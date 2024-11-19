«Это было похоже на смерть». Зачем 40-летняя звезда горных лыж вернулась в большой спорт?

Два года назад Линдси Вонн утратила статус величайшей спортсменки в истории. Неужели она рассчитывает его себе вернуть?

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, четырёхкратная обладательница Кубка мира Линдси Вонн возвращается в большой спорт.

Пять лет она была вне игры, за это время утратила статус величайшей горнолыжницы в истории, а теперь, в 40 лет, снова будет соревноваться.

Зачем ей всё это нужно?

«Я закончила в нужный момент»

Американка Линдси Вонн завершила карьеру в 2019 году будучи лучшей в истории горнолыжницей с рекордом по количеству побед на Кубке мира среди женщин – 82 золота. Она хотела побить результат великого шведа Ингемара Стенмарка, одержавшего 86 побед, но ей помешали проблемы со здоровьем. Сильнейшие боли в колене заставили американку распрощаться с большим спортом значительно раньше, чем она планировала.

Линдси Вонн Фото: Alain Grosclaude/Getty Images

Свою последнюю гонку Линдси провела на чемпионате мира – 2019, где завоевала бронзу. Тогда казалось, что она поставила красивую точку в своей карьере, став, к тому же, в свои 35 лет самой возрастной медалисткой чемпионатов мира. Американка тогда получила цветы из рук Стенмарка.

«Оглядываясь назад, я думаю, что сделала правильный выбор и закончила всё в нужный момент. Многим спортсменам определённые вещи мешают достичь такого счастливого конца», – рассказала некоторое время спустя Вонн.

Но уход из спорта для Линдси был очень болезненным.

«Это было похоже на смерть в семье. Мне пришлось оплакивать катание на лыжах. Оно было для меня очень терапевтическим на протяжении всей моей карьеры, отдушиной и местом, где я всегда чувствовала себя в безопасности и была счастлива. Лишиться этого было трудно», – делилась американка.

«Новая глава жизни»

Спустя четыре года после завершения карьеры, в апреле 2024-го, Линдси провели успешную операцию на колене – заменили сустав.

«С этим новым коленом, которое теперь является частью меня, я чувствую, что передо мной открывается совершенно новая глава жизни. Делать то, что ты любишь, – это настоящее благословение, и я не воспринимаю это как само собой разумеющееся. Я не знаю точно, что меня ждёт впереди, но знаю, что здорова, счастлива и благодарна», – написала Линдси в соцсетях.

Отсутствие боли настолько окрылило спортсменку, что она даже решила вернуться в большой спорт после продолжительной паузы.

Линдси Вонн Фото: Ezra Shaw/Getty Images

«Я ни за чем не гонюсь, не пытаюсь ничего доказать, на меня никто не давит, только я и горы, как в самом начале. Моя цель – получать удовольствие от того, что я делаю, и, надеюсь, этот путь приведёт меня к гонкам Кубка мира. Я бы не вернулась в сборную, если бы у меня не было таких намерений.

Участие в Олимпийских играх 2026 года? Мне всегда нравилось выступать в Кортина-д’Ампеццо, добилась там больших успехов. Но я не могу сейчас сказать, возможно ли это», – поделилась своими ощущениями Вонн.

К тому же, несмотря на общепризнанное величие, Вонн уже не является лучшей горнолыжницей мира в истории. В позапрошлом сезоне её опередила соотечественница Микаэла Шиффрин, а в прошлом она же исполнила мечту Линдси – побила тот самый «вечный» рекорд Ингемара Стенмарка.

И теперь поклонники горнолыжного спорта замерил в ожидании ярчайшей дуэли последних лет. Сможет ли Вонн побороться с лучшей горнолыжницей мира, учитывая десятилетнюю разницу в возрасте, и доберётся ли до результата Стенмарка, – покажет время. Но возвращение в большой спорт в 40 лет уже говорит о серьёзной готовности американки к борьбе.