Петтер – великий лыжник, а не клоун. И он понимает, кто реально поднимет интерес – потому и бегает в перчатках Большунова.

В Норвегии вновь начались разговоры о возвращении в национальную команду перед ЧМ-2025 в Тронхейме легендарного Петтера Нортуга. Двукратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира и прочее-прочее. Правда, в далёком уже прошлом. Всем понятно, что Нортуг уже не вернётся на свой высочайший уровень. Он и сам это осознаёт и как бы намекает, кого нужно вернуть, чтобы лыжные гонки вновь стали нереально крутыми.

Петтер, конечно, подливает масла в огонь, участвуя в соревнованиях и время от времени бросая журналистам фразы о своём возможном возвращении. На прошлой неделе норвежец поучаствовал в лыжероллерном фестивале Toppidrettsveka. Именно что поучаствовал – ни на что серьёзное он не претендовал.

И журналисты спросили его, как бы он оценил вероятность своего участия в чемпионате мира 2025 года, который пройдёт в Норвегии. Петтеру задали вопрос – он ответил в своём стиле: «Шансы выросли в два раза – теперь они составляют 2,2%».

Ну какое возвращение в почти 39 лет? Даже Александр Легков, который тренировался (да и сейчас это делает) как одержимый, на вопрос – может, вернёшься и пробежишь на чемпионате России? – отвечает, что для этого нужно тренироваться на совершенно ином уровне, а ресурсов для этого у организма нет. Нортуг не клоун, а великий лыжник, время которого давно прошло.

Очевидно, Петтер поддерживает такие разговоры только для того, чтобы подогреть интерес у болельщиков, которые пока не так активно раскупают билеты на ЧМ-2025. Возвращение Терезе Йохауг увеличило интерес, возможное возвращение Нортуга – ещё больше усилило бы этот процесс.

Но сам Нортуг без слов намекает, чьё возвращение сделало бы чемпионат мира намного круче. Марафонскую гонку на Toppidrettsveka он пробежал в перчатках бренда «Александр Большунов».

Норвежцы! Чем твердить о возвращении Нортуга, помогите россиян на соревнования вернуть! Можно сколько угодно говорить о телевизионных рейтингах Кубка мира, но такого соперничества сильно не хватает, прежде всего самим спортсменам. Как российским, так и норвежским.