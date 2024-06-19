«Не расслабляй булочки!» Сергей Устюгов устроил трэш-ток с супергероем из лыжероллеров

Спокойно проходящее лыжное межсезонье решили взорвать олимпийский чемпион Сергей Устюгов и мастер лыжероллерного суперспринта Иван Жилинский по прозвищу Халк. Устюгов посмотрел за первым этапом Кубка России по лыжероллерам, который прошёл в Нижнем Новгороде, и чуть-чуть посмеялся над победившим там Жилинским. Тот в долгу не остался.

Вообще, в официальных лыжероллерных стартах элита лыжной сборной России редко принимает участие. Так уж получается, что в основном в даты чемпионата страны по лыжероллерам лыжники проводят тренировочные сборы, а ломать график из-за соревнований, в которых ты участвовать не обязан, почти никто не хочет. Это же не летний чемпионат России среди лыжников-гонщиков, результаты в котором могут оказать влияние на сохранение места в национальной команде на следующий сезон.

Устюгов – исключение из топ-лыжников. В прошлом сезоне он по полной программе отпахал чемпионат России по лыжероллерам в Ханты-Мансийске. Самым зрелищным видом того турнира стал суперспринт на 200 м, в котором Сергей добрался до финала. В полуфинале он разделался как раз с Жилинским, став автором самой громкой сенсации. Ну просто Жилинский в лыжероллерном суперспринте – царь, бог, магистр. Да тут вообще любые эпитеты подходят. В финале, правда, Устюгов проиграл другому монстру суперспринта – Дмитрию Воронину. Но это уже было неважно. Участие олимпийского чемпиона в таком турнире, да ещё в родном регионе, вызвало небывалый для лыжероллерного старта ажиотаж.

Чемпионат России – 2024 по лыжероллерам пройдёт в конце июля в Рыбинске, будут ли там выступать лыжники, неизвестно, но разогрев уже начался.

«Обсудили победу Ивана Жилинского. Что-то он расслабился. Наверное, стоит уже мне приехать на Кубок России и обыгрывать его. Обсудили и победу Ильи Безгина – какие они все здоровые, какие молодцы. Но, парни, сборная ХМАО готовится приехать в Рыбинск и дать вам бой. Жилинский, не расслабляй булочки!» – сказал Устюгов в своём телеграм-канале.

Естественно, Халк не мог такого пропустить. И ответил он так, что теперь лыжнику сложно будет отвертеться от участия. Но Сергей сам же и начал.

«Серёжа, братан, ты за меня-то вообще не волнуйся. У меня всё нормально. Жду тебя! Приезжай, брат! Но с тобой больше шутить не буду. Жёстко будет. Если вывезешь, конечно. А то я знаю, сейчас начнётся: не смог, мама не отпустила гулять», – сказал Иван также через соцсети.

Такой вот небольшой трэш-ток в качестве анонса к главному событию сезона в лыжероллерах. Хотя на самом деле это всё просто шутки между друзьями. Ведь мало кто знает, что перед началом очередного сбора именно Жилинский прислал Устюгову лыжероллеры, на которых Сергей и тренируется.