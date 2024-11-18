Российские лыжи ждёт удивительный сезон! Расписание главных турниров этой зимы

В сезоне-2024/2025 пройдут сразу два чемпионата страны. Такого раньше не было!

23 ноября в далёком от цивилизации хакасском посёлке Вершина Тёи стартует Кубок России по лыжным гонкам. Этот этап станет самым удалённым в насыщенном календаре российского сезона. Сезона удивительного, в котором состоятся гонки сразу двух чемпионатов страны.

Выделяем все главные события предстоящей зимы.

Кубок России — 2024/2025 — восемь этапов, 48 гонок

В стартовавшем сезоне Кубок России пройдёт в восемь этапов и завершится, как и в сезоне предыдущем, гонками в гору. В российском календаре, как и в международном, будут гонки на равные для мужчин и женщин дистанции, но всё же наши соревнования гораздо более вариативны в этом плане.

Первый этап, Вершина Тёи (Хакасия)

23 ноября – 10/15 км, классика

25 ноября – спринт, конёк

26 ноября – 10/15 км, конёк

Второй этап, Тюмень

1 декабря – 10/10 км, классика

2 декабря – спринт, классика

4 декабря – 20/20 км, масс-старт, конёк

Третий этап, Чусовой (Пермский край)

12 декабря – 10/15 км, конёк

14 декабря – спринт, конёк

15 декабря – 10/15 км, преследование, классика

Особенность этапа в Чусовом состоит в том, что он проходит в формате мини-тура, то есть подводится общий зачёт по итогам всех гонок.

Четвёртый этап, Кирово-Чепецк (Кировская область)

22 декабря – 5/10 км, классика

23 декабря – спринт, классика

На четвёртом этапе впервые в сезоне должны были пройти скиатлоны, причём в традиционном для России формате 15/30 км, но программа гонок была перекроена полностью – других вариантов не оставалось.

Пятый этап, Казань

16 января – 10/15 км, конёк

18 января – спринт, классика

19 января – 20/20 км, скиатлон

Первые скиатлоны в Кубке России пройдут только в январе в международном формате. Насладиться этими гонками воочию смогут казанские зрители.

Шестой этап, Ижевск

25 января – спринт, конёк

26 января – 10/15 км, классика

Этапа в Ижевске в календаре ФЛГР не было уже давно, но на комплексе Галины Кулаковой можно проводить соревнования любого уровня.

Седьмой этап, Сыктывкар

16 марта – спринт, классика

17 марта – 5/10 км, классика

Восьмой этап, Апатиты/Кировск (Мурманская область)

29 марта – 3,3/3,3 км, конёк

30 марта – 10/10 км, классика

1 апреля – спринт, конёк

2 апреля – 10/10 км, преследование, классика

4 апреля – 10/15 км, свободный стиль

6 апреля – 10/15 км, преследование, свободный стиль

Программа заключительного этапа Кубка России по сравнению с прошлым сезоном серьёзно расширена, этот этап теперь очень похож на «Тур де Ски» с финальной гонкой в гору. Только теперь она пройдёт не в формате масс-старта, а в формате преследования – кто первым финиширует, тот выиграет общий зачёт финала. Интересно, что гонки пройдут в разных городах Мурманской области, хотя они и расположены близко.

Чемпионат России — два турнира, четыре локации, 17 гонок

В нынешнем сезоне пройдут гонки сразу двух чемпионатов России. Связано это с тем, что на ЧР-2024, который проходил весной в Малиновке, из-за трагических событий в «Крокусе» не были проведены коньковые марафоны. Но их не отменили, а перенесли на нынешний сезон. Поэтому пришлось внести изменения в программу Кубка России в Кирово-Чепецке – марафонские гонки прошлого сезона пройдут именно там.

В Казани, где пройдёт основная программа ЧР-2025, нет двух полноценных петель для проведения марафона, поэтому классические марафоны перенесены в Сыктывкар. Такое практикуется в биатлоне, где много дисциплин, и чемпионат России при необходимости тоже может проходить в разных локациях, но в лыжах обычно гонки проходят в одном месте – исключение делалось только для супермарафонов.

Чемпионат России — 2024, Кирово-Чепецк (Кировская область)

25 декабря – 30 км, женщины, свободный стиль

26 декабря – 50 км, мужчины, свободный стиль

Чемпионат России — 2025, Казань

1 марта – 15/30 км, скиатлон

2 марта – смешанная эстафета 4 по 5 км

4 марта – спринт, классика

6 марта – 10/15 км, конёк

8 марта – командный спринт, конёк

9 марта – эстафеты 4 по 7,5 км

Чемпионат России — 2025, Сыктывкар

22 марта – 30 км, женщины, классика

23 марта – 50 км, мужчины, классика

Чемпионат России — 2025, Апатиты/Мончегорск (Кировская область)

12 апреля – 50 км, женщины, конёк

13 апреля – 70 км, мужчины, конёк