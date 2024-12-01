Йохауг после возвращения уже не та. Соперницы просто не заметили великую норвежку

Легендарная норвежская лыжница Терезе Йохауг осталась лишь четвёртой в коньковом масс-старте на 20 км, которым завершился первый этап Кубка мира – 2024/2025. Это была вторая гонка Йохауг на высшем уровне после возобновления карьеры и второе поражение подряд. Прежние фокусы Терезе больше не работают.

Йохауг, как обычно, уже на первом круге попыталась сделать отрыв, но убежать от преследовательниц, как она делала это раньше, не удалось. Впрочем, её протяжка резко проредила пелотон. Многократная олимпийская чемпионка постоянно лидировала в гонке, на бонусных отсечках собрала максимальное количество баллов, но прежнего запаса мощи у неё не оказалось.

Она вместе с соотечественницей Хейди Венг всё же предприняла попытку отрыва, но за двумя беглянками удержались шведка Йонна Сундлинг и действующая обладательница Кубка мира американка Джессика Диггинс. В итоге четвёртка лидеров оторвалась от остальных, а решающая разборка случилась на последнем подъёме, в который Йохауг влетела первой.

Но её хватило только на треть подъёма. Далее соперницы отработали более мощно, и на выходе с подъёма у Йохауг уже не было никаких шансов побороться за медали. Она осталась только четвёртой, а золото забрала Диггинс, которая выглядела наиболее уставшей из всех, но сумела выдать фантастическое забегание.

Второй стала Сундлинг, а третьей – Венг. Йохауг же, хоть и доказала, что по-прежнему входит в число лучших лыжниц мира, прежней силы не показала. Ещё пара таких гонок, и Терезе уже никто не испугается. Видимо, Петтер Нортуг, понимая, что он выглядел бы намного хуже Йохауг, прекратил все попытки пробиться в команду на домашний ЧМ-2025.

В мужской гонке в отсутствие немного приболевшего Йоханнеса Клебо все три призовых места всё равно заняли норвежцы. Победил действующий обладатель Кубка мира Харальд Амундсен, который не оставил шансов Яну Йенссену и Мартину Нюэнгету.