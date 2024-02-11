«Это было в пылу борьбы». Норвежская лыжница поиздевалась над шведками в стиле Нортуга

Лыжные гонки на Кубке мира – 2023/2024 в нынешнем сезоне редко вызывают эмоции у российских болельщиков. Разве что происходит что-то из ряда вон выходящее. В канадском Канморе во время женского спринта это и произошло. Норвежская лыжница просто поиздевалась над шведскими соперницами.

Все рельефные сложности спринтерского круга в Канморе сосредоточены в его первой части, а далее – сложный длинный спуск с поворотами и прямая. Особенности круга привели к тому, что на первой части участники просто гуляли, да и в начале спуска не особо стремились к тому, чтобы оказаться впереди.

В итоге на финишную прямую выкатывали все вместе, а потом разбирались на ускорении. В полуфинале это привело к тому, что один из главных фаворитов конькового спринта француз Люка Шанава нарушил правила при перестроении, что привело к падению одного из соперников. Француз выиграл забег, но после финиша был отправлен на шестое место.

В мужском финале участники даже спуск проходили на прямых ногах, устроив настоящий сюрпляс. Это надоело Йоханнесу Клебо, который резко ускорился, первым сел на спуск, первым выкатил на финишную прямую и выиграл. И плевать ему было на то, что первым садиться на спуск тактически невыгодно. Вторым стал ещё один норвежец Эрик Вальнес, а третьим – швед Эдвин Ангер.

Йоханнес Клебо Фото: Federico Modica/Getty Images

«Рельеф трассы делал забеги исключительно тактическими. Все вели себя одинаково – никто не хотел быть первым на скоростном спуске. Вот мы и ехали предельно медленно почти до выката на стадион. Надеюсь, что болельщикам было интересно. Но участвовать в таких гонках психологически непросто», — сказал норвежец.

В женском спринте всё было привычно. Шведки доминировали, норвежка Кристине Шистад, обладающая самым мощным ускорением в женских лыжах, не стремилась рваться вперёд, но спокойно проходила дальше, а Джессика Диггинс, которую поддерживали местные болельщики, также пробилась в финал.

Но в решающем забеге у шведок не было ни единого шанса против Шистад. Она, в отличие от Клебо, отсиделась на спуске за спинами, а на прямой развила просто бешеную скорость. Шистад настолько оторвалась от соперниц, что позволила себе даже поиздеваться над ними, обернувшись и послав воздушный поцелуй ещё до пересечения линии финиша. Получилось в стиле Петтера Нортуга, который никогда не упускал возможности подколоть шведов.

«Да это было просто в пылу борьбы», — оправдывалась Шистад после финала.

После того как на женскую сборную Норвегии в результате серии жёстких неудач обрушилась жёсткая критика, Шистад, тренирующаяся отдельно от команды, немного успокоила волну хейта. Второй финишировала Майя Дальквист, третьей – Линн Сван.