и минусы: у меня гораздо меньше мощность и сила толчка, тут уже никакая частота не спасёт.

Я надеюсь, что останусь такой же, как сейчас. Если говорить про переходный возраст, то у меня изменения в фигуре были лет в 14, и всё давно прошло. Ведь я в детстве была достаточно крупной, а сейчас совсем наоборот.

— Елена Валерьевна Вяльбе, говоря о результатах твоих и Кати Никитиной, заметила, что «главное теперь — этих девочек сберечь и грамотно подвести к взрослому возрасту». Тренер юниорской сборной девушек Артемий Гельманов относится к вам особенно?

— Я бы не сказала, что он нас бережёт (улыбается). У нас нагрузка вполне себе рациональная. Если ты сама чувствуешь, что что-то идёт не так, или что конкретная гонка не пойдёт на пользу, можно просто поговорить с тренером. Насильно он точно на лыжню не погонит. Вообще, вся наша юниорская команда сильна, у каждой девочки свои козыри. Особого отношения к кому-то в нашей команде нет.

«Проигрыш Степановой в 30 секунд говорит сам за себя»

— После твоих успехов не было завистливых разговоров за спиной?

— Ничего такого не было. У нас хорошие отношения в команде.

— А со стороны лыжниц из взрослой команды?

— Да я с ними особо и не общаюсь, чтобы заметить какие-то взгляды или изменившееся отношение.

— Перед стартом сезона болельщики в чатах усиленно разогревали тему «Вероника Степанова против Арины Пеклецовой», когда же они сойдутся лицом к лицу. А ты сама ждала такого противостояния?

— Не скажу, что прямо ждала этого, но мне интересно было посоревноваться с Вероникой, посмотреть себя в сравнении с ней. Посмотрела. Ну проигрыш в 30 секунд говорит за сам за себя. Это очевидный результат, что ты слабее. Конечно, это определённый ориентир для дальнейшей работы. Для меня, да и для всех юниоров, думаю, очень хорошо, что сейчас все лидеры сборной России бегают на этапах Кубка России – мы можем равняться на них, стремиться к их результатам, смотреть на их технику. Так что для нас огромный плюс в том, что мы можем бегать со всеми лучшими. У меня нет самоцели обыграть кого-то, нужно на себя смотреть и развиваться относительно себя.

— Что стало определяющим в твоём переходе в Архангельскую область?

— Предложения были и от других регионов, но Архангельск был наиболее конкретным. Сейчас в регионе очень сильная команда, которая может бороться за победу на любом турнире. Правда, в эстафетную четвёрку ещё пробиться нужно.

«Экзамен по русскому языку сдала на 93 балла»

— По сравнению с прошлым сезоном у тебя в жизни серьёзные изменения – ты же школу закончила. И, насколько я знаю, с золотой медалью? Как тебе удалось так круто совместить учёбу и спорт?

— Да! 11 лет мучений позади. Конечно, когда ты начинаешь серьёзно заниматься спортом, то времени на учёбу остаётся всё меньше и меньше. Но в прошлом сезоне можно было на пальцах дни пересчитать, когда я в школе появлялась. Нужно сказать спасибо учителям, которые знали меня с самого детства ответственной ученицей, которая выполняла всё от и до. В 11-м классе они пошли мне навстречу. Какие-то контрольные я могла делать онлайн, какие-то задания выполняла удалённо.

Алина Пеклецова Фото: Из личного архива спортсменки

— С каким предметом пришлось тяжелее всего?

— Я поступила в Пензенский государственный университет в институт физической культуры и спорта, где половина сборной России учились или учатся, а для поступления нужно было сдавать ЕГЭ по биологии. Я изучала статистические данные и поняла, что это очень сложный предмет именно для сдачи. Например, по обществознанию в России примерно 400 человек сдали экзамены на 100 баллов, а по биологии – девять. К этому экзамену я готовилась целый год. На таком мандраже была перед экзаменом! Но в итоге сдала на 71 балл. Математику сдавала базовую, там просто оценка ставится, а русский сдала на 93 балла. Мне многие говорят, не жалею ли я о времени, которое потрачу на обучение в институте физкультуры, а потом всё равно придётся где-то ещё учиться. Нисколько не жалею. Мне самой интересно получить спортивное образование, оно мне точно пригодится.

— Ты думаешь о том, что когда-то будешь выступать и на Олимпиаде?

— Пока мне об этом рано задумываться, всё идёт своим чередом, не стоит торопить события.