Клебо растерзал всех соперников в спринте. Норвежец вернул себе жёлтую майку

В финской Руке, где проходит первый этап Кубка мира – 2024/2025 по лыжным гонкам, состоялись классические спринты. Завершились они ожидаемо – у мужчин победил норвежец, у женщин – шведка. Но есть нюанс. Если Йоханнес Клебо выиграл 50-й спринт в карьере, то Йоханна Хагстрём – первый.

Клебо, как обычно, провёл спринт в своём стиле – победил в квалификации, чтобы собрать максимальное количество очков, в забегах всё контролировал, почти не напрягался до финала, а в финале резко рванул в гору, на которой проигрывал Александру Терентьеву, и убежал от всех. Клебо бросил толкаться почти на середине финишной прямой. Вот так легко и просто.

Норвежец в забегах всегда выбирал поворот по большому радиусу, специально выпускал соперников на спуске, но парой движений выходил вперёд именно тогда, когда нужно. Для Йоханнеса это 85-я личная победа в карьере на Кубке мира и 50-я – в спринте.

В прошлом сезоне он одержал 16 побед, но из-за пропуска «Тур де Ски» и спорной системы начисления очков не смог стать первым в общем зачёте. Если норвежец пойдёт по тому же графику, то к концу сезона может пробить 100 побед за карьеру. У абсолютного лидера в лыжах Марит Бьорген 114 побед.

На масс-старт, которым завершится первый этап Кубка мира, Йоханнес Клебо выйдет в жёлтой майке лидера общего зачёта, в которой в прошлом сезоне он не выступал.

Вторым в мужском спринте стал ещё один норвежец Эрик Вальнес, а третьим – финн Лаури Вуоринен.

В женском спринте лучшей стала шведка Хагстрём. Йоханна провела спринт примерно в стиле Клебо, хотя хронологически это было наоборот. Правда, в квалификации Хагстрём показала только пятый результат, зато в забегах демонстрировала очень мощный ход. Она тоже до последнего подъёма держалась в тени, но именно на этом отрезке включала турборежим, выходила вперёд и удерживала лидерство.

Для Хагстрём эта победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира. Неудивительно, что в интервью после финиша она несколько раз описала свои ощущения словом «крейзи». Второй довольно неожиданно стала норвежка Юлье Мюре, а третьей – шведка Майя Дальквист.

Йоханна Хагстрём Фото: Heikki Saukkomaa/IMAGO/ТАСС

Предстартовая фаворитка Линн Сван завершила борьбу уже в четвертьфинале, но не по своей вине. Шведская лыжница пыталась избежать столкновения с упавшей перед ней норвежкой и уехала на другой круг. Смысла возвращаться на то же место и пытаться догнать соперниц не было никакого, поэтому Линн вернулась на дистанцию по срезу (что, конечно, наказуемо) и пешком дошла до финиша.