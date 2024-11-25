Клебо не оставил соперникам ни шанса на старте сезона. Норвежец вернёт себе все трофеи?

В прошедшие выходные норвежские лыжники перед стартом Кубка мира сразились друг с другом, а также с иностранцами, на турнире в Бейтостолене. У женщин настоящий фурор произвела вернувшаяся Терезе Йохауг, а вот у мужчин всё стабильно – Йоханнесу Клебо снова нет равных.

«Я счастлив»

В прошлом сезоне лучший лыжник планеты уступил «Большой хрустальный глобус» своему соотечественнику Харальду Амундсену. Причиной, конечно же, стали не выдающиеся результаты Харальда, а стабильность его выступлений на фоне пропуска гонок Йоханнесом из-за болезней.

Теперь же Клебо намерен наверстать упущенное. В квалификации спринта на 1,3 км классическим стилем в Бейтостолене он стал лучшим, опередив на финише Амундсена меньше чем на секунду. После чего он без видимых трудностей выиграл и в финале. Его ближайший преследователь Эрик Вальнес завершил гонку почти на две секунды позже.

На следующий день Йоханнес вновь поднялся на высшую ступень пьедестала. В разделке на 10 км классическим стилем следом за ним с отставанием в 15,3 секунды финишировал Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Амундсен замкнул тройку призёров, отстав от Клебо почти на 19 секунд.

А вот гонку свободным стилем на 10 км Йоханнес решил пропустить. Может себе позволить.

«Я счастлив. Чувствую, что моё тело в хорошей форме в эти дни. Теперь будет здорово добраться до Скейкампена, с утра покататься на лыжах, а потом – посидеть на диване и посмотреть, как борются остальные», – сказал Клебо.

«Он ещё не испытывал такого давления»

В предстоящем сезоне всё внимание лыжников приковано к чемпионату мира в норвежском Тронхейме. Но Йоханнес планирует взять от этих четырёх месяцев больше, чем медали с главного старта.

«Мой соревновательный календарь очень простой — участвовать зимой везде, где только смогу, за редким исключением. Этим летом я смотрел на ситуацию довольно мрачно, но сейчас всё выглядит хорошо. Не так хорошо, как в прошлом году, но не сомневаюсь, что скоро наверстаю упущенное и подойду в хорошей форме к ноябрьскому открытию сезона в Бейтостолене.

Дальше – этапы Кубка мира и «Тур де Ски». Для меня «Тур» — второй по важности турнир сезона. Если проблем со здоровьем не будет, то я там стартую. В конце января и начале февраля, скорее всего, пропущу один-два гоночных уикенда из-за высотного сбора перед чемпионатом мира. А в Тронхейме постараюсь выступить во всех видах программы, если пройду командный отбор. В марте возвращаемся на Кубок мира», – рассказал Клебо.

Йоханнес Клебо Фото: Federico Modica/Getty Images

Лучший лыжник мира постарается вернуть «Большой хрустальный глобус» и завоевать всё золото Тронхейма. Правда, с этим у 28-летнего Клебо могут возникнуть трудности. По крайней мере, так считает Петтер Нортуг.

«Единственное, что может подкосить Йоханнеса, — это давление, с которым он столкнётся. Этот чемпионат будет отличаться от тех, на которых он бывал раньше. Это давление, которое он, вероятно, не испытывал. Там много суеты и суматохи, а ещё нужно сохранять спокойствие, когда что-то происходит. На домашнем чемпионате мира, который мы провели в Осло, шум был просто запредельным, когда ты находился за пределами своего отеля.

Для Йоханнеса сейчас важно, чтобы вокруг него были те, кто защищает его, заботится о нём, чтобы он мог выполнять эту работу. Быть готовым к началу сезона будет очень важно. И особенно когда всё начнёт накаляться в преддверии чемпионата мира, потому что не всё может пройти гладко», — предостерёг Нортуг.

К началу сезона Йоханнес, кажется, готов очень хорошо.