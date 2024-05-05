«МОК не пустит никого на Игры дружбы». Призёр Олимпиады — о том, что станет со спортом

Лыжник Иван Алыпов был на слуху у всей страны в 2006 году, когда стал бронзовым призёром Олимпиады в Турине. Лыжные ботинки он давно уже повесил на гвоздь, но в спортивной сфере остался.

Игры дружбы – попытка играть на территории МОК. Спартакиады – внутренняя история для российских спортсменов. А вот Игры будущего – та территория, которую Россия может застолбить за собой. Алыпов в интервью «Чемпионату» рассказал о своём видении спорта будущего, но не забыл и о настоящем, в котором Александр Большунов мог бы быть гегемоном и на Кубке мира.

«Большунов — из совершенно другой лиги»

— Александр Большунов — главная звезда наших лыж. Проблема ли, что один лыжник так сильно доминирует, а остальным приходится за ним тянуться?

— С точки зрения интереса к виду спорта я считаю, что это плюс. Если бы всё было размыто и каждый раз выигрывал бы кто-то новый, то столь крутого инфоповода не было бы. У нас активно обсуждалось, продлит ли Большунов свою серию, насколько длинной она будет. Это вызывало дополнительный интерес. Если бы была постоянная смена картинки, по мне, было бы не так интересно. Кто-то может со мной не согласиться и сказать: «Нужно, чтобы постоянно кто-то новый выигрывал». Тут зависит от того, как всё подать. Можно написать: «Опять выиграл Большунов, да сколько можно уже?!» А можно сказать: «Ничего себе! На сколько же ещё хватит Александра? Сможет ли он выигрывать дальше? Сколько продлится новая победная серия?»

— Может ли кто-то составить конкуренцию Большунову?

— Пока, очевидно, не может.

— Разве ни в ком потенциала нет? В том же Коростелёве?

— Мы же видим, что Большунов – из совершенно другой лиги. Даже на мировом уровне. Есть всего пару человек: он, Клебо и ещё несколько лыжников, а дальше – пропасть. Недавно разговаривали с Легковым на эту тему. Когда мы бегали, были другие гонки. Когда мы бежали масс-старт, то на финиш плотно приезжали 10-15 человек. А сейчас прошло 3-4 км, и уже все развалились, несколько человек впереди, а на финише выигрывает с отрывом один. Всё поменялось. Пройдёт время, всё поменяется снова: будет либо как-то по-другому, либо станет как раньше. Всё циклично.

— Есть вернуть Александра на Кубок мира прямо сейчас, будет ли он конкурентоспособным по сравнению с Клебо и другими норвежцами?

— Он точно будет в топе и будет выигрывать. Спортсмен такого уровня и класса, с таким опытом и уровнем подготовки 100% будет впереди.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

— В нынешнем сезоне в российских женских лыжах доминирует Вероника Степанова, уже вовсю зажглась звезда Алины Пеклецовой. Как считаете, это уже смена поколений или расклад изменится, когда вернётся Наталья Терентьева, избавится от проблем со здоровьем Татьяна Сорина, плюс продолжит быть в топе Анастасия Кулешова, которая не раз обыгрывала Степанову?

— Не знаю. Честно скажу, на сегодняшний день я не эксперт в российских и мировых лыжах. Я слежу постольку-поскольку. Было буквально несколько гонок, которые я посмотрел в онлайне, и пару раз залез посмотрел результаты. Что могу сказать? Степанова – молодец! Если Терентьева решит проблемы и вернётся, то будет здорово, если нет – будут Степанова и Пеклецова. Свято место пусто не бывает. В этом весь смысл спорта. Не должно быть всё прогнозируемо, иначе будет скучно.

— При этом есть прогнозируемый Большунов.

— Но мы же с вами разговаривали, что если смотреть на это с другой стороны, то это будет вызывать интерес.

«Смотреть лыжные гонки по телевизору тяжело»

— У мужчин и женщин на мировом уровне уравняли дистанции. В России пока не на всех стартах единые стандарты. Нужно нам адаптироваться?

— Если мы говорим о профессиональном спорте, то он должен идти в ногу со временем. Долгое время он должен был подстраиваться под телевизор, теперь же он должен помещаться в телефоне, привлекая зрителя. А теперь давайте честно. Кубок мира хоть как-то популярен с точки зрения телекартинки. А что такое Спартакиада и Кубок России? Для кого они?

— Для спортсменов?

— Совершенно верно. Любое спортивное событие можно поделить на три вида, исходя из того, для кого оно сделано. Первое — для спортсменов. Сюда входят соревнования официального календаря, различные чемпионаты и первенства. Второе — для участников. Например, Югорский марафон. Тысячи приезжают сюда, по своей воле тратят деньги на подготовку и поездку. А третье и последнее — для спонсора, для «папы». В таком случае часто наплевать на зрителей, участников, профессионалов. Главное, чтобы слоники побегали, а тот, кто за всё платил, остался довольным. И к вопросу об уравнивании дистанций. Сперва надо разобраться, а кому это вообще нужно? Спортсменам? Наверное, нет. Смотреть марафон на 50 км в исполнении мужчин – унылое зрелище, а что говорить о марафоне на 50 км у женщин! Я не хочу показаться сексистом, но вы сами всё понимаете.

— Сейчас марафоны бегают всё реже, в особенности на мировом уровне. Почему эту дисциплину задвигают на второй план?

— Давайте честно, смотреть лыжные гонки по телевизору неискушённому зрителю достаточно тяжело. Если спринт, где есть какой-то экшен и всё довольно динамично развивается, постоянно меняется лидер, постоянно какая-то контактная борьба и падения, ещё вызывает интерес, то в марафоне два часа смотреть на унылую картинку никто не будет. Можно провести параллели с велоспортом. Там красивые пейзажи и виды, там хороший комментарий, в котором рассказывается об истории мест, где велосипедисты проезжают. В лыжах такую картинку дать сложно, у нас всё однообразно. Поэтому смотреть марафон – неинтересно, а вот участвовать… Но к этому тоже надо прийти.

— Терезе Йохауг вернулась в лыжи, все ждут только официального заявления. Получится ли у норвежки вновь быть столь же сильной, какой она была? И марафоны – это её тема.

— Йохауг уже показала, что она – топ. Мельком видел, что в какой-то гонке на чемпионате Норвегии она привезла больше двух минут ближайшей преследовательнице. Вполне допускаю, что Йохауг вернётся на высокий уровень. Но у меня на сегодняшний день международные старты не вызывают интереса, потому что там нет наших спортсменов. Мне скучно смотреть за борьбой норвежцев с норвежцами.

— Получается, в данном случае борьба одних и тех же не вызывает интереса?

— Скажу так, хотелось бы, чтобы побеждали наши. Но если, к примеру, наши спортсмены вернутся на международные старты, а будут постоянно побеждать Клебо и Йохауг, то мне будет неинтересно. Если же будет выигрывать кто-то из наших, определённо меня это заинтересует.

— А если будет красивая борьба?

— Если в ней будет побеждать кто-то из наших, то будет вообще классно (смеётся).

Терезе Йохауг Фото: Getty Images

— Когда мы говорим об Играх дружбы и Спартакиадах, то обсуждаем невысокую конкуренцию. В биатлоне с россиянами соперничают белорусы. В лыжах такой роскоши нет. Это проблема?

— Слушайте, но у нас есть Большунов, которого хотят все обыграть, есть явный лидер Степанова, которую все хотят одолеть. Думаю, этого вполне достаточно, чтобы поддерживать конкуренцию. Завидовать биатлонистам, что у них есть такие сильные белорусы… Классно, что они есть, классно для Беларуси, что они есть. Никакой проблемы в лыжах из-за этого не вижу.

«Сейчас мы пытаемся играть на поле МОК»

— Ваш прогноз, когда россияне вернутся на международную арену?

— Этот вопрос не ко мне и даже не к нашим руководителям. В первую очередь нас не хотят видеть там. Дело не в том, что нас не пускают или мы не можем из-за внутренних проблем приехать. Дело в том, что нас там не хотят видеть. А что там в таком случае делать? Идти на день рождения, когда тебя не звали, – неправильно.

— Что думаете об условиях, на которых наших атлетов допускают в Париж?

— Как раз таки это история про день рождения, на который тебя не приглашали. А если тебе и говорят – приезжай, то выдвигают кучу условий: «На день рождения можешь прийти, но подарки нужно положить на стол и всё остальное время стоять в углу, куда мусор выкидывают».

— В таком случае не нужно ехать?

— Ну а кому это было бы приятно? Если нас там не ждут, если это противоречит всем законам спорта, то какой в этом смысл? Если кто-то из российских спортсменов поедет, я ни в коем случае не скажу, что считаю его предателем и не буду за него болеть. Всё равно я буду понимать, что это наши русские ребята, которые борются за медали и, дай бог, побеждают. Но вопрос в том, как они будут чувствовать себя в таких условиях. Большой вопрос.

— Игры дружбы, Спартакиаду в данном случае можно назвать альтернативой или заменой Олимпиадам и чемпионатам мира?

— Я сейчас заканчиваю учёбу в Российском международном олимпийском университете, по крайней мере он пока называется так (улыбается). Там у нас несколько дней вёл лекции Игорь Столяров, руководитель проекта «Игры будущего». И во время этих лекций мы как раз много дискутировали на тему Спартакиад и Игр дружбы и будущего.

Спартакиады – наша внутренняя и отдельная история, так что бог с ними. Это соревнования, сделанные для спортсменов. Что касается Игр дружбы, мы сейчас пытаемся играть на поле Международного олимпийского комитета. Мы прекрасно понимаем, что МОК не отпустит своих спортсменов. К нам если кто-то и приедет, то это будут атлеты, у которых нет шанса попасть на Олимпийские игры, а значит, их уровень заведомо ниже. Побеждать со счётом 91 золото против двух-трёх, которые завоюют наши товарищи белорусы, наверное, не совсем верно и правильно. Для меня под большим сомнением, вызовет ли это у кого-то интерес.

Нужно искать что-то, что может быть интересно. Я очень скептически относился к Играм будущего до того, как узнал истинные мотивы их проведения, их итоги и оказанный ими эффект. Это оказалась интересная задумка. Оказывается, для людей, которые сидят в онлайне, нет границ, нет национальных преград. Здесь нет никаких федераций, нет никакого МОК, нет регулятора, который скажет: «Нет, вам сюда нельзя! Делайте так и не делайте так. Если поедете на турнир, то должны будете сделать это и то».

— Это пытаются регулировать обычные политики, но у них ничего не получается.

— В том-то и дело! Как это будет выглядеть в дальнейшем – пока вопрос. Сейчас продукт немного сыроват в плане интеграции компьютерного спорта и обычного. Мне пока это кажется очень спорным моментом. Условно я классно играю в Mortal Combat или Tekken, а есть у меня товарищ, кандидат в мастера спорта по боксу. Я обыграю его всухую на приставке, но если мы выйдем на ринг, то там будет литься кровь и шансов выиграть у меня не будет 100%. Так что выглядит пока сыровато, но точно можно посмотреть, куда развиваться дальше, и застолбить эту сферу за собой, как когда-то это сделал МОК. Если окунуться в историю, то Международный олимпийский комитет – частная организации. Поэтому будет интересно найти что-то своё. Молодёжь на сегодняшний день не сильно заинтересована в обычном спорте. Не секрет, что многим интереснее быть в онлайне.

Иван Алыпов Фото: Из личного архива Ивана Алыпова

При этом я хотел бы добавить, что спорт в традиционном виде не умрёт. Не надо бояться, что, условно, лыжным гонкам завтра придёт конец. Мы видели, как на Югорском марафоне тысячи любителей вышли кататься в своё удовольствие, и явно будем это видеть ещё не раз. Мы ещё увидим, как дети играют в футбол, хоккей во дворе, как в парках бегают люди. Я допускаю теоретическую возможность, что в будущем Олимпийских игр не будет, а олимпийскими чемпионами и теми, кем будут восхищаться, станут не обычные спортсмены, а те, кто играет в Counter-Strike. Просто поменяется вектор. В этом нет ничего плохого, нет ничего страшного! На лыжах как катались, так и будут кататься. Просто будут другие герои.

— Получается, просто сменится вектор профессионального спорта?

— Да. Это эволюция. Раньше палкой орудовали, а теперь телефон есть. Сможем ли мы увидеть эту смену вектора на нашем веку – не знаю. Не могу сказать, что мне бы этого хотелось. Всё-таки я в большей степени приверженец традиционных видов спорта. Моему сыну сейчас 2,5 года. Чем он будет заниматься и какие у него будут кумиры, пока большой вопрос. Проведение Игр будущего – классная задумка, чтобы прощупать почву и аудиторию. Возможно, это вектор, в котором можно развиваться и стать законодателем мод.