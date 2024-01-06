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Кубок мира по лыжным гонкам — 2023/2024, «Тур де Ски», кто лидирует перед заключительной гонкой в гору, расклады

«Думала, что потеряю сознание». Чемпионы «Тур де Ски» определились ещё до последней гонки
Андрей Шитихин
Кубок мира по лыжным гонкам — 2023/2024
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Норвежец Амундсен и американка Диггинс имеют слишком большое преимущество перед соперниками.

На «Тур де Ски» сезона – 2023/2024 осталось провести только одну гонку – масс-старт с финишем на вершине Альп-де-Чермис. Правда, победители многодневки уже определены. Только какой-то форс-мажор может помешать американке Джессике Диггинс и норвежцу Харальду Амундсену получить хрустальные пирамидки.

Героическая Диггинс, которая каждую гонку проводит как последнюю, в классическом масс-старте на 15 км решала единственную задачу – финишировать в лидирующей группе. Не выиграть, не стать призёром, а прибежать вместе со своими основными соперницами в борьбе за победу в общем зачёте. Несколько раз она была близка к тому, чтобы выпасть из пелотона, но это впечатление оказалось неверным.

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Американская лыжница тактически действовала на высшем уровне и сохранила отрыв более чем в 40 секунд перед финальной горой. В прошлом сезоне, когда Диггинс в начале «Тура» занимала места в четвёртом десятке, ей многие советовали сойти. Но Джессика продолжила и впечатляюще завершила многодневку, став пятой на Альп-де-Чермис.

В 2021-м Диггинс выигрывала «Тур де Ски» и танцевала вместе с Юлией Ступак, которая тогда стала второй. 10 лет назад американка после своего первого восхождения на Альп-де-Чермис писала в своём блоге: «Главное, что никто из нас не умер, а я завершила самую сложную серию гонок в жизни! На финише горы я думала, что меня вот-вот вырвет, а потом я потеряю сознание. В какой-то момент я не могла дышать, но я переживала это испытание».

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Сложно представить, что Диггинс отдаст преимущество в 43 секунды в гонке коньковым стилем, пусть и в гору. Джессика – хороший «горняк», хоть и не лучший в женском пелотоне. Так что чемпионка многодневки уже определена. А вот за второе место будет рубка: Йонна Сундлинг, Фрида Карлссон, Кертту Нисканен стартуют одна за другой, совсем рядом Линн Сван и Хейди Венг.

В мужской гонке преследования лидер общего зачёта Харальд Амундсен решал те же задачи, что и Диггинс. Только его преимущество было совсем уж громадным, он мог себе позволить подарить соперникам полминуты. Но не стал этого делать, финишировав в лидерской группе. Победу же в гонке мощнейшим ускорением на последней прямой вырвал норвежец Эрик Вальнес.

Вальнес на адской горе попробует удержаться в числе призёров многодневки. Амундсена не достать, а стать вторым в борьбе сразу с пятью конкурентами, среди которых отлично бегающие в гору француз Уго Лапалус и немец Фридрих Мох – непростая задача. Такая плотность в борьбе за призовые места – круто, конечно. Но победитель многодневки уже не первый год определяется не на финальной горе, а задолго до неё.

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