«Это самая серьёзная травма». Жёсткое падение лишило горнолыжницу знакового рекорда

В минувшие выходные лучшая горнолыжница всех времён Микаэла Шиффрин могла достичь невероятного результата – 100-й победы на Кубке мира. Но вместо подиума американка оказалась на больничной койке.

Что же случилось?

«Мне очень повезло»

29-летняя Шиффрин лидировала после первого заезда в гигантском слаломе и всерьёз претендовала на легендарную отметку в 100 побед на Кубке мира. Достичь такого, да ещё и на домашнем этапе, в американском Киллингтоне – невероятный успех для Микаэлы. Но вторая попытка обернулась драмой.

За несколько метров до финиша Шиффрин упала и кубарем летела по снегу, остановившись только после столкновения с защитной сеткой. К спортсменке поспешили спасатели, на скорой её доставили в больницу.

К счастью, обошлось без переломов и заметных повреждений внутренних органов. Однако у Шиффрин диагностировали колотую рану в правой части живота и серьёзную травму мышц.

«Неясно, какой предмет стал причиной травмы. Мы просто не совсем понимаем, как я её получила. С учётом всех обстоятельств, мне очень повезло», – рассказала Микаэла в воскресенье.

Микаэла Шиффрин Фото: Alexis Boichard/Agence Zoom/Getty Images

«Мне очень жаль, что я всех напугала, но, похоже, все результаты анализов в норме, так что спасибо вам за поддержку и беспокойство, а также поздравляю победителя и моих товарищей по команде с их невероятными результатами», – продолжила спортсменка.

«Практически ничего не могу делать»

Пока рано говорить о новой попытке Шиффрин одержать 100-ю победу на Кубке мира. Но соперницы уверены, что она непременно случится.

«Конечно, очень грустно видеть, как Микаэла так сильно упала после такого хорошего катания, это разбивает сердце мне и всем остальным, – сказала победительница соревнований шведка Сара Хектор. – Она самая сильная лыжница в истории, так что она вернётся».

Шиффрин уже назвала примерные сроки возвращения.

«Это разрыв мышц, так что это самая серьёзная мышечная травма, которую только можно себе представить. Восстановление займёт больше двух недель. Сейчас я практически ничего не могу делать, но мы посмотрим, как пойдут дела в ближайшие пару дней, и постараемся сделать всё как можно быстрее», – заявила Шиффрин.

Нет сомнений, что после возвращения Микаэла сделает всё, чтобы достичь легендарного результата — 100 побед уже не за горами.