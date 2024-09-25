«Без России лыжные гонки совсем другие». Интервью с сенсационной лыжницей из Андорры

Одной из главных сенсаций прошедшего лыжного сезона стала представительница Андорры Джина дель Рио, которая на юниорском чемпионате мира в Планице завоевала три медали – золото в спринте и серебро с бронзой в дистанционных гонках. В интервью «Чемпионату» Джина рассказала, следит ли она за соперницами из России, сравнила Большунова и Клебо, а также ответила на вопрос, с какой из сборных предпочла бы тренироваться.

«В Андорре трассы совсем рядом с моим домом»

Джина дель Рио Фото: из личного архива Джины дель Рио

— Джина, в прошедшем сезоне ты достигла феноменальных успехов. Сама от себя такого ожидала?

— Это была цель, к которой мы с тренерами стремились. Но, честно говоря, мы не ожидали того, чего удалось добиться, ведь мы прекрасно знали, что достичь этой цели будет очень сложно.

— Наверное, соперницы из других стран смотрели на тебя с удивлением – да откуда она взялась?

— Нет-нет (улыбается). Всё было очень дружелюбно. Ко мне все относились хорошо. Да и языкового барьера нет – я говорю на каталонском, испанском, французском и английском.

— Много ли было внимания со стороны СМИ – или поздравили и забыли?

— О моих выступлениях много писали в СМИ, о нашей лыжной команде узнали даже те, кто до этого не знал.

— Кто тебя спонсирует? Есть ли в Андорре какая-то поддержка лыжников от государства?

— У Федерации лыжных гонок Андорры есть частные спонсоры, а правительство страны предоставляет спортсменам стипендии.

— А где ты сейчас учишься?

— В одном из онлайн-университетов на финансовом факультете.

— В будущем рассчитываешь работать в этой области?

— Так далеко я не заглядываю. А в ближайшем будущем я рассчитываю достичь серьёзных результатов в лыжах уже на взрослом уровне. Я тренируюсь именно для этого.

— Как получилось, что ты пришла в беговые лыжи? Это же не горные лыжи, не футбол. Почему?

— Всё просто. Трассы для беговых лыж в Андорре находятся рядом с моим домом. Потому лыжи в моей жизни появились с раннего детства.

«Про лошадиный спорт не слышала, но полностью с этим согласна»

Джина дель Рио Фото: из личного архива Джины дель Рио

— Кто был для тебя ориентиром в лыжных гонках?

— Лучший лыжник Андорры – Иринеу Эстеве Альтимирас. Для меня именно он всегда был кумиром. А если брать не только из лыж, то я восхищаюсь тем, что делают Тадей Погачар и Килиан Жорнет.

— С тобой работают только местные тренеры?

— Да, только местные наставники. Они прошли обучение во Франции. Иногда они получают консультации от французских или итальянских коллег, но работают по своей методике.

— Где ты обычно тренируешься?

— На сборы мы можем выезжать в разные места, а если я нахожусь дома, то это либо домашние трассы, либо на трассах в районе Альт-Уржель, что в Каталонии (Испания).

— Твоя любимая тренировка? Что тебе больше всего не нравится?

— Больше всего мне нравится бегать на лыжах в третьей зоне, а вот последнее, что я хотела бы делать на тренировках – ходить в тренажёрный зал!

— В России говорят, что лыжи – лошадиный спорт из-за нагрузок.

— Я такого утверждения не слышала, но полностью с ним согласна.

— В чём твои сильные стороны? Но, может и про слабые скажешь?

— Думаю, мои сильные качества – постоянство и целеустремлённость, а к слабым отнесу нетерпение – хочется видеть результаты сразу.

«Про Пеклецову и Никитину не знаю»

— Ты хоть как-то следишь за тем, что происходит с российскими лыжами? Может быть, знаешь своих потенциальных соперниц? У нас сейчас очень сильные юниорки – Алина Пеклецова, Екатерина Никитина.

— К сожалению, ничего не знаю об этих спортсменках. Я иногда слежу за тренировками лыжниц из России в соцсетях, один раз в прошлом сезоне смотрела гонки с Кубка России. Но и всё.

— А что говорят про отсутствие россиян на международных стартах?

— Я скажу за себя: без России лыжные гонки совсем другие.

— Кто сильнее – Большунов или Клебо?

— Оба – выдающиеся лыжники, и у каждого своя специализация.

— А сильнейшая лыжница в мире?

— Для меня это была и остаётся Марит Бьорген. Но посмотрим на Терезе Йохауг – как она выступит на чемпионате мира в Тронхейме.

— Ты сама будешь выступать на этом турнире?

— Пока я планов не строю ни на чемпионат мира, ни на Кубок мира.

Джина дель Рио Фото: из личного архива Джины дель Рио

— Если бы у тебя была возможность тренироваться с норвежской или российской командой, кого бы выбрала?

— А мне нравится тренироваться с моими нынешними коллегами, так что я бы выбрала сборную Андорры.

— В свободное время ты…

— Если нет тренировок и сборов, провожу время с семьёй, люблю кататься на велосипеде, смотрю фильмы и сериалы, слушаю музыку, читаю книги. Моя любимая серия фильмов – Kingsman, а любимая серия книг – «Дивергент».