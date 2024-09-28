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Скандальное заявление Елены Вяльбе про бомбу на Лондон — босс российских лыж права или бесчеловечна?

Жёсткие слова Вяльбе про «бомбу на Лондон» взбудоражили интернет. А вы с ней согласны?
Михаил Чесалин
Елена Вяльбе
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Глава российских лыж предположила, при каком условии наших спортсменов вернули бы на мировую арену.

В конце сентября общественность взбудоражило большое интервью главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе интернет-порталу News.ru. Если точнее, то не всё интервью, а лишь небольшой его отрывок.

Приведём его дословно.

Вопрос журналиста: «Что должно случиться, чтобы Россию вернули наконец-то уже к соревнованиям? Не только на Олимпиаду, в целом, чтобы участвовали наши спортсмены под флагом и гимном».

Ответ Елены Вяльбе: «Я скажу, наверное, вещи, которые, может, вообще говорить нельзя. Мне кажется, если бы какую-нибудь серьёзную бомбу кинули в центр Лондона, уже бы всё закончилось и нас бы уже везде пустили».

Многие российские спортивные журналисты в телеграм-сообществе отреагировали на высказывание Елены Валерьевны крайне негативно. И действительно, есть ощущение, что Вяльбе, которая никогда за словом в карман не лезет, в данном случае высказалась крайне резко.

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Но если рассматривать её слова не как призыв к действию (которого в цитате и нет), а как предельно жёсткую метафору, то в чём она неправа?

Или кто-то ещё не понял, что российских спортсменов вернут на мировую арену под флагом и гимном только после победы в большом военно-политическом конфликте? И кто-то ещё верит, что, подписывая декларации, поднимая бирюзовый флаг и делая всё новые шаги по дорожным картам МОК, ВАДА и различных международных федераций, мы всё ближе к тому, чтобы нас наконец-то поняли и простили? Очнитесь же в конце концов!

Прямо сейчас на Ближнем Востоке одна хорошо известная всем страна забрасывает бомбами своего соседа. Ну, видимо, считает это необходимым для своей защиты или чего-то ещё. И никто даже не поднимает вопрос об отстранении спортсменов из этой страны на международных стартах.

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Это, как говорится, «другое». И это в очередной раз доказывает, что всех наших спортсменов на самом деле отстранили по формальному поводу.

Россияне должны верить, что спортсменов наказали во благо цивилизации. В интересах добра и мира. И наши спортсмены ради этого добра и мира должны подписывать нужные декларации и ползать на коленях.

Это не призыв сбрасывать куда-то бомбы. Большой войны не хочет никто.

Но Елена Валерьевна права в главном. Россия должна силой защищать права своих спортсменов и не только. Над мольбами с той стороны лишь смеются.

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