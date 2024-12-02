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Что происходит с Большуновым – он выходит на гонки, но бороться не может

«Есть проблемы». Состояние Большунова – загадка, в наших лыжах феерят другие
Андрей Шитихин
Что происходит с Большуновым
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Трёхкратный олимпийский чемпион не готов бороться. Возможно, дело не только в работе мышц.

В Вершине Тёи, где проходит второй этап Кубка России по лыжным гонкам, завершился классический спринт, победителями которого стали Анастасия Фалеева и Сергей Ардашев. В целом в результатах ничего удивительного, если бы не одно обстоятельство – Александр Большунов с трудом пробился в топ-30, но в четвертьфинале просто не мог бороться.

Что происходит с лидером российских лыжных гонок? Старший тренер сборной России Юрий Бородавко утверждает, что всё под контролем, нужно нормализовать работу мышц, которые пока совсем не в том состоянии, что должны быть для борьбы за самые высокие места. Но президент ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что в ближайшие станет ясно, что именно лимитирует Большунова.

В Александра Большунова во время гонки врезался квадрокоптер:
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В Большунова врезался дрон, а выиграл Коростелёв. Что творится на лыжном Кубке России?

«Разговаривала с Сашей накануне. Есть небольшие проблемы, нужно понять, в чём именно они заключаются. В ближайшие дни выясним, в чём дело. Возможно, сказывается и то, что он резко похудел, буквально за пару дней сбросил 4 кг. Однако нам надо точно понять, что именно не позволяет пока Большунову стать тем Большуновым, которого мы все знаем», — сказала Вяльбе в трансляции из Вершины Тёи.

На уточняющий вопрос «это только функциональное состояние или…» Вяльбе сказала, чтобы исключить эти «или» они и делают обследование.

Что за проблемы у Большунова? Когда он вернётся на свой уровень?
Большунов на старте сезона проигрывает гонку за гонкой. Но этому есть простое объяснение
Большунов на старте сезона проигрывает гонку за гонкой. Но этому есть простое объяснение

Просто набрать форму через гонки у Большунова не получается. Хотя на первом этапе казалось – вот-вот и всё придёт, в коньковой разделке Александр уже бился за победу и вообще выглядел иначе. Но начался второй этап, и Король лыж вновь откатился к тому, с чего начал гонки в Хакасии. В спринте он просто не мог даже выдать финишное ускорение, которое продемонстрировал неделю назад.

Тогда в спринте он бился за выход в полуфинал, хоть и проиграл в итоге Александру Терентьеву, а сейчас просто докатил четвёртым в забеге. Безусловно, Большунов вернётся на прежний уровень, однако это может занять гораздо больше времени, чем казалось изначально.

В отсутствие конкурентоспособного Большунова в наших лыжах идёт острейшая борьба. В классическом спринте была настоящая заруба, в которой Сергей Ардашев тактически более грамотно построил забег и сумел отбежать от остальных. Савелий Коростелёв стал вторым, также удачно заняв лыжню, а вот Иван Горбунов, пытаясь найти хоть какую-то лазейку, всё-таки уступил в борьбе за бронзу Константину Тиунову.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
02 декабря 2024, понедельник. 09:33 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
4:14.08
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+0.21
3
Константин Тиунов
Москва
+0.38

У девушек Анастасия Фалеева бежала финал в своей лиге – она оставила всех позади на первом же подъёме и никого не подпустила. В битве за серебро и бронзу Алёна Баранова и Дарья Непряева оказались сильнее Лидии Горбуновой.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
02 декабря 2024, понедельник. 09:27 МСК
Окончено
1
Анастасия Фалеева
Республика Татарстан
4:23.21
2
Алёна Баранова
Москва - Томская область
+3.56
3
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+4.33

Второй этап Кубка России завершится коньковыми масс-стартами на 20 км.

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