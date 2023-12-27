Они похожи друг на друга намного больше, чем кажется.

Кто же на самом деле круче – Клебо или Нортуг? Сравниваем двух великих норвежских лыжников

Без россиян на международных турнирах в статусе лучшего лыжника планеты закрепился норвежец Йоханнес Клебо. Порой он выглядит непобедимым, но можно ли считать его безоговорочным №1 в истории лыжных гонок?

Далеко не факт. Потому что Клебо в сборной Норвегии пришёл на смену не менее звёздному герою – великому Петтеру Нортугу. Фамилии Клебо и Нортуг в сознании норвежского болельщика всегда идут рядом и являются синонимом успешного лыжника. Вот только кто из них круче?

«Чемпионат» решил устроить «поединок» между двумя норвежцами. Мы столкнём Клебо и Нортуга лбами и предложим вам выбрать главную звезду.

Первые победы в элите

Дебют Нортуга и Клебо состоялся на этапе Кубка мира в норвежском Драммене, но при этом с разницей почти в 11 лет. На момент старта в сезоне-2004/2005 Петтеру было 19 лет 4 месяца и 3 дня, Йоханнес же в сезоне-2015/2016 был на 1 месяц и 12 дней старше соотечественника.

В первом сезоне Нортуг пробежал лишь одну гонку – спринт, показав 35-й результат и до следующего сезона вообще не появлялся в составе национальной сборной. С Клебо история та же, но на старте он был лучше – 15-е место. Интересно, что победителем в тот день стал как раз Петтер.

До первой победы на Кубке мира спортсмены тоже добирались одинаково. Оба выиграли гонку ровно через год после своего дебюта на высшем уровне: Нортуг – 8 марта 2006 года, Клебо – 8 февраля 2017-го.

Йоханнес Клебо Фото: Maja Hitij/Getty Images

На чемпионате мира чаша весов Клебо перевешивает. В первой же гонке в финском Лахти в 2017 году он завоевал бронзу. А первое золото добыл в 2019 году в Австрии. Для Петтера первым личным результатом на ЧМ-2007 стало пятое место, золотую медаль он добыл в 2009 году в Чехии.

Что касается Олимпийских игр, то перевес вновь на стороне Йоханнеса. В 2018-м 21-летний норвежец выиграл сразу три золота, одно из которых личное – в спринте классическим стилем, и стал самым молодым в истории олимпийским чемпионом в лыжных гонках. В 2006 году Нортуга на Олимпиаду не взяли, а в 2010 в возрасте 24 лет он уехал из Ванкувера с мощным набором: выиграл гонку на 50 километров классикой, а также добыл ещё одно золото в командном спринте, серебро в эстафете и бронзу в спринте классикой.

Интересно, что свои первые «Большие хрустальные глобусы» оба норвежца завоевали в тех же сезонах, когда прошла их первая Олимпиада. Общий зачёт «Тур де Ски» Йоханнес возглавил в 22 года, а Петтер – в 29 лет.

Петтер Нортуг Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Клебо уже выиграл больше!

Йоханнесу Клебо всего 27 лет, но он уже провёл 134 старта на Кубке мира. За всю свою карьеру Петтер Нортуг пробежал на 85 гонок больше. Однако уже сейчас Йоханнес серьёзно обставляет старшего товарища по результатам. В 134 стартах Клебо 95 раз финишировал на подиуме, 75 раз выиграл. На 219 стартов Нортуга пришлось 84 подиума, но выиграл он только 38 гонок.

На счету обоих спортсменов две пройденные Олимпиады. В Сочи-2014 Нортуг не смог завоевать третью золотой медали, и даже до призов не доехал. Зато Клебо после успеха в Корее в 2018 году вновь выиграл два золота в Пекине, а также серебро и бронзу. Йоханнес – 9-кратный чемпион мира, Петтер – 13-кратный. Но на счету Нортуга лишь одна победа на «Тур де Ски» и одна в общем зачёте Кубка мира, у Йоханнеса к 27 годам уже три главных трофея многодневки и целых четыре «Больших хрустальных глобуса».

Спринтер и дистанционщик? Универсалы!

Клебо начинал свою карьеру как спринтер. А Нортуг, считающий себя дистанционщиком, видит в этом их главное различие.

«Пока мне не исполнилось 25 лет, я доминировал только в масс-стартах на 30 и 50 километров. Я изо всех сил старался добиться результатов в спринте, но для Йоханнеса всё было совсем наоборот. Он выиграл спринт, но не добился этого на 30 и 50 километрах. Поэтому мы совершенно разные. Прежде всего, он вывел спринт на новый уровень, это считалось невозможным. А я же никогда не был близок к этому», – объясняет Нортуг.

Йоханнес долго и упорно работал над выносливостью в дистанционных гонках и даже выиграл гонку на 50 километров, но эту победу анулировали из-за протеста. В конце прошлого сезона он вновь чуть не выиграл марафон, но уступил одну секунду соотечественнику Полу Голбергу.

Клебо и Нортуг вышли за рамки одного направления. Оба спортсмена – универсалы, способные выжать максимум из каждой гонки.

У Клебо без русских нет соперников. А у Нортуга?

На протяжении всей своей карьеры Нортуг активно сражался с россиянами. Его соперниками были Александр Легков, Максим Вылегжанин, Никита Крюков, а также швейцарец Дарио Колонья, швед Эмиль Йонссон и другие. Норвежцы и тогда представляли серьёзную силу, однако настоящего доминирования сборная добилась уже после того, как Петтер завершил карьеру.

На долю Йоханнеса Клебо, кажется, выпали менее сложные времена. Вплоть до завершения Олимпиады-2022 он сражался с россиянином Александром Большуновым. Силы парней были равны, и интрига била ключом в каждой гонке, они стали по-настоящему злейшими соперники на трассе.

Так бы оно и продолжалось, но в марте 2022 года российских спортсменов отстранили от международных соревнований. Теперь конкуренцию Клебо могут составлять только его соотечественники, и он легко штампует медали, подиумы, выигрывает «Тур де Ски» и «Большие хрустальные глобусы».

Конечно, даже если бы на Кубке мира выступали россияне, он всё равно мог бы завоевать все вышеперечисленные титулы. Но факт остаётся фактом – последние два года победы Йоханнеса ощущаются неполноценными.

Исключительные лидеры

Забавно, но даже проблемы с федерацией лыжных видов спорта Норвегии у Нортуга и Клебо одинаковые. Оба спортсмена боролись за маркетинговые права. Могли себе это позволить ввиду своей исключительности.

В это межсезонье Йоханнес очень открыто критиковал федерацию, даже грозился пропустить Кубок мира. Руководители в свою очередь пытались найти решение, чтобы не потерять Клебо, который приносит им огромные доходы. Тем более, что опыт решения подобных вопросов у них уже был.

Организация устанавливала особые отношения и с Петтером Нортугом. После выхода из состава сборной десять лет назад между ним и лыжной федерацией страны было заключено представительское соглашение. Норвежец мог готовиться к сезону самостоятельно, оно же давало широкие маркетинговые права, при этом позволяло выступать за сборную Норвегии на всех турнирах.

Йоханнес хотел добиться большего и изменить законы организации, чтобы подобные вопросы больше не поднимались. Однако ближе к началу Кубка мира сдался и принял стандартное представительское соглашение.

Нортуг – задира. Клебо – машина для побед

«Говорю про свои личные ощущения. Я не уверена, что Клебо задержится надолго. Он не стабилен. И он – не Нортуг. Клебо не умеет проигрывать. Это плохо для него и хорошо для нас», – говорила в 2018 году президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Спустя шесть лет очевидно, что глава ФЛГР ошиблась в своём прогнозе. Выяснилось, что Йоханнес, как никто другой, способен контролировать свои эмоции. Чего стоит только его дисквалификация из-за лёгкого столкновения с Большуновым во время чемпионата мира в 2021 году. Клебо успокаивал плачущего россиянина, а после того, как его самого лишили золотой медали, показательно ушёл со стадиона, не раскручивая скандал.

По сравнению с Нортугом Йоханнес – очень закрытый спортсмен, показывающий свою силу только на трассе – там он настоящая машина для штампования побед. Петтер же – шоумен. История его побед перемешивается с тюремным заключением, лишением водительских прав, алкоголем. Но на трассе он просто обожал дразнить своих соперников, особенно доставалось шведам. Это первый и последний пункт, в котором два великих норвежских лыжника встают по абсолютно разные стороны баррикад.