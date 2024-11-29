В российских лыжах новая звезда? 18-летнего парня похвалил даже Большунов

Одним из главных героев первого этапа Кубка России по лыжным гонкам, который прошёл в Вершине Тёи, стал лыжник из Костромы Андрей Сахаров. Парень, которому как раз во время гонок в Хакасии исполнилось только 18 лет, феерически выступил среди взрослых. Он дважды забежал в топ-6 на дебютном Кубке России, но останавливаться не намерен. После гонок его отметил сам Александр Большунов.

Если посмотреть на результаты мужских коньковой и классической разделок на первом этапе Кубка России, в глаза сразу бросается не только отсутствие Большунова на первой строчке, но и присутствие в числе лучших Андрея Сахарова. Это лыжник из Костромы, который изучает информационную безопасность в Высшей IT-школе местного университета. 24 ноября ему исполнилось всего лишь 18 лет.

В классической гонке на Кубке России он финишировал пятым, в коньковой – четвёртым! Это просто запредельные результаты для лыжника, который дебютировал на взрослых соревнованиях такого уровня. Тем более что в наших мужских лыжах очень серьёзная конкуренция. На Кубке Хакасии, который прошёл за несколько дней до первого этапа Кубка России, Андрей также выглядел очень сильно, заняв 12-е место в классической гонке при мощном составе участников.

Для сравнения: Александр Большунов в том же возрасте на Кубке Хакасии в дистанционных гонках финишировал 105-м и 97-м, а на Кубке России вообще не бегал, ограничиваясь стартами по своему возрасту. Конечно, нет прямой зависимости от результатов в 17-18 лет и тем, что будет во взрослом спорте. Но на въезде в Вершину Тёи есть плакат, на котором написано: «От стартов в Вершине Тёи – к олимпийскому золоту».

Андрей Сахаров Фото: Пресс-служба ФЛГР

Большунов этот путь прошёл. И на Кубке России обратил внимание на 18-летнего юниора.

«Андрей здорово себя проявил уже не в первой гонке. Первый раз за долгое время в нашей юниорской команде появились такие искренние ребята. Они не то что могут, а должны в будущем показывать хорошие результаты. Они уважают соперников, уважают старших, не боятся бороться на взрослых стартах, я только удачи им желаю», — сказал Большунов в интервью «На лыжи!».

В этот момент – после финиша коньковой гонки – он подозвал к себе Андрея Сахарова. Тот стоял и смущался из-за похвалы от трёхкратного олимпийского чемпиона, но затем сказал, что это только начало и останавливаться на достигнутом точно не собирается.

А ведь Андрей мог и не попасть в юниорскую сборную. По итогам прошлого сезона он не выполнил критерии отбора. Так уж получилось. Сильно провёл ноябрь-декабрь прошлого года, но на всех отборочных стартах – неудачи, в том числе и на Спартакиаде школьников. Тем не менее Александр Кравченко, тренер юниоров, взял всю ответственность на себя и включил 17-летнего на тот момент Сахарова в свою группу.

Андрей Сахаров Фото: Из личного архива спортсмена

«Андрей не выполнил критерии, однако сильно бегал на других соревнованиях, был единственным среди юношей, кто на равных соревновался с юниорами. Плюс у него второй-третий результат из всех на функциональной диагностике, очень высокий МПК. Поэтому он был включён в команду тренерским решением, которое поддержала президент федерации», — сказал Кравченко в мае.

И тут же получил в свой адрес в соцсетях жёсткие комментарии, что всегда в команду тащат блатных. Сахаров в Вершине Тёи показал, что тренеры не зря верили в него и продолжают это делать, а чтобы юниора отметил Большунов – это случай из ряда вон.

Андрей Сахаров (крайний справа) Фото: Пресс-служба ФЛГР

В интервью тому же проекту «На лыжи!» Сахаров сказал важные слова: «В нашем возрасте мы должны всех уважать, но никого не бояться». Согласно этому принципу Андрей и выступает в лыжных гонках. Пара человек из взрослой команды на него во время гонки уже огрызнулась и даже над его техникой посмеялась. Но результаты говорят сами за себя. Кстати, согласно статистике, юниоры, которые на взрослом уровне боролись за топ-10, затем на молодёжном чемпионате мира бились за золотые медали.

Пока российские лыжники отстранены от международных соревнований во всех возрастах. Однако Сахаров очень внимательно присматривается к потенциальным соперникам. Им уже можно начинать бояться.