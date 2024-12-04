В российских женских лыжах появился терминатор. Уничтожает соперниц безумным финишем

В Вершине Тёи коньковыми масс-стартами на 20 км завершился второй этап Кубка России – 2024/2025 по лыжам. Обе гонки получились просто огненными, борьба шла до самого финиша. В женской победила спортсменка, которая прошлый сезон провалила, а после мужской сменился лидер общего зачёта.

Расклад перед женским коньковым масс-стартом был простым: сможет ли 18-летняя юниорка Алина Пеклецова задавить всех соперниц и уйти в отрыв или рельеф тёйских трасс не позволит ей сделать то, что ей под силу в коньковой гонке.

Алина и задавала темп. Именно она постоянно предпринимала попытки отрыва, серьёзно просеяла пелотон уже после первого круга, но всё-таки в одиночку убежать не смогла. К решающему последнему кругу в борьбе осталось всего семь спортсменок, однако Екатерина Никитина стала отставать, а Евгения Крупицкая внезапно упала, неудачно воткнув палку перед лыжей.

Как раз в это время Пеклецова предприняла решающую попытку уйти. Её ускорение поддержали Анастасия Кулешова, которая до сих пор испытывает проблемы со стопой, и Арина Каличева – спортсменка из молодёжной группы Андрея Нутрихина, которая до этого масс-старта была на пьедестале во всех дистанционных гонках. Лидер общего зачёта Кубка России Екатерина Смирнова, казалось, начала отставать, как и Мария Истомина.

Однако вновь, в очередной уже гонке Екатерина выдала мощнейший заключительный отрезок. Она не просто приблизилась к лидерам, но и одну за другой убрала всех соперниц невероятным ускорением. Дольше всех сопротивлялась Арина Каличева, однако и она ничего не смогла сделать с тем напором, который продемонстрировала Смирнова. Арина – вторая, Пеклецова – третья.

Сейчас Смирнова – просто ураган, терминатор. После финиша в трансляции она и сама говорила, что сейчас способна выдавать невероятные финишные отрезки.

«Если честно, это сказка. Это третья победа подряд в дистанциях, даже не верится. Меня это даже настораживает. Всю гонку то отставала, то подтягивалась. Не верила не то, что выиграю, но и что вообще в призах буду. Однако в концовке удалось найти силы. Тот рывок, который у меня есть на финише, сегодня мне помог. Я понимала, что по дыханию всё нормально, можно ускориться. Лыжи прекрасно работали, за что спасибо сервису», — отметила Смирнова.

Она уверенно лидирует в общем зачёте Кубка России и на следующий этап в Чусовой приедет в жёлтой майке.

У мужчин судьба гонки решилась на последнем круге, и там тоже была заруба. Сергей Ардашев, который на втором этапе в Тёе выиграл классический спринт, победил и в коньковом масс-старте. На финише в очной борьбе он оказался сильнее лидера общего зачёта Ивана Горбунова. Но в жёлтой майке из Хакасии уедет именно Иван, который опережает Ардашева на одно очко.

Сергей Ардашев Фото: ФЛГР

«Я не думал, что буду бороться за победу, ведь это конёк, да и масс-старты у меня не особо получаются. Самочувствие отличное было, лыжи к последним кругам вообще прекрасно стали работать. Бонусы, конечно, нужно было брать, но это не было самоцелью, я не дёргался. У меня такая особенность, что если я буду дёргаться, то меня может просто вырубить на середине дистанции, и я пешком пойду», — сказал Ардашев после победы.

Третье место сенсационно занял представитель Москвы Данил Нелипа, опередивший остальных спортсменов основного состава сборной России – Александра Ившина, Илью Порошкина, Павла Соловьёва и Савелия Коростелёва.