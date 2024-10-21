Великая Йохауг всё-таки вернулась! Её цель — выиграть золото на домашнем чемпионате мира

Терезе показывает, что она в отличной форме: перед стартом сезона она опередила всю сборную Норвегии.

Предстоящий сезон в лыжных гонках обещает быть интересным. Конечно, не таким ярким, как лет пять назад, ведь россияне на Кубок мир и чемпионат мира не поедут. Но поностальгировать по былым временам получится, ведь на лыжню вернётся великая норвежская чемпионка Терезе Йохауг.

Долго было неясно, сможет ли норвежка бегать так же мощно, как раньше. Но в рамках осенней подготовки Йохауг доказала, что может, обыграв всю сборную Норвегии. Кажется, вопросов к форме Терезе нет.

«Мне было очень больно»

Слухи о возвращении Терезе ходили ещё с начала марта. Тогда Йохауг выиграла гонку на 17 км, в которой участвовали любители и спортсменки, уже завершившие карьеру. В конце месяца четырёхкратная олимпийская чемпионка одержала ещё одну победу. Теперь уже на чемпионате Норвегии. В разделке на 30 км она финишировала с отрывом почти в три минуты от ближайшей преследовательницы Софи Локли. Для понимания, лучшая норвежка на Кубке мира Хайди Венг завершила гонку на пятом месте с отставанием в три с половиной минуты от Терезе.

Но, несмотря на всё это, официально Йохауг о возвращении не объявляла аж до начала августа.

«Должна сказать, что, когда положила свои лыжи на полку в 2022 году, мне было очень больно. Я ушла не потому, что устала от соревнований, не потому что устала от тренировок. Мне нравилось то, что я делала, но желание и мечта стать мамой были настолько велики, что стоило от этого отказаться.

Я использовала эти два года, чтобы понять, хочу ли ещё кататься на лыжах или нет. И из-за чемпионата мира в Тронхейме я сказала себе: «Всё в порядке, можно возвращаться!» — сказала норвежка на пресс-конференции NRK.

Форма Терезе у многих экспертов вызывала сомнения.

«Грубо говоря, Йохауг находится на юге с домохозяйками и тренажёрами (в августе Терезе ездила на спонсорский сбор в Греции. – Прим. «Чемпионата»), а Фрида Карлссон находится в горах в Италии. Суть в том, что самые сильные конкуренты Йохауг не делают того, что делает она. Да, Йохауг – лучшая. Но она стала такой, потому что тренировалась усерднее и больше, чем другие. Теперь вопрос в том, удастся ли ей выйти на тот же уровень после возвращения», – заявил эксперт TV2 Петтер Скинстад.

Сама Терезе подтверждала, что вроде бы находится не в лучшей форме. В материале VG со спонсорских сборов в Греции, где лыжница была в роли тренера, Йохауг показывала свои часы-пульсометр. Гаджет писал, что спортсменке нужно много времени на восстановление.

Терезе Йохауг Фото: Lintao Zhang/Getty Images

«У меня сумасшедший резерв»

Вот только форма не влияла на настрой Йохауг. Терезе заявила, что тренировалась так и до перерыва, просто не обо всём рассказывала.

«Разница между мной и более молодым спортсменом в том, что я чертовски много тренировалась на протяжении многих-многих лет. У меня есть сумасшедший тренировочный резерв. Я воспользуюсь им зимой! Знаю, что смогу добиться успеха, независимо от того, тренируюсь ли я 10 или 15 часов в неделю», – пояснила многократная чемпионка мира VG.

С сентября Терезе работает над собой в расположении сборной Норвегии. Партнёры по команде положительно оценили работу спортсменки.

«Когда Терезе приходит на тренировки, она задаёт высокие стандарты», – призналась NRK Лотта Уднес Венг.

А 19 октября Йохауг подтвердила свой высокий уровень на контрольной тренировке сборной. В гонке на 10 км на трассе Кубка мира Терезе выиграла с результатом 30.36. Лотта Уднес Венг отстала от лидера на 19 секунд. Остальные соперницы проиграли победительнице больше двух минут.

«Мне определённо понравилось. Это было тяжело и жёстко, но я могу вынести из старта невероятно хороший опыт. Утром я проверила, что Виктория Карл зимой проехала за 28.13 минуты, так что хотела посмотреть, насколько я отстану», — сказала Йохауг после гонки.

И это при том, что разминка у Терезе получилась смазанной. На одном из спусков она чуть не въехала в машину, неожиданно появившуюся на трассе.

Особые планы

Очевидно, что форма Терезе крайне хороша, но хватит ли её, чтобы конкурировать с непобедимыми шведками зимой – большой вопрос. Увы, сравнивать многократную чемпионку с действующими лидерами на Кубке мира постоянно не получится. Йохауг уже заявила, что не намерена много выступать на официальных соревнованиях до чемпионата мира.

Предполагается, что всего Терезе примет участие в восьми стартах до ЧМ в Тронхейме. По планам спортсменки, это будут две гонки на открытии сезона в Бейтостолене, по две – на этапах Кубка мира в Руке и Лиллехаммере и две – на чемпионате Норвегии в январе. В основном Йохауг нацелена на дистанции 10 км (классикой и свободным стилем) и скиатлон на 20 км.

Стоит также заметить, что на домашнем чемпионате мира Терезе очень хочет пробежать длинную гонку на 50 км. Вот только произойдёт это лишь в случае, если Йохауг поймёт, что конкурентоспособна на других дистанциях.

Хоть на Кубке мира Терезе мы будем видеть нечасто, её возвращение создаёт немало интриг. А это значит, что предстоящий сезон будет интересным.