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Серия поражений Александра Большунова — простое объяснение того, что происходит, от него самого и его тренера

Большунов на старте сезона проигрывает гонку за гонкой. Но этому есть простое объяснение
Андрей Шитихин
Александр Большунов
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Почему же трёхкратный олимпийский чемпион не в форме?

Первый этап Кубка России по лыжным гонкам, который прошёл в посёлке Вершина Тёи в Хакасии, оказался богат на сенсации. Прекрасное выступление представителей юниорской команды, постоянная смена победителей в каждой гонке, но главное – ни в одной из прошедших гонок на первой ступени пьедестала почёта не было Александра Большунова.

Это же не просто сенсация, это бомба! Или нет?

Большунов проиграл на старте сезона — что это такое вообще?
«Я думал, что только на Кубке России стартую». Большунов открыл сезон и… проиграл!
«Я думал, что только на Кубке России стартую». Большунов открыл сезон и… проиграл!

Большунов приехал в Вершину Тёи сразу после Гонки звёзд, которая прошла в Кировске и стала для него первой скоростной работой на лыжах. Он продемонстрировал классное ускорение, опередив в борьбе за первое место Савелия Коростелёва. Лучший лыжник страны решил стартовать в классической разделке на Кубке Хакасии в качестве разминки перед Кубком России, но проиграл.

Впрочем, он не сильно расстроился пятому месту, подчеркнув, что задачу на гонку выполнил – продышался и сумел сохранить скорость на каждом из трёх кругов. Но первая же гонка на Кубке России – и сразу шок: Большунов только седьмой в классике с отставанием более 44 секунд от победителя, Савелия Коростелёва. После гонки он заметил, что проиграл трамвайную остановку, и это очень плохо.

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«Если не смог обыграть Большунова, значит, сам недоработал». Честный Савелий Коростелёв
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«Если не смог обыграть Большунова, значит, сам недоработал». Честный Савелий Коростелёв

Далее был коньковый спринт – там Большунов не попал даже в полуфинал. Он достаточно слабо провёл квалификацию, а в четвертьфинальном забеге уступил в очной борьбе за следующий раунд Александру Терентьеву, который теперь тренируется в другой группе. В итоговом протоколе трёхкратный олимпийский чемпион – только 15-й!

Ну это же точно повод для волнений? Да, Большунов говорил, что встал на лыжи всего за пару недель до поездки в Вершину Тёи, и этого времени очень мало. Но его словам почти никто не придал значения, поскольку у Александра ранее были и более серьёзные проблемы, а он преодолевал их и с самого старта сезона показывал отличные результаты. И всё-таки сорванная вкатка и затянувшаяся болезнь даром не прошли.

Таких результатов на российских стартах, да ещё и подряд, у него не было очень давно.

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Тренер спортсмена Юрий Бородавко объяснил, в чём дело – мышцы лыжника просто не готовы сейчас на том уровне, на котором обычно работают.

«Если с организмом на данный момент всё нормально, но просто не проделана определённая работа, нельзя как страус прятать голову в песок и думать, что сейчас само всё пройдёт и вернётся на прежний уровень. Нет. Не пройдёт и не вернётся, но и Александр не прячет голову. Если длительное время не было скоростной работы, мышцы теряют тренированность на высоких пульсах и высокой мощности.

Нужно делать скоростную работу, чтобы мышцы вновь адаптировались. Здесь только один путь, и другого я не вижу – только через старты, когда есть контактная борьба и когда он может потерпеть. Хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее, но чудес не бывает, всё зависит только от его организма. Уверен, что с каждой гонкой уровень его работоспособности будет повышаться. Это проблема мышечного характера», — сказал Бородавко «Чемпионату».

Александр Большунов

Александр Большунов

Фото: РИА Новости

Легендарный тренер как в воду глядел, ведь разговор состоялся до коньковой разделки, в которой Большунов предстал наконец самим собой и бился за победу. Но вновь проиграл – Денису Спицову, который провёл феноменальную гонку.

Проблемы, которые лимитировали Большунова, были определены верно, и он действительно выступил уже на другом уровне, нежели в предыдущих гонках.

«Просто хуже уже некуда. Есть только один путь – подниматься по ступенькам вверх. Другого выхода нет. Пропуск гонок – не вариант. Когда здоровье более-менее в порядке, нужно стартовать, идти шаг за шагом. Мы много потеряли в подготовке, я – месяц, ребята – тоже большое количество времени, половина команды лежит с ковидом, другая половина только начинает отходить от болезни», — отметил Большунов в интервью «На лыжи!»

Как Большунов находит мотивацию бегать дальше?
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«Я вновь всё начинаю с чистого листа». Большунов — о семье, победах и мотивации

Судя по тому, в каком он был настроении, великий норвежец Петтер Нортуг несколько преувеличил, когда рассказал норвежским СМИ, что Большунов ему пишет и жалуется, что на тренировки выходит без мотивации, а просто потому что так надо. Александр точно мотивирован вернуть себе жёлтую майку лидера, в которой уже успел побегать Савелий Коростелёв, а сейчас перехватил Иван Горбунов.

Второй этап Кубка России пройдёт в той же Вершине Тёи, и на следующих гонках лидер сборной России будет биться за победу, а не за место в топ-15.

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