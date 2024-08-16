«Я вновь всё начинаю с чистого листа». Большунов — о семье, победах и мотивации

Трёхкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов – один из самых узнаваемых спортсменов России. Казалось бы, он выиграл всё, что возможно: Олимпиаду, чемпионат мира, Кубок мира, «Тур де Ски», чемпионат и Кубок России.

Но Большунов не был бы Большуновым, если бы в нём начало угасать желание новых побед. В прошедшем сезоне он забрал 25 личных гонок, выдал сумасшедшую серию из 23 побед и был близок к тому, чтобы выиграть все старты, в которых участвовал. И это после тяжелейшей травмы летом 2023 года, которая едва не привела Александра к завершению карьеры.

В интервью «Чемпионату» он раскрыл секрет, почему победный огонь внутри него не гаснет.

Александр Большунов (справа) Фото: РИА Новости

«Мотивацию нужно не в прошлом искать, а в будущем»

— 25 побед в личных гонках в прошедшем сезоне. Только в трёх личных гонках ты не был первым. Это будет служить мотивацией на следующий год?

— Сезон закончился, и я постарался оставить в нём всё то, что было. Мотивацию нужно не в прошлом искать, а в будущем. Я вновь всё начинаю с чистого листа. На данный момент главная задача – аккуратно провести подготовительный период. Как показывает практика, постоянно случаются травмы. Из-за этого не хочу ничего загадывать.

— Тебе приходится заставлять себя идти на тренировку или, как в фильме, работа – всегда праздник?

— Бывают периоды, когда что-то не так идёт, когда чувствуешь себя не очень хорошо, в голове всё равно держишь – тебе нужно это сделать, чтобы потом во время соревновательного сезона показывать высокие результаты. Мне не приходится себя заставлять, но терпеть приходится на сложных тренировках. Иначе не бывает. Если у тебя есть задание, ты должен его выполнить – нравится или нет.

— В гонках всё просто: есть старт, который нужно выиграть. Важно ли тебе и на тренировках быть всегда лучшим? Хотя бы на спор.

— (Смеётся.) На спор точно не было. Иногда на тренировках мы зарубаемся с Лёхой Червоткиным, когда пересекаемся. Но в последнее время это было крайне редко – то у меня травма, то у него, вот и встречались только в тренажёрном зале, когда под наблюдением физиотерапевтов делали упражнения для укрепления спины. А так практически каждую тренировку провожу «в одного». Я не любитель кататься и тренироваться в группе. Наш старший тренер Юрий Викторович Бородавко всегда требует, чтобы каждый бежал или ехал со своей скоростью, следил за своими движениями. Да, есть ребята, которые в группе чувствуют себя проще, общаются во время тренировок. Но я не могу себе такого позволить. Я должен сосредоточиться на своих движениях и вообще постоянно думать о том, за счёт чего можно стать быстрее и сильнее.

Александр Большунов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Но если к тебе обратится кто-то за советом по тренировкам, ты не откажешь?

— Конечно, нет! Пожалуйста. Только никто не обращается, поскольку все, кто в сборной России, считают себя профессионалами. Скорее, могут обратиться молодые ребята, которым до национальной команды ещё далеко.

— Получается, с таким подходом к тренировкам тебе всё равно, каким был, есть или будет состав группы?

— По большому счёту да. Поскольку ты всё равно делаешь свою работу, а не на других смотришь. Я в курсе переходов, но не более того. Ни советовать что-то, ни как-то вмешиваться не буду. Уход Натальи и Александра Терентьевых в группу к Егору Владимировичу Сорину — уже свершившийся факт. Только сезон покажет, как отразится этот переход на результатах.

«Возможно, боль останется на всю жизнь»

— Можешь ли ты назвать прошлый сезон крутым?

— Сезон хорошо прошёл. Выиграно большое количество гонок, разных гонок, и подряд было одержано много побед. На самом деле, это сложно – выходить на все гонки и выкашивать всё, что только можно. У меня это получилось. Так что сезон я бы назвал прикольным. Галочку можно поставить, что провёл его хорошо. Особенно после того, что случилось прошлым летом.

— Но ведь многие не верят – «да что там Большунов сказки рассказывает, болел он, вон на тренировках носится».

— Да пусть говорят. Приведу только один пример. Перед отъездом на первый летний сбор я мешки разгружал. Лёгкие мешки, что там – по 25 кг. Стройматериалы разные. Ну мешков семь, что ли, перетащил. Ну разве это серьёзно для здорового мужчины? Потаскал мешки, помыл двор. А вечером спина напомнила о себе. Хотя, казалось бы, всё уже нормально, вроде бы болей не ощущал. Ну ё-моё, теперь совсем ничего поднимать нельзя? Возможно, это на всю жизнь. Но мне всё равно, как воспринимают мои слова. Буду продолжать работать дальше, соперники ведь ещё больше хотят меня обыграть. Уже как-то говорил – многие ждут, что я закончу. Но нет, пусть те, кто этого ждёт, подождут ещё.

— Твоя потрясающая серия побед прервалась на чемпионате России – 2024. Что ты почувствовал в тот момент – облегчение, что прекратятся вопросы о том, хочешь ли выиграть все гонки, или разочарование, обиду?

— Одно дело, если бы я проиграл, понимая, что провёл отличную подготовку, что не было никаких проблем со здоровьем. Но когда ты понимаешь, из-за чего проиграл, какие могут быть обиды? Понятно, я был расстроен, что гонка не получилась. Ну и расстроен, что организм, пусть и почти не в рабочем состоянии, всё же не показал того, что мог бы. Хотя я ещё на разминке понял, что будет очень сложно: сделал три ускорения, и при каждом отталкивании у меня импульс шёл в зубы, каждое отталкивание приносило боль. Тогда я думал – что за ерунда? А весной, уже по окончании сезона, сделал снимок, оказалось – киста. На фоне простуды ещё и это.

— Зачем же ты выходил на гонки в таком состоянии? Проще было пропустить.

— Мне было интересно, на что я способен даже при таком самочувствии. У меня был план – провести все гонки в сезоне, этот план я выполнил. Не хотелось, чтобы болезнь помешала. Плюс выходил даже на ту гонку бороться за победу. После 5 км я вышел на максимальную скорость, но затем понял, что немного «перебрал», гонка на этом закончилась.

— Быстро забыл то поражение?

— Приехал в дом, который мы снимали в Малиновке, по дороге что-то быстро проанализировал, но как только переступил порог – забыл о том, что было на трассе. Моя семья – моя любовь, опора, моя радость, моё успокоение в любых ситуациях.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

«Аню и Еву дома оставляю — и сердце начинает щемить»

— Вовсю идёт подготовка к новому сезону. Если на сбор без семьи уезжаешь, какие чувства испытываешь?

— Промежуток между последней гонкой прошедшего сезона и первым сбором был совсем небольшим. Месяц всего. Он пролетел так быстро, что я даже опомниться не успел. Честно говоря, сейчас, когда уезжаю от семьи, сложно это делать. Раньше было намного проще. А сейчас, если Аню и Еву дома оставляю, сердце начинает щемить. Особенно когда Ева начинает говорить «папа, папа, куда?», ручки протягивает. И проскальзывает мысль – и правда, куда я еду, зачем? Но лыжные гонки – это моя работа, а если я останусь дома, то не смогу её сделать. Когда говорю с ними по видео, это совсем не то, что живое общение, очень сильно скучаю. Когда Ева рядом, то постоянно что-то спрашивает, просит показать, рассказать, куда-то ведёт.

— Есть у неё какое-то желание, которое даже ты выполнить не в состоянии?

— Да у Евы самые обычные желания – рыбок в речке покормить, птичек посмотреть, особенно на чёрного дятла, который регулярно прилетает, погулять, поиграть. Единственное, что я не могу выполнить — остаться дома, когда она просит не уезжать. С её появлением в нашей семье я стал сильнее во всём. Без этого человечка уже просто никуда, а с ней – классно.

— У всех бывает плохое настроение. Как при этом не сорваться на самых близких?

— Лучше просто уйти куда-то и выплеснуть свои эмоции в одиночку. А срываться на близких – это неправильно.

— Какое качество в людях ты считаешь наиболее важным?

— Доброту, честность, справедливость. Ну и человек в любой ситуации в первую очередь должен оставаться человеком! Но узнать человека можно только по его поступкам. Общение – это только первый взгляд, знакомство, а поступки – это то, что позволит понять всё.

— Ты можешь с ходу вспомнить одну из детских гонок, которая, возможно, стала переломной в твоей жизни?

— Помню, как бежал гонку в родной Брянской области. Классический спринт. Я его выиграл, а меня сняли якобы за нарушение техники классического хода. А на самом деле, за то, что какой-то парень неизвестный приехал и всех обыграл. Кто такой вообще? Тогда очень обидно было. Но я понял, что надо становиться сильнее и идти дальше вперёд. С такими мыслями и иду по жизни.