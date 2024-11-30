Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Лыжные гонки, Кубок мира — 2024/2025, Клебо вырвался в лидеры общего зачёта после классического спринта

Клебо растерзал всех соперников в спринте. Норвежец вернул себе жёлтую майку
Андрей Шитихин
Клебо растерзал всех соперников в спринте
Аудио-версия:
Комментарии
Йоханнес занял привычное место, до которого в прошлом сезоне не дотянулся.

В финской Руке, где проходит первый этап Кубка мира – 2024/2025 по лыжным гонкам, состоялись классические спринты. Завершились они ожидаемо – у мужчин победил норвежец, у женщин – шведка. Но есть нюанс. Если Йоханнес Клебо выиграл 50-й спринт в карьере, то Йоханна Хагстрём – первый.

Клебо, как обычно, провёл спринт в своём стиле – победил в квалификации, чтобы собрать максимальное количество очков, в забегах всё контролировал, почти не напрягался до финала, а в финале резко рванул в гору, на которой проигрывал Александру Терентьеву, и убежал от всех. Клебо бросил толкаться почти на середине финишной прямой. Вот так легко и просто.

Норвежец в забегах всегда выбирал поворот по большому радиусу, специально выпускал соперников на спуске, но парой движений выходил вперёд именно тогда, когда нужно. Для Йоханнеса это 85-я личная победа в карьере на Кубке мира и 50-я – в спринте.

Клебо проиграл первую же гонку на Кубке мира — 2024/2025:
Финский чемпион выступил в роли Большунова. Бился в одиночку с норвежцами и обыграл всех
Финский чемпион выступил в роли Большунова. Бился в одиночку с норвежцами и обыграл всех

В прошлом сезоне он одержал 16 побед, но из-за пропуска «Тур де Ски» и спорной системы начисления очков не смог стать первым в общем зачёте. Если норвежец пойдёт по тому же графику, то к концу сезона может пробить 100 побед за карьеру. У абсолютного лидера в лыжах Марит Бьорген 114 побед.

На масс-старт, которым завершится первый этап Кубка мира, Йоханнес Клебо выйдет в жёлтой майке лидера общего зачёта, в которой в прошлом сезоне он не выступал.

Вторым в мужском спринте стал ещё один норвежец Эрик Вальнес, а третьим – финн Лаури Вуоринен.

В женском спринте лучшей стала шведка Хагстрём. Йоханна провела спринт примерно в стиле Клебо, хотя хронологически это было наоборот. Правда, в квалификации Хагстрём показала только пятый результат, зато в забегах демонстрировала очень мощный ход. Она тоже до последнего подъёма держалась в тени, но именно на этом отрезке включала турборежим, выходила вперёд и удерживала лидерство.

Кубок мира стартовал с поражения Терезе Йохауг и победы шведки:
«Нокаут!» Йохауг проиграла в первой гонке на Кубке мира после возвращения
«Нокаут!» Йохауг проиграла в первой гонке на Кубке мира после возвращения

Для Хагстрём эта победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира. Неудивительно, что в интервью после финиша она несколько раз описала свои ощущения словом «крейзи». Второй довольно неожиданно стала норвежка Юлье Мюре, а третьей – шведка Майя Дальквист.

Йоханна Хагстрём

Йоханна Хагстрём

Фото: Heikki Saukkomaa/IMAGO/ТАСС

Предстартовая фаворитка Линн Сван завершила борьбу уже в четвертьфинале, но не по своей вине. Шведская лыжница пыталась избежать столкновения с упавшей перед ней норвежкой и уехала на другой круг. Смысла возвращаться на то же место и пытаться догнать соперниц не было никакого, поэтому Линн вернулась на дистанцию по срезу (что, конечно, наказуемо) и пешком дошла до финиша.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android