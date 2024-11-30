17-летняя российская лыжница удивила результатами. Она блистала на Спартакиаде в Сочи

Российский лыжный сезон набирает обороты, и уже 1 декабря стартует второй этап Кубка России. Каждый год в наших лыжах появляются юные спортсмены и спортсменки, которые с ходу показывают результаты даже на взрослом уровне. На первом этапе, который завершился в Вершине Тёи, отлично проявила себя лыжница, которой только летом исполнилось 17 лет!

Анна Корякова Фото: Из личного архива Анны Коряковой

Анна Корякова из Карелии уже два сезона показывала высокие результаты по своему возрасту. Впервые она проявила себя на российском уровне в 14 лет, когда смогла на первенстве России среди спортсменов 15-16 лет стать второй в коньковой гонке. Через год воспитанница тренеров Мироновых из Карелии на таком же турнире коньковую разделку уже выиграла, а в коньковом же спринте была второй.

В прошлом сезоне Анна стала героиней Спартакиады учащихся в Сочи, став третьей в коньковой гонке и первой – в классическом масс-старте, который запомнился ужасным падением и травмами участниц, а также победила в коньковом спринте. С такими результатами путь в юниорскую сборную ей был открыт, хотя на момент приглашения в команду лыжнице было всего 16 лет.

Анна Корякова Фото: ФЛГР

Тренер юниорок Артемий Гельманов с восхищением говорил, что Корякова во время тестов показала очень высокие результаты, став второй в команде после Алины Пеклецовой. При этом спортсменка пришла в команду с очень маленьким тренировочным объёмом, что говорило об огромном запасе.

«Показатели сами по себе ничего не решают, нужно работать и развиваться. Я открытый человек, довольно быстро нашла со всеми общий язык. Понятно, что в женском коллективе всё равно будут моменты, когда кто-то кем-то недоволен, кому-то что-то не нравится. Но все относятся друг к другу уважительно, даже если какие-то подобные моменты и бывают», — говорила Корякова в интервью «На лыжи!»

На первом этапе Кубка России Анна Корякова отлично проявила себя во всех гонках. В классической разделке она стала 18-й, что для спортсменки её возраста значительный успех, в спринте сумела пройти пролог, что тоже прекрасно, с учётом уровня конкуренции, а в коньковой разделке финишировала 10-й!

Она сумела опередить даже Анастасию Кулешову, бронзового призёра Олимпийских игр и чемпионата мира, а также Елизавету Маслакову и Елизавету Пантрину: одна в прошлом сезоне уже распробовала на вкус медали Кубка России, а вторую Вероника Степанова назвала главным претендентом на победу в общем зачёте текущего розыгрыша.

Анна Корякова Фото: ФЛГР

Студентка училища олимпийского резерва из Кондопоги обратила на себя внимание и старших тренеров сборной России, которые уже сейчас присматриваются к юниорам. После окончания нынешнего сезона состав юниорской команды серьёзно обновится, поскольку лыжницы 2005 года рождения (а это будущий костяк сборной России – Алина Пеклецова, Екатерина Никитина, Руслана Дьякова) перейдут в категорию «андеров».

И у Анны Коряковой есть все шансы стать лидером новой команды.