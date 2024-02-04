«Он — жадина, пусть делится». Большунов не послушал Степанову и выиграл 17-ю гонку подряд

А Татьяна Сорина повздорила с мужем и впервые после рождения второго ребёнка забежала в топ-3.

Шестой этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени закончился коньковыми масс-стартами. Они прошли по разным сценариям, но завершились ожидаемыми победами лидеров общего зачёта Александра Большунова и Вероники Степановой. И в тройку лучших забежали те, от кого этого не ждали.

Женская гонка на 10 км сразу пошла в высоком темпе. Олимпийская чемпионка Вероника Степанова рванула вперёд, за ней удержалась Анастасия Кулешова, а спустя пару километров пелотон разорвался. В лидирующей группе было не более 10 спортсменок. Вместе со Степановой впереди работала Лидия Горбунова, но к решающей раздаче впереди осталась только Вероника.

Она как следует поработала на спуске, чтобы создать себе хотя бы небольшой отрыв, что ей достаточно легко удалось. Далее Степанова лишь увеличивала преимущество. На последнем подъёме ей даже не пришлось сильно ускоряться, так как соперницы уже были далеко. За второе место развернулась борьба между Татьяной Сориной и Елизаветой Пантриной, которая по ходу гонки была в тени.

Призёры женского масс-старта на этапе КР по лыжным гонкам в Тюмени Фото: ФЛГР

Но на финише Пантрина опередила олимпийскую чемпионку. Впрочем, Сорина была рада бронзе. Хотя, как говорил в интервью «Чемпионату» Савелий Коростелёв, и «не от всей души». Татьяна рассказала после гонки, что её муж и тренер Егор Сорин постоянно останавливает спортсменку на тренировках, не даёт работать на максимум. В последний день сборов в Цахкадзоре они настолько сильно повздорили на эту тему, что некоторое время даже не разговаривали. В гонке же для неё самым главным было, чтобы не подвёл голеностоп.

Сорин чётко знает, что делает. Ведь все три его спортсменки заняли места в тройке. Анастасия Кулешова, которой группа Сорина опасалась больше всего, финишировала четвёртой. Видимо, рывок за Степановой в начале гонки сказался на Кулешовой, которая всегда начинает не так быстро.

Призёры мужского масс-старта на этапе КР по лыжным гонкам в Тюмени Фото: ФЛГР

Мужская гонка проходила иначе. Никто со старта не старался идти с высокой скоростью, пелотон был довольно большим до последнего круга. Но на заключительной «пятёрке» Александр Большунов начал натягивать, после чего группа разорвалась. За ним по пятам следовал Савелий Коростелёв, который некоторое время и сам лидировал, контролируя темп. Но Коростелёв пропустил рывок, предпринятый Алексеем Червоткиным. Или ему просто не хватило сил.

Именно Червоткин на последнем подъёме прыжками полетел вперёд. Удержаться за ним смог только Большунов, который на выкате на финишную прямую прошёл конкурента, прокатив впритирку с бордами, и спокойно удержал преимущество. Бронзу же в разборке на последней прямой вырвал Антон Тимашов, который вновь, как и в прошлом сезоне, подходит к главным стартам в отличной форме.

Коростелёв в итоге пятый, а Сергей Устюгов не попал в топ-20, проиграв очень много.

Большунов одержал 17-ю победу в сезоне в 17-й гонке. Он не стал слушать Веронику Степанову, которая пошутила над ним в прямом эфире: «Большунов – жадина, пусть делится».

После окончания этапа Кубка России в Тюмени у лыжников остались только главные старты сезона – Спартакиада, чемпионат России и финал Кубка страны в Кировске.