«Мы можем делать действительно великие вещи». Воспоминания Вика Уайлда об Олимпиаде-2014

Ровно 10 лет назад в Сочи кипели Олимпийские игры – 2014. Первые медали уже были разыграны, околоспортивные скандалы, о которых всегда любят говорить до старта турнира, утихли, и речь пошла только об очках, голах, секундах. И, конечно, о главных героях, на которых возлагали надежды.

Одним из них был Вик Уайлд. Американский сноубордист, перебравшийся в Россию за своей любовью – спортсменкой Алёной Заварзиной.

И это была не просто красивая романтическая история, но и нереальная спортивная. Вик прошёл в сборную России и на Олимпиаде в Сочи выиграл сразу две золотые награды. Это была просто какая-то фантастика.

Специально для «Чемпионата» Вик подробно вспомнил свои эмоции! Предлагаем вам вновь пережить те события вместе с чемпионом.

«Я думал только о следующем повороте»

– Вик, 10 лет назад ты стал олимпийским чемпионом. Помнишь утро в день перед первым «золотым» финалом? С какими мыслями проснулся?

– Помню, как в тот день опоздал на утренний автобус (улыбается). Поздно приехал на стадион перед стартом. Очень красиво было в тот день. Но снег в то утро был очень-очень жёсткий. Самый жёсткий снег в моей жизни. Я немного испугался, конечно, но меня это не остановило. Я хотел прокатиться лучше, чем раньше, чтобы в будущем гордиться этим днём и выступлениями.

Тогда я ни с кем не разговаривал и вообще не отвечал на сообщения. Полностью ушёл в себя с восьми утра и до четырёх часов дня. Всё происходило в моей голове. Но я хорошо помню этот день. На стадионе было очень много болельщиков, они так радовались и шумели! Моя мама ведь тоже была среди них. Она очень гордилась мной тогда. Она весь путь до олимпийского золота была со мной, начиная с семи лет и до 27. Я был рад, что победил тогда, и это золото было для неё. Она со мной стала чемпионкой Сочи-2014.

– Как шла подготовка к Сочи? Ты можешь сказать, что у русских сноубордистов были лучшие условия? Или чего-то не хватало?

– Игры в Сочи были важны, все это прекрасно понимали. Они же были дома, в России. Поэтому у нас было всё что угодно. Много возможностей. Конечно, команда было хорошо готова, но мы и много тренировались.

– Не боялся, что что-то может пойти не так? Что ты проиграешь?

– Нет, для этого всегда есть дисциплина. Я никогда не думаю ни о чём, кроме выполнения своей работы. Тем более о том, что могу ошибиться, потерпеть неудачу. Я думал только о следующем повороте (улыбается). Как я уже сказал, это требует большой дисциплины. Я не особо задумываюсь о том, что будет. Живу настоящим и стараюсь делать свою работу сейчас.

– В финале тебе противостоял швейцарец Невин Гальмарини. Тогда он не был таким титулованным, как сейчас. Как настраивался на борьбу с ним?

– Я не думал о нём. Просто сосредоточился на выполнении своей работы и лучшем катании. Он вообще не существовал для меня, пока у нас был заезд. Но вообще Невин – это мой хороший друг. Я очень уважаю его. Я познакомился с ним в 15-летнем возрасте. Так что я знаю его долгое время. Кстати, совсем недавно, месяц назад я делал ему доску для фрирайда (улыбается).

Вик Уайлд в Сочи-2014 Фото: РИА Новости

– Через три дня ты выиграл второе золото. Очень нервные заезды были: в первой попытке полуфинала ты ошибся и уступил больше секунды. О чём думал перед второй попыткой? Как смог отыграться?

– Я тогда впервые ошибся за всю Олимпиаду. И подумал: неужели, блин, опять проиграю Бенджамину Карлу?! Я же никогда в жизни его не обыгрывал! Разозлился тогда, ведь знал, что я быстрее его. Помню, поговорил с другом Джастином Райтером. Он мне и сказал, что я выиграю второй заезд. Поехал, как и обычно. И смог выиграть! Я очень горжусь этой победой, ведь проигрывал 1,12 секунды. Такое редко отыгрывается. В самый важный момент я показал свой лучший результат!

– Все запомнили, как перед стартом финального заезда тебе сказали: «Давай, Витёк!». Ты обратил внимание на эти слова или был полностью сконцентрирован? Вообще, внимание к тебе как-то отвлекало?

– Нет, я не думал об этом. Ни о телевидении не думал, ни о СМИ. Мне было неважно, что говорят и делают другие. Я просто делал свою работу. Это было бы странно, если б всё было наоборот, верно?

Вик Уайлд в Сочи-2014 Фото: РИА Новости

– В финале ты ехал по синей трассе. А в полуфинале, когда допустил ошибку был на красной. Получается, синяя трасса приносила удачу?

– Мне повезло, что она была в лучшем состоянии, чем красная.

«Все мои вещи из Сочи были украдены»

– Помнишь, как в Америке отреагировали на твои успехи?

– В моём родном городе – Уайт-Салмоне, штат Вашингтон – очень гордились моими успехами. Многие поздравляли.

– Можно ли сказать, что победа в Сочи изменила твою жизнь?

– Да, она сильно повлияла на неё.

– Будешь отмечать круглую дату? Может, устроишь вечеринку 19 или 22 февраля?

– Да, я хочу отметить это! Буду кататься на «Розе Хутор» на своей доске. Может, даже 19-го выйду на трассу на тот самый склон, где выиграл!

– У тебя дома есть какие-то символы, кроме медалей, которые напоминают о Сочи?

– Ты знаешь, все мои вещи из Сочи были украдены. Одежду, игрушки, книги, – всё украли, кроме медалей. Я не знаю, кто это был. Но, скорее всего, это были люди, которые работали рядом. Я хранил всё в запертом гараже. Но кто-то сумел туда вломиться.

– Что такое Олимпиада в Сочи для российского спорта?

– Для российского спорта Олимпиада в Сочи – это самый яркий момент в истории. Ты знаешь, мне на самом деле всё равно, что думают и говорят о той Олимпиаде другие. Для меня это позитивный символ того, что, когда мы собираемся вместе, мы можем делать действительно великие вещи. Сочи для меня и для всех остальных, надеюсь, оставил только положительные воспоминания. Кто знает, возможно, когда-нибудь мы снова проведём там Олимпийские игры. Ничего нельзя сказать наверняка.

Вик Уайлд в Сочи-2014 Фото: РИА Новости

– Тебе запомнились церемонии открытия и закрытия Сочи-2014? Расскажи о впечатлениях.

– Церемония открытия действительно была хороша. Но всё как будто бы было долго. Наверное, из-за того, что я был сконцентрирован на соревнованиях. А во время церемонии закрытия я очень нервничал, но я был действительно горд. И всё, что происходило после Олимпиады, тоже нравилось. Мы встретились с Путиным. Это умопомрачительный, сумасшедший опыт. Мне понравилось.

– Тебе снятся игры в Сочи? Вспоминаешь их?

– Иногда случается. Я сделал всё, что мог. Это то, чем я больше всего горжусь в жизни.

– А что дальше? Будешь в 2026 году выступать?

– Не знаю. Не думаю об этом.

– Чем сейчас планируешь заниматься?

– Сейчас у меня в планах открытие собственной фабрики по производству досок для сноуборда в России. Есть уже проект, но делиться подробностями пока не готов. Впереди много работы.