Золото Александра Легкова на Олимпиаде-2014
23 февраля 2014 года, ровно 10 лет назад, лыжник Александр Легков принёс сборной России 12-е золото Олимпиады в Сочи. Как спортсмен одержал невероятную победу в марафоне?
Чемпион
Легков со старта вместе с парой лыжников ушёл в отрыв от основной группы. Александру удалось сохранить лидерство до финиша и финишировать первым. Легков обошёл Максима Вылегжанина на 0,7 секунды и Илью Черноусова на 0,8 секунды.
Золотые медали России на Олимпийских играх в Сочи. Александр Легков
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