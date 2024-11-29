Финский чемпион выступил в роли Большунова. Бился в одиночку с норвежцами и обыграл всех

Трёхкратный олимпийский чемпион финн Ийво Нисканен стал победителем классической разделки на 10 км, которой мужчины открыли Кубок мира – 2024/2025. На своей домашней трассе в Руке финский лыжник был просто неудержим, больше чем на 10 секунд опередив действующего обладателя Кубка мира норвежца Харальда Амундсена. Йоханнес Клебо проиграл победителю почти 30 секунд.

В прошедшие два сезона Нисканен обязательно заболевал в ноябре, что довольно серьёзно отражалось на его дальнейших результатах. Финн заболел и на этот раз, но не так серьёзно: простуда не переросла во что-то большее, а несколько пропущенных тренировок для такого спортсмена – ерунда. Как сказал как-то Александр Большунов, для чего тренироваться годами, если пару раз не вышел на тренировку – и потерял форму?

Нисканен, великолепный классист, не оставил никому ни единого шанса. Он с первой же отсечки задал высоченную скорость и сохранил её до самого финиша. Когда Ийво финишировал и посмотрел на табло, он издал грозный победный рык, поиграл мускулами на камеру, а затем пошёл заводить толпу болельщиков, которые были в восторге.

Финский лыжник выступил как раз в роли Большунова, который до отстранения фактически в одиночку сражался с толпой норвежцев и побеждал их. Теперь их победил и Нисканен. А позади него – сразу пять представителей сильнейшей мужской сборной мира: Харальд Амундсен, прошлогодний победитель классики в Руке Нюэнгет, далее – Клебо, Вальнес и Крюгер.

Что касается Клебо, то он не так давно спустился с итальянского Ливиньо, где провёл длительный горный сбор. Возможно, это сказалось именно сейчас, но норвежский доминатор явно выстраивал подготовку к чемпионату мира. Наверняка уже 30 ноября в классическом спринте он будет выглядеть совсем иначе.