Скандинавы много лет отрицали, что у них были уловки против россиянина.

Вот это да! Норвежцы признались, что использовали командную тактику против Большунова

Пошёл уже третий год, как российские лыжники не выступают на Кубке мира. За это время изменилось многое. И речь не только о расстановке сил и конкуренции в видах спорта.

Оказывается, за два с лишним года поменялись даже норвежцы. Скандинавы заявили, что с момента отстранения россиян пришлось отказаться от командной тактики, направленной на сдерживание Большунова.

Но есть нюанс. Раньше норвежцы клялись, что никакой тактики у них нет.

«Мы были осторожнее, когда соревновались с Большуновым»

Старт очередного сезона Кубка мира привычно прошёл без россиян. Но на первом этапе в Руке случилось то, чего не ожидали многие.

Обычно, когда кто-то из норвежцев уходит в отрыв, другие норвежцы не поддерживают это ускорение, чтобы не вести за собой других соперников. По информации норвежского издания VG, в скандинавской сборной такие «негласные правила» действуют не один год.

В Руке же всё получилось иначе, когда в концовке масс-старта на 20 км Андреас Фьорден Рее вырвался вперёд, и другие норвежцы стремительно побежали за ним, подтаскивая весь остальной пелотон. В итоге выиграл Харальд Эстберг Амундсен, серебро взял Ян Томас Йенссен, а бронза ушла Мартину Нюэнгету. Андреас Фьорден Рее же стал пятым.

После гонки Рее не сокрушался, что негласное правило было нарушено.

«Я много раз был в роли телезрителя. Скучно смотреть гонку, когда лучшие не борются друг с другом. А лучшие сейчас – это норвежцы. Думаю, это справедливо. Устарела ли командная тактика? Не собираюсь наезжать на Эрика Мира Носсума (тренер сборной. – Прим. «Чемпионата»), но лыжные гонки – индивидуальный вид спорта. Именно поэтому я и выбрал его. Совершенно справедливо цепляться за свои шансы на Кубке мира, тогда как на чемпионате мира всё немного по-другому», – заявил Андреас Фьорден VG.

Симен Хегстад Крюгер согласился с молодым лыжником. По мнению олимпийского чемпиона, всё изменилось с момента отстранения россиян.

«За годы без России это правило стало более размытым. Между нами возросла конкуренция. Раньше мы были добрее друг к другу на Кубке мира, но, в конце концов, мы конкуренты. Каждому должно быть предоставлено право использовать свой собственный шанс. Мы, наверное, были более осторожны раньше, когда Норвегия соревновалась с Большуновым. Раньше у нас была командная тактика», – признался двукратный олимпийский чемпион.

«Такой тактики у нас нет»

Эта история интересна самим открытым признанием норвежцев в использовании командной тактики против Большунова. Интересно, что, несмотря на все факты, раньше скандинавы отрицали это.

Например, вот что говорил Йоханнес Клебо в феврале 2021 году после скиатлона на чемпионате мира.

Йоханнес Клебо Фото: Federico Modica/NordicFocus/Getty Images

«В России считают, что у норвежцев была командная тактика против Большунова? Это неправда. Такой специальной тактики нет. У нас индивидуальный спорт, и каждый из нас в сборной Норвегии стремится оказаться выше других. Каждый работает прежде всего на свой личный результат. Я, думаю, что Большунов действует так же», – рассказывал Клебо «Спорт-экспрессу».

Тогда Сан Саныч взял первое золото ЧМ в карьере, борясь всю вторую половину дистанции с пятью норвежцами.

В том же 2021 году, но месяцем ранее случилась похожая история. Во время скиатлона в Руке россиянин на последних километрах также боролся с пятью норвежцами. На последнем повороте Большунов упал вместе с Хансом Кристером Холундом. Тогда сам Сан Саныч и тренер сборной Юрий Бородавко предположили, что это была командная тактика скандинавов. Пол Голдберг тогда смеялся над этим.

«Звучит как анекдот. Это невозможно воспринимать серьёзно. Они знают, что стоит на кону у каждого из нас. Что он просто там ляжет – это полная чушь. Печально, если они так считают, но не могу в это поверить», — делился мнением Голберг с Dagbladet.

Многолетняя ложь?

И вот теперь норвежцы признают, что командная тактика всё-таки была.

Дело вовсе не в самой командной тактике. Это классная штука, которой не мешало бы пользоваться всем сильным сборным. С наличием командной тактики лыжные гонки превращаются не только в соревнования быстрейших, но ещё и умнейших и хитрейших. Накал борьбы повышается, ведь очевидно обостряется противостояние между странами. А борьба своих с чужими – именно то, что так любят болельщики.

В России же тоже пытались использовать командную тактику. Правда, получалось не всегда удачно. Вероятно, свою роль играло огромное преимущество Большунова над остальными. Вот только наши лыжники не стеснялись в открытую говорить, что пользовались такими приёмами.

Норвежцы же пользовались командной тактикой и лицемерно отрицали это. Кажется, сильнейшие не должны вести себя подобным образом.