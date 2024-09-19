Трансляций из Вершины Тёи и Чусового на ТВ ждать не стоит, под вопросом и показ гонок из Кирово-Чепецка.

Коростелёв уже обыграл Большунова, но это не показали. Зимой лыжи мы тоже не увидим?

В Тюмени завершился летний чемпионат России – 2024 по лыжным гонкам, героями которого стали Савелий Коростелёв и Мария Истомина, выигравшие по две дистанционные гонки. Коростелёв ещё и в спринте был вторым. Непобедимый в прошлом сезоне Александр Большунов тоже участвовал в турнире, но лишь в одной гонке добрался до третьего места.

Подробности гонок остались за кадром, поскольку и самого кадра не было. Турнир, на котором впервые за последние годы собрались вообще все сильнейшие, остался без трансляций. Спасибо блогерам, которые с места событий выкладывали отдельные фрагменты и выходили в эфир в ключевые моменты гонок.

Болельщики, которые расстроились, что не увидели в Тюмени любимых спортсменов по ТВ, поберегите свои нервы – вы не увидите их и на некоторых этапах Кубка России – 2024/2025, и даже на отдельных гонках чемпионата России, если ситуация не изменится.

Когда стало известно, что летний чемпионат России – 2024 показывать не будут, сначала была тишина. Но затем последовали объяснения от тех, кто работает на федеральном спортивном канале (которому теперь принадлежат права на трансляции) и пишет колонки для сайта канала. Вкратце – неинтересно, гонки не в те дни, вообще не те гонки, кому это нужно в таком виде, не для болельщиков. Эти комментарии легко найти.

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Справедливости ради, летний чемпионат страны никогда и не показывали. Просто сейчас ситуация совсем другая.

И о ней чётко сказал старший тренер сборной России Егор Сорин в интервью RT: «Когда речь идёт о развитии спорта в стране, это неправильно. Та борьба, что шла фактически во всех дисциплинах, точно не испортила бы телевизионную картинку. Ведь практически все наиболее именитые спортсмены здесь участвовали. Да и многие успели соскучиться в межсезонье. Не говоря уже о том, что лыжными гонками у нас в стране занимается большое количество людей. И одна из основных государственных задач, считаю, стимулировать этот рост популярности».

Но уже всё, соревнования, которые не увидел никто, кроме тех, кто лично присутствовал на «Жемчужине Сибири», завершились. А что будет зимой?

Да примерно то же самое, что и в прошлом сезоне.

Первый этап Кубка России – 2024/2025 из Вершины Тёи – мимо ТВ. Третий этап из Чусового – тоже мимо. Четвёртый этап из Кирово-Чепецка, который совмещён с перенесёнными с прошлого сезона коньковыми марафонами чемпионата России – под большим вопросом. Но если раньше федеральный канал объяснял это тем, что у них нет прав на трансляции, то сейчас все права уже есть.

Думаете, там будет скучно? Да в том же Чусовом в декабре 2022-го случилась история с «мешками», за которой пристально следили даже норвежцы.

Трансляции на ТВ в текущем году точно будут из Тюмени со второго этапа Кубка России. Смотрим на дни проведения соревнований – воскресенье, понедельник, среда. То есть в те же самые критикуемые дни, в которые проводился и летний чемпионат страны. Но это уже никого не смущает.

И остаётся вопрос: как будет показан финал Кубка России, который на этот раз пройдёт не целиком в Кировске с крутейшей гонкой в гору, откуда в прошлом сезоне была великолепная картинка, но ещё и в Апатитах, куда нужно гнать всю технику, а затем срочно перебрасывать в Кировск?

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Впрочем, болельщикам отчаиваться не нужно. На тех этапах, где не будет ТВ-трансляции, планируется интернет-трансляция, как и в прошлом сезоне. Над этим вопросом сейчас активно работает ФЛГР.

Зато в 2025 году практически все гонки будут показаны на ТВ – а там будет на что посмотреть. Зимний сезон обещает жару.