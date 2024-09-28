Российских лыжников не пустили на чемпионат и Кубок мира. Олимпиада-2026 тоже мимо?

Совет Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда ещё на сезон продлил отстранение российских спортсменов от всех международных соревнований. Даже о нейтральном статусе речь не идёт. Кубок мира – 2024/2025 и чемпионат мира – 2025 в Тронхейме пройдут без наших. Новости тут никакой нет – это было ожидаемо.

Вот если бы россиян допустили, тогда была бы сенсация. Но в это не верил никто. Ведь не произошло ничего, что способствовало бы принятию другого решения. И когда Савелий Коростелёв говорил, что ждите, мол, нас в Тронхейме, понятно же было, что это шутка. Грустная, но всё же. Реакция Елены Вяльбе, Юрия Бородавко, Егора Сорина уже привычно спокойная: будем работать, чтобы быть на высоком уровне, когда нас вернут.

Елена Вяльбе уверена, что и на Олимпиаду-2026 россиян не пустят: «Не вижу перспектив». Вяльбе — о решении FIS продлить отстранение россиян

Но когда нас вернут?

Очередной сезон Кубка мира и уже второй чемпионат мира пройдут без участия россиян. Без участия сборной, которая не давала сборным Норвегии и Швеции расслабить булки, как сказал бы Сергей Устюгов. Очевидно, что FIS не пойдёт на другое решение, пока продолжается специальная военная операция. То есть о возвращении на Кубок мира можно даже не мечтать.

И для мировых, и для российских лыжных гонок, а также для фристайла и сноуборда это плохо. В такой ситуации нет тех, кто остался бы в плюсе. Не надо ссылаться на то, что ТВ-рейтинги Кубка мира подросли. Даже в Норвегии говорят, что лыжные гонки без России медленно умирают. Для вида спорта это ужасно.

Спортсмены, тренеры, журналисты и даже функционеры не могут публично призывать вернуть россиян, но не под запись говорят совершенно другое. Коллеги спрашивают, кто появляется у нас из молодых лыжников, за кем следить, если будет возможность посмотреть.

Нашим звёздам не остаётся ничего другого, как бегать на внутренних соревнованиях. В такой ситуации показывать бы каждую гонку, чтобы даже в Европе посмотрели – ну ни фига себе, русские бьются не хуже, чем на Кубке мира. У нас лыжи показывают только тогда, когда это удобно ТВ. Об этом говорят постоянно, но не меняется ничего.

Гораздо важнее, пустят ли российских лыжников на Олимпиаду-2026 хотя бы в нейтральном статусе. Этот вопрос будет решать новый президент МОК, которого выберут в марте следующего года. Уже после чемпионата мира в Тронхейме. Пока только один кандидат – Хуан Антонио Самаранч-младший – высказался о возвращении России в мировой спорт.

Возможное участие в Олимпиаде-2026 – сильная мотивация практически для всех. Но если зимние Игры пройдут мимо, для российских лыж это будет сильнейший удар.