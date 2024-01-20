«Надо пользоваться шансами, пока Йоханнес не в форме». Кто громит Клебо на Кубке мира

Очередное поражение Йоханнеса Клебо в гонке Кубке мира уже не выглядит сенсацией. Тем более в дистанционной гонке. Хотя в классическом масс-старте Клебо всегда фаворит. Но не в Оберхофе, где у него не было сил бороться не только за победу, но даже за промежуточные бонусы. А победил Эрик Вальнес, который удивил Клебо ещё в первой гонке сезона.

Вальнес сейчас просто в огне. Его форма звенит. Он готов биться не только в спринтах, в которых и обыгрывал Клебо, и выигрывал вместе с ним Олимпиаду и чемпионат мира, но и в дистанционных гонках. Сезон в Руке он начал победой над своим ровесником, не оставив тому ни единого шанса. Тогда Клебо был не в лучшей форме, но в протоколе остаются только цифры. Никого не интересует, кто в какой форме.

В Оберхоф Клебо тоже приехал не в лучшей форме, после болезни, из-за которой, по его словам, он не только пропустил «Тур де Ски», но и долго не тренировался, потеряв несколько килограммов. И теперь возвращаться вновь в форму ему непросто. Йоханнес даже в спринте не прошёл в финал, а в одной из своих любимых дистанционных гонок и вовсе выглядел неконкурентоспособным.

Вальнес же после красивой победы в спринте и классический масс-старт в Оберхофе провёл безупречно. Он всё контролировал, а на финише просто разобрал всех соперников. В топ-3, как и в спринте, вновь трое норвежцев – следом за Вальнесом финишировали Мартин Нюэнгет и Пол Голберг. После финиша Эрик рассказал, что сначала даже не поверил, что Клебо нет рядом на финишной прямой, но потом понял, что перепутал его с Нюэнгетом.

«Надо пользоваться такими шансами, когда Йоханнес не совсем в форме. Я рад победе и могу сказать, что нахожусь в хорошей форме», — сказал Вальнес.

Он, кстати, отказался бежать последний этап в эстафете, заметив, что его должны поставить на любимую классику. А Клебо заявил, что в такой форме, в которой он находится сейчас, бежать последний этап в эстафете с его стороны просто некрасиво. Да и вообще бежать в эстафете.

Вальнес же, похоже, готов замахнуться не только на победу в спринтерском зачёте, но и напрячь лидера общего зачёта Харальда Амундсена. Обладатель жёлтой майки, кстати, в масс-старте выглядел примерно так же, как Клебо. Эрик, очевидно, кайфует от того, что может выигрывать любые гонки.

Он не самый активный лыжник в соцсетях. У Вальнеса могут быть огромные перерывы в постах, но потом он выкладывает что-то прямо эпатажное. Так он сделал перед стартом Кубка мира, выложив то ли провокационное, то ли смешное ню-фото из сауны с объяснением, что тишина в соцсетях слишком затянулась. Как рассказывал автор фотографии Эмиль Иверсен, пришлось сделать массу кадров и обработать снимок через кучу фильтров, чтобы получился итоговый вариант. Возможно, та фотография помогла Эрику настроиться на стартовый этап Кубка мира, а далее он уже не останавливался.

Во время этапа Кубка мира в Тронхейме Вальнес после классической разделки порвал на себе стартовый номер, выместив на этом предмете экипировки ярость из-за сломанных лапок на палках. Тогда поступок Эрика обсуждали примерно столько же, сколько очередную победу Клебо. Но он преодолел ту неудачу.

Теперь, конечно, интересно, сколько Вальнес сумеет продержать такую потрясающую форму. Если бы в нынешнем сезоне был чемпионат мира, то Эрик как раз подходил бы к нему на пике. Но после «Тур де Ски» в календаре остались только стандартные этапы Кубка мира.