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Отстранение российских лыжников продлено и на сезон-2024/2025, Большунов и Коростелёв не выступят на чемпионате мира

Российских лыжников не пустили на чемпионат и Кубок мира. Олимпиада-2026 тоже мимо?
Андрей Шитихин
Отстранение российских лыжников продлено на сезон
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Решать будет Международный олимпийский комитет со своим новым руководителем.

Совет Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда ещё на сезон продлил отстранение российских спортсменов от всех международных соревнований. Даже о нейтральном статусе речь не идёт. Кубок мира – 2024/2025 и чемпионат мира – 2025 в Тронхейме пройдут без наших. Новости тут никакой нет – это было ожидаемо.

Вот если бы россиян допустили, тогда была бы сенсация. Но в это не верил никто. Ведь не произошло ничего, что способствовало бы принятию другого решения. И когда Савелий Коростелёв говорил, что ждите, мол, нас в Тронхейме, понятно же было, что это шутка. Грустная, но всё же. Реакция Елены Вяльбе, Юрия Бородавко, Егора Сорина уже привычно спокойная: будем работать, чтобы быть на высоком уровне, когда нас вернут.

Елена Вяльбе уверена, что и на Олимпиаду-2026 россиян не пустят:
«Не вижу перспектив». Вяльбе — о решении FIS продлить отстранение россиян

Но когда нас вернут?

Очередной сезон Кубка мира и уже второй чемпионат мира пройдут без участия россиян. Без участия сборной, которая не давала сборным Норвегии и Швеции расслабить булки, как сказал бы Сергей Устюгов. Очевидно, что FIS не пойдёт на другое решение, пока продолжается специальная военная операция. То есть о возвращении на Кубок мира можно даже не мечтать.

И для мировых, и для российских лыжных гонок, а также для фристайла и сноуборда это плохо. В такой ситуации нет тех, кто остался бы в плюсе. Не надо ссылаться на то, что ТВ-рейтинги Кубка мира подросли. Даже в Норвегии говорят, что лыжные гонки без России медленно умирают. Для вида спорта это ужасно.

Спортсмены, тренеры, журналисты и даже функционеры не могут публично призывать вернуть россиян, но не под запись говорят совершенно другое. Коллеги спрашивают, кто появляется у нас из молодых лыжников, за кем следить, если будет возможность посмотреть.

Как покажут лыжные гонки в сезоне-2024/2025?
Коростелёв уже обыграл Большунова, но это не показали. Зимой лыжи мы тоже не увидим?
Коростелёв уже обыграл Большунова, но это не показали. Зимой лыжи мы тоже не увидим?

Нашим звёздам не остаётся ничего другого, как бегать на внутренних соревнованиях. В такой ситуации показывать бы каждую гонку, чтобы даже в Европе посмотрели – ну ни фига себе, русские бьются не хуже, чем на Кубке мира. У нас лыжи показывают только тогда, когда это удобно ТВ. Об этом говорят постоянно, но не меняется ничего.

Гораздо важнее, пустят ли российских лыжников на Олимпиаду-2026 хотя бы в нейтральном статусе. Этот вопрос будет решать новый президент МОК, которого выберут в марте следующего года. Уже после чемпионата мира в Тронхейме. Пока только один кандидат – Хуан Антонио Самаранч-младший – высказался о возвращении России в мировой спорт.

Возможное участие в Олимпиаде-2026 – сильная мотивация практически для всех. Но если зимние Игры пройдут мимо, для российских лыж это будет сильнейший удар.

Как Большунов находит мотивацию бегать в России?
«Я вновь всё начинаю с чистого листа». Большунов — о семье, победах и мотивации
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