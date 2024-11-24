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Норвежка Терезе Йохауг вернулась в лыжные гонки и выиграла золото в Бейтостолене перед стартом Кубка мира в Руке

«Она выглядит устрашающе». Норвежка Йохауг триумфально вернулась в большой спорт
Юлия Сидорова
Йохауг триумфально вернулась в большой спорт
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Сможет ли 36-летняя Терезе справиться с молодыми шведками?

23 ноября королева лыжных гонок Терезе Йохауг официально вернулась! На домашнем турнире в Бейтостолене она выиграла гонку с гигантским отрывом от соотечественниц.

И это было ожидаемо!

«Я готова к поражению»

В марте 2022-го титулованная норвежка Терезе Йохауг завершила карьеру. Без неё осиротевшая сборная давала слабый отпор своим главным соперницам из Швеции. Терезе тем временем вышла замуж, родила ребёнка, соскучилась по победам и решила вернуться в большой спорт.

В Норвегии ей до сих пор нет равных:
Великая Йохауг всё-таки вернулась! Её цель — выиграть золото на домашнем чемпионате мира
Великая Йохауг всё-таки вернулась! Её цель — выиграть золото на домашнем чемпионате мира

В субботу, 23 ноября, 36-летняя норвежка вышла на старт домашнего турнира в Бейтостолене. Перед гонкой она была противоречива в высказываниях. С одной стороны, Терезе сомневалась, что ей удастся навязать борьбу соперницам.

«Не знаю, смогу ли развить максимальную скорость, которая была у меня раньше. Это то, в чём я больше всего не уверена до начала соревнований. Так что я готова к тому, что на 10 километрах буду не в лучшей форме. Я готова к поражению», — сказала Йохауг.

А с другой – призналась, что сейчас чувствует себя даже лучше, чем в последние два года перед завершением карьеры.

«Я думаю примерно так: в последние два года, когда я не участвовала в международных стартах, мой уровень был намного выше, чем в 2020–2022 годах. Да, у меня сейчас очень высокий уровень мастерства. В индивидуальных гонках в соревновательный период, когда я участвовала, мой уровень тоже был высок, но не такой, как сейчас», — заявила норвежка.

Триумфальное возвращение

В каком на самом деле состоянии находится Йохауг, показала гонка. В разделке на 10 км классическим стилем Терезе вынесла соперниц, финишировав первой с преимуществом почти 40 секунд от Хейди Венг. Она доказала, что, несмотря на перерыв, по-прежнему является сильнейшей лыжницей страны.

«Я довольна сегодняшней гонкой. Это чудесно. Я счастлива. Я испытываю облегчение, – сказала Йохауг после финиша. – Если бы три недели назад кто-нибудь сказал мне, что я выиграю, ни за что не поверила бы».

Терезе Йохауг

Терезе Йохауг

Фото: Marius Simensen/Zuma/ТАСС

«Она выглядит устрашающе хорошо», — прокомментировал выступление норвежки эксперт NRK Мартин Сундбю.

«Это нокаут. Это потрясающе, что Йохауг так выступает», — сказал его коллега-эксперт Фредрик Окленд.

Позже Терезе призналась, что испытывала сильное волнение перед возвращением.

«Это были нервные часы. Возникает много волнения и нервозности, когда очень ждёшь начала. Я очень довольна, что мне удалось так хорошо пробежать гонку. Удалось пройти дистанцию очень хорошо технически. Этому я рада больше всего. Мне удалось успокоиться, это была моя главная цель перед стартом», — прокомментировала результат норвежская королева лыжни.

Но и здесь не без ложки дёгтя.

«Я поняла, что техника моего классического хода, похоже, начала ослабевать», — призналась норвежка, подводя итоги гонки.

В горных лыжах в спорт тоже вернулась великая чемпионка:
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«Это было похоже на смерть». Зачем 40-летняя звезда горных лыж вернулась в большой спорт?

«Терезе будет побеждена»

Главной целью возвращения Йохауг в большой спорт стал домашний чемпионат мира в Тронхейме. Но перед ним лыжнице предстоит выступить на Кубке мира, где в её победу не верит даже соотечественница Хейди Венг. Та самая, которая уступила Йохауг 40 секунд в первом старте сезона.

«Думаю, что в Руке на равнине Терезе будет побеждена. Она была второй раньше, когда тоже была на высоте. Там ей будет немного трудно, но посмотрим», — заявила Хейди.

Впрочем, Терезе с ней согласилась.

«Хейди, наверное, права. Ещё не видела ничего от Эббы, но мне придётся пристегнуться, чтобы достать её в Руке», — ответила Йохауг.

Но одно уж понятно точно: желание Терезе выступить и победить на домашнем чемпионате мира – это не просто разговоры.

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