«Нокаут!» Йохауг проиграла в первой гонке на Кубке мира после возвращения

В финской Руке уже состоялось важнейшее событие первого этапа Кубка мира – 2024/2025 по лыжным гонкам. Великая норвежка Терезе Йохауг спустя два с половиной года возобновила карьеру. И стала второй в классической разделке на 10 км, проиграв шведке Фриде Карлссон 46 секунд. Норвежские журналисты уже соперничают друг с другом, кто придумает наиболее яркий эпитет такому поражению.

Александр Большунов тоже ведь начал Кубок России с поражения, уступив в классической разделке примерно столько же. Кто готов списать его со счетов?

Для Йохауг гонка в Руке стала первой на Кубке мира с марта 2022 года, когда Терезе в составе сборной Норвегии стала третьей в смешанной эстафете. Именно тогда она вроде бы попрощалась с лыжными гонками, решив сосредоточиться на семье. Норвежка родила дочку, но про лыжи не заговаривала. Бегала кроссы и гладкие дистанции по стадиону, однако не приступала к тем тренировкам, к которым привыкли лыжницы.

Но домашний чемпионат мира в Тронхейме и мечта выиграть «полтинник» на глазах своих болельщиков побудили Терезе вернуться. Те гонки, что она бежала на открытии сезона в Бейтостолене, были для неё контрольными тренировками. Настоящее возвращение состоялось именно на Кубке мира.

Конечно, слова «нокаут», «разгром», «страшное поражение» — очень громкие. Стоит ли так говорить о спортсменке, которая два с половиной года не выступала на высшем уровне, вернулась и обыграла всех? Всех, кроме Фриды Карлссон, выглядевшей на трассе настоящим зверем, несмотря на проблемы со стопой.

Фрида Карлссон Фото: Christophe Pallot/Getty Images

Йохауг провела сильную гонку. Для возвращения лучше не придумаешь. Есть ориентир, к которому нужно стремиться. Безусловно, норвежка будет сильнее, она ведь не к декабрю готовится, а к более важным стартам. И если уж она сейчас в такой форме, то к февралю, скорее всего, будет просто «звенеть».

Но и дифирамбы Йохауг петь тоже рано. Просто по одной гонке делать выводы глупо.