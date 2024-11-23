«Если не смог обыграть Большунова, значит, сам недоработал». Честный Савелий Коростелёв

23 ноября в хакасском посёлке Вершина Тёи стартует Кубок России – 2024/2025 по лыжным гонкам. Перед стартом гонок «Чемпионат» пообщался с лучшим молодым лыжником страны, главным соперником Александра Большунова в борьбе за победу в общем зачёте Савелием Коростелёвым. Далёкая Вершина Тёи, новый телеграм-канал, трансляции лыж, деньги в биатлоне, сборная России в одном регионе – поговорили почти про всё.

«Быт в Тёе такой: ты идёшь на трассу и возвращаешься в номер»

— Больше двух недель в Вершине Тёи – рекорд?

— Нет, когда я тренировался в юниорской команде с Александром Александровичем Кравченко, то мы как-то провели здесь 35 дней!

— Это самый мучительный выезд в сезоне?

— В каком-то плане. Я люблю цивилизацию, а здесь весь быт состоит из того, что ты идёшь на трассу и возвращаешься в номер.

— Чем отличается Тюмень? Там же «Жемчужина Сибири» тоже далеко от города.

— Далеко, но не так. Ты можешь за 40 минут добраться до города, погулять, проветриться, морально переключиться. В Тёе же главная проблема в том, что переключить голову нет возможности. Ты постоянно крутишься в одной и той же обстановке – это и есть главная сложность лично для меня.

— Но лучше провести гонки, чем отменять их совсем, не так ли?

— Безусловно! Возможно, как вариант, можно было рассмотреть Кировск, но у них там, во-первых, свои гонки, во-вторых, это очень дорогой перелёт, который может позволить себе только сборная. Но будем соревноваться здесь, в Вершине Тёи. Тут вообще можно крутую гонку провести, одновременно запустив спортсменов по двум трассам – они же параллельные. И посмотрим, кто быстрее (смеётся).

«Если гонки транслируют – подстраиваться должны мы, если нет – то под наши хотелки»

— Трансляции из Вершины Тёи будут в интернете. На твой взгляд, должны ли лыжные гонки быть привязаны к местам проведения, где есть возможности для полноценной трансляции?

— Да. Ну а как отследить иначе? По системе онлайн-хронометража, как было два года назад? С этого никакой интриги не выловишь – ни зрелищности, ничего. Для меня, как для спортсмена, разницы вообще нет. Разница только для зрителей. Когда тебя показывают, ты после финиша тратишь чуть больше времени для того, чтобы пообщаться с ТВ, журналистами, болельщиками. Но я готов тратить это время – это наша работа.

— К дням проведения гонок есть претензии?

— Скорее, некое непонимание по поводу того, как составлен календарь относительно выходных. Если посмотреть на все этапы до Нового года, только гонки в Чусовом попадают в прайм-тайм, скажем так, – четверг, суббота и воскресенье. Четверг немного сомнительный день, но на него поставлена разделка, а контактные спринт и преследование – на выходные. А кроме этого лишь пара гонок попадут на выходные.

В целом, для нас было бы без особой разницы, если бы мы бежали в Тёе, условно, не в 11 часов местного времени, а на пару часов позже. С другой стороны, нужно отталкиваться и от погоды, и от светового дня – да вообще много факторов. Конечно, было бы здорово, если бы все выходные были заняты лыжными гонками, и только отдельные гонки приходились на будни. Резюмируя всё, можно так сказать: если гонки показывают и делают это на достойном уровне, то мы подстраиваемся под время трансляции, если же нас оставляют без трансляции, то подстраиваться нужно под хотелки спортсменов.

Савелий Коростелёв Фото: РИА Новости

«Лыжники стали более медийными и узнаваемыми»

— Лыжи – нишевый и не медийный вид спорта?

— Абсолютно не согласен! Ну какой это нишевый вид, если на Олимпиаде в Пекине в составе сборной России больше всего наград выиграли лыжники? Вопрос медийности, конечно, присутствует, но за то время, что мы находимся в отстранении, лыжники стали более медийными и узнаваемыми.

— Тебя стали чаще узнавать в обычной жизни?

— Да, и каждый раз у меня это вызывает удивление. Прикольный момент был, когда мы с друзьями летом пошли на футбол, посмотреть матч ЦСКА. Сидим на какой-то трибуне, внезапно подошли болельщики, попросили сфотографироваться. А относительно недавно ходил на медиафутбол, там тоже ребята частенько подходили, это приятно.

— Спортивные результаты, не «мёртвые» соцсети – вот и узнаваемость.

— Не как у фигуристов, конечно – не знаю, почему их назвал, но они первыми пришли в голову, – но лыжники двигаются в правильном направлении. Вопрос в том, что темп у нас не очень высокий.

— В фигурке слишком много токсичных болельщиков.

— Думаете, у нас таких нет? Пишут всякую чепуху, подозревают во всех смертных грехах. Их немного, но они есть.

— Чья была идея создания телеграм-канала «Комитет спортсменов»?

— Общекомандная – я имею в виду нашу тренировочную группу. Мы пока находимся в поиске «фишечки», которая бы стала нашей отличительной чертой. Нужно выбрать направление, в котором идти – пока не реализовываем то, что было задумано изначально.

— А что было задумано изначально?

— Почему мы назвались не «Круглая жизнь лыжников», например, а «Комитет спортсменов», и в описании у нас круглая жизнь зимников? Мы заимствовали идею у юмористов и их канала «Круги на полях». Они каждый день что-то записывают, с чего-то угорают, постоянно генерируют контент. У нас мысль такая же, но применительно к зимнему спорту – не только наша группа, не только лыжники, а спортсмены из разных видов спорта. Просто мы пока сами не можем зацепиться за что-то.

Изначально хотелось перетащить в канал побольше людей из разных сфер, направлений, чтобы диалоги там шли постоянно. Если обратить внимание, то канал активизируется, когда мы разъезжаемся на межсборье, то есть когда мы порознь. Когда же мы собираемся вместе, то какой смысл нам друг с другом общаться, когда мы и так общаемся вживую. Нам удобнее в таком случае с подписчиками в чате общаться. Вот если с разных направлений притащить людей, тогда общение будет повседневным. Надеюсь, мы реализуем изначальную идею и не забросим её.

— Если это «Комитет спортсменов», то тренерам там делать нечего?

— У нашего тренера есть свой канал, и он нас туда админами не добавил. Когда эта ситуация изменится, тогда и поговорим (смеётся).

Савелий Коростелёв Фото: РИА Новости

«Татарстан развивался, а другие либо стояли на месте, либо регрессировали»

— Что для тебя изменилось после перехода из Архангельска в Татарстан? Или ничего, кроме названия региона?

— С точки зрения личных условий – практически ничего, только работодатель новый. С точки зрения организации рабочего процесса – в Татарстане чётко отлажена система.

— Не перебор ли это? В одном регионе собрана сборная России. Соцсети федерации лыжных гонок Татарстана как-то пошутили, что могут выставлять отдельную команду на Кубок мира, за что словили хейт.

— Действительно, хотелось бы больше конкуренции в эстафетах, поскольку в личных гонках каждый сам за себя и ничего толком не меняется. Надеюсь, что в этом году Москва и Тюмень навяжут нам, татарам, замечательной команде, хорошую борьбу.

— По-татарски уже что-то знаешь, кроме «алга» (вперёд, — прим. «Чемпионат»)?

— «Без булдырабыз!» («Мы можем!», — прим. «Чемпионат). Но я ничего и не учил. Что бы я ни выучил, это будет фарсом. Зачем? Лучше быть самим собой и вести себя естественно.

— Если серьёзно, можно ли как-то изменить сложившуюся ситуацию?

— Тут вопрос в финансировании. У лыжных гонок Татарстана много спонсоров, федерация умеет договариваться, насколько я понимаю. В профессиональном спорте нужны частные деньги – на государственные, региональные и муниципальные далеко не уйдёшь. Если бы у федераций других регионов были такие спонсоры ситуация была бы иной.

— Клубная структура – выход из ситуации?

— Безусловно. Даже сборную Татарстана сейчас можно раздробить на четыре клуба, и у каждого будет свой спонсор. Вот сейчас белорусы, которые всегда выступали как один регион, на Кубке МЛКБ в биатлоне четыре или пять клубов выставили. И Татарстан может столько же лыжных выставить. «ФосАгро» может сформировать два-три клуба. Другие крупные предприятия. Даже если на всех вообще один спонсор будет, это тоже интересно – будет конкуренция между клубами. «Газпром» вон сколько клубов спонсирует, «Ред Булл» тот же. Мы можем на Кубке России бегать за клубы, на чемпионате страны – за регионы. Да как угодно можно с этим уже можно работать.

— Но нет ли ощущения, что в региональном зачёте сейчас вообще нет смысла? Всё возьмёт Татарстан.

— Ну они же не одномоментно к этому пришли, а шли долго и упорно, развивались, улучшали результаты каждый год. А другие либо на месте стояли, либо вообще регрессировали. Вот и получилась разница. Так что другим тоже надо как-то работать.

«Я бы не хотел бегать прологи перед соревнованиями»

— До того, как отправиться в Вершину Тёи, ты успел поучаствовать в Гонке звёзд в Кировске. Формат понравился?

— В условиях того, что нас по-прежнему нет на международных соревнованиях, такие шоу-гонки с детьми должны проводиться чаще. Можно подумать над тем, чтобы ещё более удобно вписаться в календарь. Но в целом, супер! Гонку показали по федеральному каналу, дети, возможно, первый раз попали на ТВ. Мы все стояли на одном пьедестале – да когда ещё у них будет такая возможность? А тут вот она, прямо под боком. Это очень круто.

— Что бы ты добавил в официальный календарь лыжных гонок, какой формат?

— Возможно, смешанный командный спринт. Считаю, это жизнеспособный формат в том числе и на Кубке мира. И там есть страны, и у нас есть регионы, которые не могут выставить полноценные эстафетные составы. Когда мы с Машей Истоминой выступали за Пермский край, у нас не собиралась эстафета. А если бы у нас была смешанный командный спринт, мы могли бы и за высокие места бороться. Но зато у нас смешанная эстафета на чемпионате России будет.

— Как считаешь, ты пробьёшься в состав?

— Надеюсь очень на это. Но как минимум на вторую команду рассчитываю.

— В целом календарь сезона у нас интересный?

— Очень даже. У нас разные форматы гонок, и равные дистанции есть, и традиционные, к которым мы привыкли. Нет такого, что ты бежишь 15 классикой, 15 коньком, 15 классикой, 15 коньком и так до бесконечности. Если бы так было, постоянно оставались бы одни и те же лица – плюс-минус раскладываешься одинаково и всё. А у нас разнообразие. Как ещё интереснее сделать? Возможно, больше контактных гонок. Но за счёт чего? Жертвовать разделками? Ими ведь обывателя не зацепишь, ему просто подавай финиш, в котором кто первый, тот и выиграл. А если ещё и падение или завал – вообще круто. Но разделка для того, кто понимает лыжные гонки – искусство. Хотя лично мне больше нравятся контактные гонки.

— В биатлоне перед этапами Кубка России проводятся прологи – в разных форматах. Может быть, в лыжах устроить что-то подобное?

— Я бы не хотел в таком участвовать перед этапами, поскольку это немного выхолащивает перед основными гонками. Это надо отдельным шоу-форматом делать, только как его в календарь вписать? Так очень классная идея, забеги на 100 или 200 метров всегда зрелищны. Особенно если снег в центре города положить, тогда вообще будет шикарно. Но для Кубка России это нежизнеспособно. В общем, есть над чем подумать.

Савелий Коростелёв Фото: РИА Новости

«Серохвостов и Халили – красавчики!»

— Ты не завидуешь биатлонистам? На Кубке МЛКБ гигантские призовые направо-налево раздавались.

— А что мне им завидовать? Ну раздали и всё, теперь сезон начался. У нас тоже такая гонка есть – гору выиграй и получишь то же самое.

— Твоё отношение к такому финишу, который устроили Серохвостов и Халили?

— Парни – красавчики! Это же коммерческий старт, который проходил не под эгидой СБР и не был жёстко регламентирован. Можно было творить любую ересь, которая им в голову взбредёт. Возможно, после того, что устроили ребята, лига регламентирует подобные вещи, но то, что случилось сейчас – просто пальчики оближешь. Они привлекли к этому старту массу внимания, они всё равно заняли первое и второе место, они по-дружески поделили призовые, да ещё и командой выиграли. На мой взгляд, это гениальный ход! Я не понимаю тех, кто говорит – нам хотелось посмотреть нормальный финиш. Да у парней 40 гонок в сезоне будет – насмотритесь ещё.

— В начале января будет шоу-гонка с участием лыжников и биатлонистов. Ты готов на какое-то подобное шоу?

— Ну вот тут надо будет внимательно регламент посмотреть, всё-таки проводят совместно две федерации, а не частный спонсор, какие-то санкции могут прилететь. Давай вспомним, что творил Петтер Нортуг – он издевался над шведами как мог. И все только про это и говорили. Сейчас же за такое будут дисквалифицировать, поскольку расценят как неспортивное поведение и неуважение к соперникам. Прошло столько лет, и помнят не победы, а те шоу, что устраивал Петтер. Я надеюсь, что предстоящая шоу-гонка будет интересна всем – и нам, и зрителям, и в будущем будут проводиться подобные мероприятия.

— Есть ли смысл выявлять сильнейших между лыжниками и биатлонистами на лыжне и стрельбище? Не проще ли в футбол сыграть или во что-то другое?

— Да хоть в киберспорт, хоть в хоккей! Я за любой кипиш, только зовите. Мы вот одной командой с футболистами играли, Андрей Романов организовывал. Весело же было. Как минимум интерес в том, чтобы попробовать себя в другом спорте.

Савелий Коростелёв Фото: РИА Новости

«Если не смог победить Большунова, значит, сам недоработал или сил не хватило»

— Какие-то изменения в подготовке к новому сезону были?

— Да всё то же самое. Прогресс же был.

— Что изменил в твоей технике Алексей Торицын?

— Он учит нас контролировать те мышцы, которые мы не обучены контролировать. Он работает над такими микромоментами, которые и улучшают технику. Когда спортсмен доходит до высокого уровня, далее всё решают вроде бы невидимые глазу нюансы, но они очень важны. Мы работаем с резиной, с грузами, на технику. У Саши Большунова – зеркало, у нас – Лёша Торицын. Заниматься с ним – очень тяжёлый труд, поскольку голова просто кипит. Он же учит нас, как делать правильно, что подкрутить, что напрячь, что расслабить, как встать. И результат виден.

— Сколько времени понадобилось Алексею, чтобы показать вам всем – он классный специалист?

— Когда тебе дают техническое упражнение, после которого ты на первой же тренировке чувствуешь изменение в технике или просто лучше чувствуешь саму технику, тут никакие слова не нужны. Лёша на первом же занятии всё доказал на практике.

— Приход Александра Терентьева в группу как-то сказался на командной атмосфере?

— Ещё один парень добавился, который любит пошутить. Вообще, Саша – один из первых спортсменов взрослой сборной, с которым я начал общаться, ещё будучи юниором. У нас очень легко сложились отношения.

— Наташа Терентьева набирает форму?

— Да вы все офигеете от того, на что она способна! Вот только вернётся она в гонки ровно тогда, когда они решат с Егором Владимировичем.

— Давай чуть-чуть вернёмся в прошлый сезон. Насколько била по уверенности в собственных силах победная серия Александра Большунова?

— Вообще никак не била. Если я не смог победить, значит, где-то сам недоработал, либо мне не хватило сил. Я много сам косячил в прошлом сезоне. Была общая неуверенность в своих силах. Но это никак не связано с Сашей, это связано только со мной. Нужно пробовать, чтобы понимать, на что ты готов. Плюс невезение традиционное. В Кирово-Чепецке мог собрать полное комбо, но перед гонкой заметил, что подошва ботинка сломана, заменить успел. А так собрал бы сломанные палки, лыжи и даже ботинок. Но я к таким ситуациям стараюсь относиться с юмором.

— Ты готов вести себя на трассе так же, как Большунов?

— Я понимаю, о чём ты говоришь, но нет, не готов. Каждый бегает так, как считает нужным.

— Какие у вас отношения?

— Никаких. Привет-пока. Ну я со всеми практически здороваюсь, про Сашу не знаю, он выглядит более закрытым.

— Сколько уверенности придала тебе победа в гонке в гору, когда ты обыграл Большунова в очной борьбе?

— Да что она может дать? Я просто счастлив был от того, что это последняя гонка. Гора – слишком специфичная гонка. Эмоции были и от того, что всё, можно будет отдыхать, и вообще от всего подряд. Я просто отпустил всё и бежал по кайфу. Всё осталось на той горе, в том сезоне. Теперь же начинается новый сезон, открывается чистый лист.