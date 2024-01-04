«Правила нужно соблюдать!» Скандал на «Тур де Ски» вывел из себя тренера Сергея Устюгова

Лыжная многодневка «Тур де Ски», трассы которой пролегают по снегам Италии и Швейцарии, проходит без участия россиян, но не обходится без скандалов. Самым громким стало решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда наплевать на собственные правила ради лучшего спринтера мира (без Йоханнеса Клебо). Да и лучшую спринтершу тоже трогать не стали.

Суть в следующем: спортсмены, которые отстали от победителя конкретной гонки больше, чем на отведённый лимит (15 процентов), должны быть сняты с многодневки. Первую гонку «Тур де Ски» – 2024, которой был коньковый спринт, выиграл француз Люка Шанава. На второй гонке – классической разделке на 10 км, Шанава финишировал третьим с конца.

Сенсационную победу в той гонке одержал финн Пертту Хювяринен, который успел пробежать дистанцию до того, как трассу накрыл густой снегопад. Он финишировал с результатом 23 минуты и 8 секунд. То есть лыжники, которые хотели продолжать борьбу на «Тур де Ски», должны были уложиться в отставание 3.45 от этого результата. А Шанава проиграл Хювяринену 4 минуты 11 секунд.

Он совсем не напрягался, чтобы сохранить силы и свежим пробежать коньковый спринт уже в Давосе. Но FIS вообще забила на собственные правила, решив, что в данном случае не стоит обращать внимания на лимит в 15 процентов – не царское это дело. Поэтому на спринт в Давосе Шанава вышел и вновь стал победителем.

Эта ситуация буквально вывела из себя бывшего тренера сборной России, нынешнего наставника Сергея Устюгова и сборной Италии Маркуса Крамера. Немецкий специалист был возмущён и фактом нарушения правил, и тем, что об этом стало известно уже после классической разделки.

«Я не понимаю этого решения, не было никаких мотивов для изменения правил. Даже если намерения не таковы, всем кажется, что это сделано для Шанава. Давайте честно, он большой спортсмен, но есть правила, и они одинаковы для всех. Нам стоит их соблюдать. Если мотивы для изменения указаны в FIS, то они должны были сообщить об этом раньше», — заявил Крамер.

Люка Шанава Фото: NordicFocus/Getty Images

После спринта в Давосе не сдержался и один из сильнейших спринтеров мира итальянец Федерико Пеллегрино, который тренируется как раз у Крамера.

«Я придерживаюсь той точки зрения, что правила созданы, чтобы их соблюдать. Как гражданин, как спортсмен я чувствую себя комфортно тогда, когда соблюдаю правила, а если я их нарушаю, то должен нести ответственность. Но изменения в правилах FIS зачастую происходят в «особых» случаях.

Гонка на 10 км в Тоблахе как раз и стала таким случаем. Я абсолютно уверен, что если бы Шанава не попал в число тех, кто не уложился в рамки лимита, то изменений в правилах не последовало бы», — высказался Пеллегрино.

Понять итальянца можно. Он ведь тоже мог гулять по дистанции, не упираться и бросить все силы на спринт. Но он этого не сделал. Федерико честно вёл борьбу на каждой из четырёх проведённых гонок. Кажется, в отсутствие Йоханнеса Клебо международная федерация просто прогнулась под спринтера, который на текущий момент является сильнейшим в мире.

В сравнении с этим «гоночный инцидент», когда норвежка Кристине Шистад в полуфинале спринта просто снесла с ног шведку Эмму Рибом, кажется не таким и громким. Если бы жюри FIS так отнеслось к Анастасии Фалеевой, наступившей на лыжу чешке Терезе Берановой в финале классического спринта на молодёжном ЧМ-2021, россиянка сейчас была бы чемпионкой.

Эти ситуации точнее всего описывает цитата Джорджа Оруэлла: «Как известно, все животные равны, но некоторые из них равнее».

Но к лидерам общего зачёта «Тур де Ски» нет никаких вопросов – норвежец Харальд Амундсен и американка Джессика Диггинс проводят многодневку на высочайшем уровне.