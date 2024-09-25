«Без России лыжные гонки совсем другие». Интервью с сенсационной лыжницей из Андорры

Одной из главных сенсаций прошедшего лыжного сезона стала представительница Андорры Джина дель Рио, которая на юниорском чемпионате мира в Планице завоевала три медали – золото в спринте и серебро с бронзой в дистанционных гонках. В интервью «Чемпионату» Джина рассказала, следит ли она за соперницами из России, сравнила Большунова и Клебо, а также ответила на вопрос, с какой из сборных предпочла бы тренироваться.
«В Андорре трассы совсем рядом с моим домом»
Джина дель Рио
Фото: из личного архива Джины дель Рио
— Джина, в прошедшем сезоне ты достигла феноменальных успехов. Сама от себя такого ожидала?
— Это была цель, к которой мы с тренерами стремились. Но, честно говоря, мы не ожидали того, чего удалось добиться, ведь мы прекрасно знали, что достичь этой цели будет очень сложно.
— Наверное, соперницы из других стран смотрели на тебя с удивлением – да откуда она взялась?
— Нет-нет (улыбается). Всё было очень дружелюбно. Ко мне все относились хорошо. Да и языкового барьера нет – я говорю на каталонском, испанском, французском и английском.
— Много ли было внимания со стороны СМИ – или поздравили и забыли?
— О моих выступлениях много писали в СМИ, о нашей лыжной команде узнали даже те, кто до этого не знал.
— Кто тебя спонсирует? Есть ли в Андорре какая-то поддержка лыжников от государства?
— У Федерации лыжных гонок Андорры есть частные спонсоры, а правительство страны предоставляет спортсменам стипендии.
— А где ты сейчас учишься?
— В одном из онлайн-университетов на финансовом факультете.
— В будущем рассчитываешь работать в этой области?
— Так далеко я не заглядываю. А в ближайшем будущем я рассчитываю достичь серьёзных результатов в лыжах уже на взрослом уровне. Я тренируюсь именно для этого.
— Как получилось, что ты пришла в беговые лыжи? Это же не горные лыжи, не футбол. Почему?
— Всё просто. Трассы для беговых лыж в Андорре находятся рядом с моим домом. Потому лыжи в моей жизни появились с раннего детства.
«Про лошадиный спорт не слышала, но полностью с этим согласна»
Джина дель Рио
Фото: из личного архива Джины дель Рио
— Кто был для тебя ориентиром в лыжных гонках?
— Лучший лыжник Андорры – Иринеу Эстеве Альтимирас. Для меня именно он всегда был кумиром. А если брать не только из лыж, то я восхищаюсь тем, что делают Тадей Погачар и Килиан Жорнет.
— С тобой работают только местные тренеры?
— Да, только местные наставники. Они прошли обучение во Франции. Иногда они получают консультации от французских или итальянских коллег, но работают по своей методике.
— Где ты обычно тренируешься?
— На сборы мы можем выезжать в разные места, а если я нахожусь дома, то это либо домашние трассы, либо на трассах в районе Альт-Уржель, что в Каталонии (Испания).
— Твоя любимая тренировка? Что тебе больше всего не нравится?
— Больше всего мне нравится бегать на лыжах в третьей зоне, а вот последнее, что я хотела бы делать на тренировках – ходить в тренажёрный зал!
— В России говорят, что лыжи – лошадиный спорт из-за нагрузок.
— Я такого утверждения не слышала, но полностью с ним согласна.
— В чём твои сильные стороны? Но, может и про слабые скажешь?
— Думаю, мои сильные качества – постоянство и целеустремлённость, а к слабым отнесу нетерпение – хочется видеть результаты сразу.
«Про Пеклецову и Никитину не знаю»
— Ты хоть как-то следишь за тем, что происходит с российскими лыжами? Может быть, знаешь своих потенциальных соперниц? У нас сейчас очень сильные юниорки – Алина Пеклецова, Екатерина Никитина.
— К сожалению, ничего не знаю об этих спортсменках. Я иногда слежу за тренировками лыжниц из России в соцсетях, один раз в прошлом сезоне смотрела гонки с Кубка России. Но и всё.
— А что говорят про отсутствие россиян на международных стартах?
— Я скажу за себя: без России лыжные гонки совсем другие.
— Кто сильнее – Большунов или Клебо?
— Оба – выдающиеся лыжники, и у каждого своя специализация.
— А сильнейшая лыжница в мире?
— Для меня это была и остаётся Марит Бьорген. Но посмотрим на Терезе Йохауг – как она выступит на чемпионате мира в Тронхейме.
— Ты сама будешь выступать на этом турнире?
— Пока я планов не строю ни на чемпионат мира, ни на Кубок мира.
Джина дель Рио
Фото: из личного архива Джины дель Рио
— Если бы у тебя была возможность тренироваться с норвежской или российской командой, кого бы выбрала?
— А мне нравится тренироваться с моими нынешними коллегами, так что я бы выбрала сборную Андорры.
— В свободное время ты…
— Если нет тренировок и сборов, провожу время с семьёй, люблю кататься на велосипеде, смотрю фильмы и сериалы, слушаю музыку, читаю книги. Моя любимая серия фильмов – Kingsman, а любимая серия книг – «Дивергент».