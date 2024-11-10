Коростелёв открыл лыжный сезон победой с поклоном. А Устюгов устроил шоу «кто медленнее»

Часть лыжников сборной России открыли лыжный сезон классическим спринтом на соревнованиях «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске. Как бы организаторы ни называли эти соревнования, но для национальной команды это открытая контрольная тренировка, которую можно и пропустить, если состояние не очень.

Сейчас в столице ХМАО-Югры на вкатке находятся три группы сборной России: подопечные Юрия Бородавко и Егора Сорина, а также молодёжная команда Петра Седова и Андрея Нутрихина. Но из звёздных составов обеих групп по разным причинам на старт не вышли: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Артём Мальцев, Сергей Ардашев, Наталья Терентьева – хотя к ней никаких вопросов, ей просто рано делать скоростную работу.

Зато вышли на старт среди многочисленных участников Савелий Коростелёв, вице-чемпион прошедшего сезона, царь горы в Кировске, и, наверное, главный соперник Большунова в сезоне предстоящем, сильнейшая спринтерша России Анастасия Фалеева, а также Сергей Устюгов, который с нынешнего сезона работает в составе специально собранной под него мини-группы.

Фалеева не дала соперницам ни малейшего шанса, подтвердив свой высочайший класс. Она выиграла вообще все забеги, которые, кстати, проходили в том формате, с которого и начался спринт – по четыре человека в забеге, двое проходят дальше, никаких лаки-лузеров, а из квалификации выходят лишь 16 лучших, а не 30, как обычно.

Подопечная Егора Сорина всегда применяла одну и ту же тактику – на последнем подъёме включала максимальную скорость, дольше всех оставалась в лыжне, несмотря на то что забегала не по минимальному радиусу, но всегда первой выскакивала на последнюю прямую.

Анастасия Фалеева Фото: РИА Новости

«Соревнования проходят в тренировочном формате. Рада, что получилось выиграть и проверить свои силы. Первая серьёзная скоростная тренировка для нашей группы. По работе лыж не было нареканий. Все девчонки молодцы. Меня радует, что в России с каждым годом растёт конкуренция, молодые навязывают борьбу нам, а мы – лидерам сборной», — сказала после финиша Фалеева в эфире ТРК «Югра».

Второй и третьей стали Елизавета Маслакова и Екатерина Евтягина, которые тренируются в группе Андрея Нутрихина. К неожиданностям можно отнести поражение в полуфинале Елизаветы Пантриной, которая не справилась с соперницами на подъёме.

У мужчин убедительную победу одержал Савелий Коростелёв. Лыжник группы Егора Сорина отлично провёл квалификацию, в четвертьфинале и полуфинале финишировал вторым, но в финальном забеге лидировал со старта до финиша и свою позицию никому не отдал. На финише Савелий поклонился всем, кто пришёл на стадион.

«Тяжёлый круг, толком негде отъехать. Если начал держать темп, то приходится держать его до конца. Это первая работа на максимум, до этого работали со средней интенсивностью», — объяснил победитель.

Вторым и третьим стали Владислав Афанасьев из сборной Татарстана и Александр Бакуров, который работает в группе Сорина. Устюгов в итоге стал восьмым. В своём полуфинале он пытался ускориться на последнем подъёме, но уже на середине подъёма просто бросил бороться, устроив шоу «кто медленнее». Олимпийский чемпион просто докатывал последнюю прямую и отстал от победителей забега более чем на 20 секунд.

Сергей Устюгов Фото: РИА Новости

Но это всего лишь контрольная тренировка, и намеченную для себя работу Сергей сделал. До своего старта на Кубке России ему ещё долго – на первый этап в Вершину Тёи он не приедет.

А в Ханты-Мансийске в понедельник, 11 ноября, состоятся ещё гонки с раздельного старта, в которых примут участие и некоторые биатлонисты сборной России.