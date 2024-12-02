«Есть проблемы». Состояние Большунова – загадка, в наших лыжах феерят другие

В Вершине Тёи, где проходит второй этап Кубка России по лыжным гонкам, завершился классический спринт, победителями которого стали Анастасия Фалеева и Сергей Ардашев. В целом в результатах ничего удивительного, если бы не одно обстоятельство – Александр Большунов с трудом пробился в топ-30, но в четвертьфинале просто не мог бороться.

Что происходит с лидером российских лыжных гонок? Старший тренер сборной России Юрий Бородавко утверждает, что всё под контролем, нужно нормализовать работу мышц, которые пока совсем не в том состоянии, что должны быть для борьбы за самые высокие места. Но президент ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что в ближайшие станет ясно, что именно лимитирует Большунова.

«Разговаривала с Сашей накануне. Есть небольшие проблемы, нужно понять, в чём именно они заключаются. В ближайшие дни выясним, в чём дело. Возможно, сказывается и то, что он резко похудел, буквально за пару дней сбросил 4 кг. Однако нам надо точно понять, что именно не позволяет пока Большунову стать тем Большуновым, которого мы все знаем», — сказала Вяльбе в трансляции из Вершины Тёи.

На уточняющий вопрос «это только функциональное состояние или…» Вяльбе сказала, чтобы исключить эти «или» они и делают обследование.

Просто набрать форму через гонки у Большунова не получается. Хотя на первом этапе казалось – вот-вот и всё придёт, в коньковой разделке Александр уже бился за победу и вообще выглядел иначе. Но начался второй этап, и Король лыж вновь откатился к тому, с чего начал гонки в Хакасии. В спринте он просто не мог даже выдать финишное ускорение, которое продемонстрировал неделю назад.

Тогда в спринте он бился за выход в полуфинал, хоть и проиграл в итоге Александру Терентьеву, а сейчас просто докатил четвёртым в забеге. Безусловно, Большунов вернётся на прежний уровень, однако это может занять гораздо больше времени, чем казалось изначально.

В отсутствие конкурентоспособного Большунова в наших лыжах идёт острейшая борьба. В классическом спринте была настоящая заруба, в которой Сергей Ардашев тактически более грамотно построил забег и сумел отбежать от остальных. Савелий Коростелёв стал вторым, также удачно заняв лыжню, а вот Иван Горбунов, пытаясь найти хоть какую-то лазейку, всё-таки уступил в борьбе за бронзу Константину Тиунову.

У девушек Анастасия Фалеева бежала финал в своей лиге – она оставила всех позади на первом же подъёме и никого не подпустила. В битве за серебро и бронзу Алёна Баранова и Дарья Непряева оказались сильнее Лидии Горбуновой.

Второй этап Кубка России завершится коньковыми масс-стартами на 20 км.