Большунов на старте сезона проигрывает гонку за гонкой. Но этому есть простое объяснение

Первый этап Кубка России по лыжным гонкам, который прошёл в посёлке Вершина Тёи в Хакасии, оказался богат на сенсации. Прекрасное выступление представителей юниорской команды, постоянная смена победителей в каждой гонке, но главное – ни в одной из прошедших гонок на первой ступени пьедестала почёта не было Александра Большунова.

Это же не просто сенсация, это бомба! Или нет?

Большунов приехал в Вершину Тёи сразу после Гонки звёзд, которая прошла в Кировске и стала для него первой скоростной работой на лыжах. Он продемонстрировал классное ускорение, опередив в борьбе за первое место Савелия Коростелёва. Лучший лыжник страны решил стартовать в классической разделке на Кубке Хакасии в качестве разминки перед Кубком России, но проиграл.

Впрочем, он не сильно расстроился пятому месту, подчеркнув, что задачу на гонку выполнил – продышался и сумел сохранить скорость на каждом из трёх кругов. Но первая же гонка на Кубке России – и сразу шок: Большунов только седьмой в классике с отставанием более 44 секунд от победителя, Савелия Коростелёва. После гонки он заметил, что проиграл трамвайную остановку, и это очень плохо.

Далее был коньковый спринт – там Большунов не попал даже в полуфинал. Он достаточно слабо провёл квалификацию, а в четвертьфинальном забеге уступил в очной борьбе за следующий раунд Александру Терентьеву, который теперь тренируется в другой группе. В итоговом протоколе трёхкратный олимпийский чемпион – только 15-й!

Ну это же точно повод для волнений? Да, Большунов говорил, что встал на лыжи всего за пару недель до поездки в Вершину Тёи, и этого времени очень мало. Но его словам почти никто не придал значения, поскольку у Александра ранее были и более серьёзные проблемы, а он преодолевал их и с самого старта сезона показывал отличные результаты. И всё-таки сорванная вкатка и затянувшаяся болезнь даром не прошли.

Таких результатов на российских стартах, да ещё и подряд, у него не было очень давно.

Тренер спортсмена Юрий Бородавко объяснил, в чём дело – мышцы лыжника просто не готовы сейчас на том уровне, на котором обычно работают.

«Если с организмом на данный момент всё нормально, но просто не проделана определённая работа, нельзя как страус прятать голову в песок и думать, что сейчас само всё пройдёт и вернётся на прежний уровень. Нет. Не пройдёт и не вернётся, но и Александр не прячет голову. Если длительное время не было скоростной работы, мышцы теряют тренированность на высоких пульсах и высокой мощности.

Нужно делать скоростную работу, чтобы мышцы вновь адаптировались. Здесь только один путь, и другого я не вижу – только через старты, когда есть контактная борьба и когда он может потерпеть. Хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее, но чудес не бывает, всё зависит только от его организма. Уверен, что с каждой гонкой уровень его работоспособности будет повышаться. Это проблема мышечного характера», — сказал Бородавко «Чемпионату».

Александр Большунов Фото: РИА Новости

Легендарный тренер как в воду глядел, ведь разговор состоялся до коньковой разделки, в которой Большунов предстал наконец самим собой и бился за победу. Но вновь проиграл – Денису Спицову, который провёл феноменальную гонку.

Проблемы, которые лимитировали Большунова, были определены верно, и он действительно выступил уже на другом уровне, нежели в предыдущих гонках.

«Просто хуже уже некуда. Есть только один путь – подниматься по ступенькам вверх. Другого выхода нет. Пропуск гонок – не вариант. Когда здоровье более-менее в порядке, нужно стартовать, идти шаг за шагом. Мы много потеряли в подготовке, я – месяц, ребята – тоже большое количество времени, половина команды лежит с ковидом, другая половина только начинает отходить от болезни», — отметил Большунов в интервью «На лыжи!»

Судя по тому, в каком он был настроении, великий норвежец Петтер Нортуг несколько преувеличил, когда рассказал норвежским СМИ, что Большунов ему пишет и жалуется, что на тренировки выходит без мотивации, а просто потому что так надо. Александр точно мотивирован вернуть себе жёлтую майку лидера, в которой уже успел побегать Савелий Коростелёв, а сейчас перехватил Иван Горбунов.

Второй этап Кубка России пройдёт в той же Вершине Тёи, и на следующих гонках лидер сборной России будет биться за победу, а не за место в топ-15.