В Большунова врезался дрон, а выиграл Коростелёв. Что творится на лыжном Кубке России?

В Вершине Тёи классическими разделками на 10 км стартовал второй этап Кубка России – 2024/2025 по лыжным гонкам. У мужчин вновь, как и на первом этапе, классику выиграл Савелий Коростелёв, а у женщин вторую победу подряд одержала Екатерина Смирнова. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вновь не смог побороться за призовые места и финишировал девятым. Но ему во время гонки помешали.

В мужской гонке тоже уверенную победу одержал Савелий Коростелёв. Интересно, что он же выиграл разделку классикой и на первом этапе Кубка России, но тогда мужчины бежали 15 км, а не 10 км, как сейчас. Савелий, отметивший накануне день рождения, лидировал на всех отсечках и никому не позволил к себе приблизиться. И, в отличие от коньковой гонки, на первом этапе его не накрыло на последних километрах.

«Тяжело. Первый раз в сезоне упал и полежал на финише, а это только начало», — прокомментировал свою победу Коростелёв в телеграм-канале «Комитет спортсменов».

За второе место по ходу гонки боролись Сергей Ардашев и Иван Горбунов. На каждой отсечке они были рядом, но не в борьбе с Савелием, а только между собой. В итоге в битве за серебро победил лидер общего зачёта Горбунов, который стартовал после Ардашева и знал всю раскладку.

Александр Большунов финишировал девятым, вновь проиграв Коростелёву, по собственным меркам, трамвайную остановку. Безусловно, трёхкратный олимпийский чемпион придёт в себя, но даже партнёр по тренировочной группе Алексей Червоткин сказал, что Большунову очень не хватает скоростных тренировок, которые он практически не делал из-за болезни.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

А ещё во время гонки произошёл неприятный инцидент: в Большунова на прямой врезался дрон. К счастью, только в палку, которая после этого даже осталась целой. Но всё равно такого происходить не должно.

Женская гонка получилась просто огненной – в борьбе за призовые места были семь спортсменок. И среди них вновь не оказалось Елизаветы Пантриной, которую олимпийская чемпионка Вероника Степанова перед стартом сезона называла главным фаворитом.

Поначалу ничто не предвещало того, что лидер общего зачёта Екатерина Смирнова учинит всем соперницам форменный разгром. На первом круге она начала очень спокойно, но на втором нанесла соперницам сокрушительный удар, просто перевернув ход гонки. На заключительном круге Смирнова ещё более упрочила своё лидерство, хотя оно и так было очень серьёзным.

Екатерина Смирнова Фото: РИА Новости

«Очень настраивалась на эту гонку, всегда хочется доказать, что я не только коньком могу бегать, но и классикой. Почему-то вторую гонку подряд не могут начать быстро, видимо, пока формы оптимальной нет. Жёлтая майка лидера – большая ответственность, но я справилась. На каждом подъёме все тренеры подсказывали раскладку, не только мои личные. Спасибо огромное сервису, лыжи работали очень здорово. То, что проигрывала на первом круге, меня особо не волновало, поскольку я знала, что на последнем круге могу всё отыграть. Прошлый сезон у меня был провальным, и на этот я настраивалась очень серьёзно», — сказала Смирнова в прямом эфире.

Лидировавшая поначалу Арина Каличева в очередной раз финишировала в призах в дистанционной гонке. Она очень быстро начала, и заработанного на первой половине гонки преимущества хватило, чтобы финишировать второй. Третьей стала Лидия Горбунова, которая выиграла классическую разделку на первом этапе, но сейчас сменила позицию на пьедестале. В шестёрке лучших финишировали также Анастасия Фалеева, Елизавета Маслакова и Алина Пеклецова.