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Лыжные гонки, Кубок мира – 2024/2025, жёсткое поражение Терезы Йохауг, кто обыграл легендарную норвежку

«Нокаут!» Йохауг проиграла в первой гонке на Кубке мира после возвращения
Андрей Шитихин
Йохауг проиграла первую гонку после возвращения
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Легендарная норвежка уступила шведской сопернице 46 секунд.

В финской Руке уже состоялось важнейшее событие первого этапа Кубка мира – 2024/2025 по лыжным гонкам. Великая норвежка Терезе Йохауг спустя два с половиной года возобновила карьеру. И стала второй в классической разделке на 10 км, проиграв шведке Фриде Карлссон 46 секунд. Норвежские журналисты уже соперничают друг с другом, кто придумает наиболее яркий эпитет такому поражению.

Почему Большунов проигрывает на старте сезона?
Большунов на старте сезона проигрывает гонку за гонкой. Но этому есть простое объяснение
Большунов на старте сезона проигрывает гонку за гонкой. Но этому есть простое объяснение

Александр Большунов тоже ведь начал Кубок России с поражения, уступив в классической разделке примерно столько же. Кто готов списать его со счетов?

Для Йохауг гонка в Руке стала первой на Кубке мира с марта 2022 года, когда Терезе в составе сборной Норвегии стала третьей в смешанной эстафете. Именно тогда она вроде бы попрощалась с лыжными гонками, решив сосредоточиться на семье. Норвежка родила дочку, но про лыжи не заговаривала. Бегала кроссы и гладкие дистанции по стадиону, однако не приступала к тем тренировкам, к которым привыкли лыжницы.

Но домашний чемпионат мира в Тронхейме и мечта выиграть «полтинник» на глазах своих болельщиков побудили Терезе вернуться. Те гонки, что она бежала на открытии сезона в Бейтостолене, были для неё контрольными тренировками. Настоящее возвращение состоялось именно на Кубке мира.

Йохауг вернулась и готова биться за первые места:
«Она выглядит устрашающе». Норвежка Йохауг триумфально вернулась в большой спорт
«Она выглядит устрашающе». Норвежка Йохауг триумфально вернулась в большой спорт

Конечно, слова «нокаут», «разгром», «страшное поражение» — очень громкие. Стоит ли так говорить о спортсменке, которая два с половиной года не выступала на высшем уровне, вернулась и обыграла всех? Всех, кроме Фриды Карлссон, выглядевшей на трассе настоящим зверем, несмотря на проблемы со стопой.

Фрида Карлссон

Фрида Карлссон

Фото: Christophe Pallot/Getty Images

Йохауг провела сильную гонку. Для возвращения лучше не придумаешь. Есть ориентир, к которому нужно стремиться. Безусловно, норвежка будет сильнее, она ведь не к декабрю готовится, а к более важным стартам. И если уж она сейчас в такой форме, то к февралю, скорее всего, будет просто «звенеть».

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Рука, Финляндия
Женщины. 10 км. Классический стиль.
29 ноября 2024, пятница. 12:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
25:16.2
2
Терезе Йохауг
Норвегия
+46.5
3
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+54.0

Но и дифирамбы Йохауг петь тоже рано. Просто по одной гонке делать выводы глупо.

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