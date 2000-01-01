Золотые медали России на Олимпийских играх в Сочи. Александр Легков

Чемпион

Легков со старта вместе с парой лыжников ушёл в отрыв от основной группы. Александру удалось сохранить лидерство до финиша и финишировать первым. Легков обошёл Максима Вылегжанина на 0,7 секунды и Илью Черноусова на 0,8 секунды.