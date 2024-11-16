Большунов устроил феерию на старте сезона! Вырвал для команды победу в Гонке звёзд

Крайне необычные соревнования прошли на старте зимнего сезона в Кировске (Мурманская область). «Гонка звёзд» – турнир, в рамках которого состязаются команды, состоящие из топовых лыжников и юниоров.

Даже в таких условиях победителем гонки стала команда непревзойдённого Александра Большунова. Сборная-2 в классной борьбе одолела на финише Сборную-1 с Савелием Коростелёвым во главе. Красота!

Чехарда, а не гонка

«Гонка звёзд» — новый и экспериментальный турнир, который решили провести на старте сезона в Кировске. Его главная особенность – в состязаниях участвуют совместные команды из опытных лыжников и юниоров.

В рамках соревнований предусмотрен лишь один старт – смешанная эстафета. Вот только и она не самая обычная. Гонка состоит их шести этапов: первый и третий бегут женщины, второй – девушки, четвёртый и шестой отдали мужчинам, а пятый – юношам. При этом взрослым спортсменам надо преодолеть по 1500 м, а юниорам – по 800 м.

Такой формат заинтересовал топ-спортсменов, и на Гонку звёзд приехали главные лыжники страны: Александр Большунов, Савелий Коростелёв, Татьяна Сорина, Мария Истомина, Анастасия Кулешова, Дарья Непряева, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Артём Мальцев. Выступить должен был и Иван Якимушкин, но прямо перед стартом он заболел. Его в итоге заменил Андрей Парфёнов.

Разумеется, фаворитами эстафеты были команды, в которые входили лидеры сборной страны. Наиболее интересные составы получились у Сборной-1 (Мария Истомина, Софья Трушнина, Ярослав Панченко, Савелий Коростелёв), Сборной-2 (Дарья Непряева, Майя Тихомирова, Андрей Малетин, Александр Большунов) и Сборной-5 (Татьяна Сорина, Елизавета Серкова, Дмитрий Дегтярёв, Денис Спицов). Вот только в гонке не обошлось без сюрпризов, ведь на каждом этапе была настоящая чехарда.

На первом женском этапе лидировала Татьяна Сорина, сразу за ней бежали Алёна Баранова, Елизавета Пантрина и Анастасия Друговская.

Татьяна Сорина Фото: РИА Новости

Юниорский этап поменял все расклады. На первое место выбилась Москва с Марией Турлановой, а на второе – Московская область с Софьей Богословской. Впрочем, отрыв лидеров от догоняющих был совсем небольшим.

На своём втором этапе женщины попытались изменить ситуацию. Сорина смогла вновь вывести свою команду на первое место. С минимальным отставанием за ней шла Анастасия Кулешова из Сборной-3. Тройку лучших замыкала Мария Истомина (+1,85). Виктория Лукашова из Московской области (+2,21) была четвёртой, а вот у Непряевой дела были хуже – 11,83 от лидера.

Рывок Большунова

Вновь всё поменялось на четвёртом этапе. Первую позицию заняла Сборная-3 с Андреем Парфёновым. Вслед за ним плотно сидели Савелий Коростелёв из Сборной-1 и Иван Кочетков из Московской области. Спицов откатился на четвёртое место (+1,44). Удивительно, но ворвавшемуся в гонку Большунову не удалось особо приблизиться к лидеру. Александр бежал только седьмым с отставанием в 7,26 секунды. При этом Сан Саныч даже не выдал лучшую скорость на этапе, уступив Артёму Мальцеву 2,86 секунды!

Савелий Коростелёв Фото: РИА Новости

Юниорский этап внёс свои коррективы. Дмитрий Бубнов из Московской области зубами вытянул свою команду в лидеры. Его отрыв от Ярослава Панченко из Сборной-1 составил 1,57 секунды. Через просвет в пару секунд бежали Дмитрий Дегтярёв из Сборной-5 и Артём Андреев из Сборной-6. Усилиями Андрея Малетина Сборной-2 удалось переместиться на шестую позицию, хотя отставание всё ещё было неприятным – 7,85 секунды.

Но Большунов не был бы звездой, если бы не творил чудеса. На последнем этапе Александр выдал космическую скорость, догнал лидеров и обошёл их. Сан Саныч финишировал первым, опередив Коростелёва на 1,84 секунды. Ногами он был быстрее Савелия на 8,02 секунды. Вот это рывок!

Тройку призёров неожиданно замкнула Московская область (Виктория Лукашова, Софья Богословская, Иван Кочетков, Дмитрий Бубнов). Региональные спортсмены уступили команде Большунова 9,4 секунды. Интересно, что в остальном топ-7 состоит из представителей национальной команды. Так что это заметный успех для команды Московской области.

В восторге от такого формата гонок остались не только юниоры, которым дали возможность бежать со звёздами. Топовые лыжники тоже были рады:

«Гонка была сложной, но она была красивой. Была борьба, были перестановки. Радостно, что такую гонку проводят. Особенно радостно, что вместе с нами участвуют будущие звёзды, надежды, которые в этом противостоянии могут посмотреть, как и что нужно делать, где ускоряться. Для них это большой стимул. Из молодых спортсменов, которые участвовали, по‑любому у нас будет олимпийский чемпион. Понятно, что не через четыре года, но, возможно, через восемь лет. Или когда у нас там Олимпийские игры? Уже как‑то за Олимпиадой не следим», – признался Большунов «Матч ТВ».

Топ-лыжники вернутся на старт уже через неделю: 23 ноября в Вершине Тёи стартует первый этап Кубка России – 2024/2025.