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Лыжница Терезе Йохауг одержала первую победу на Кубке мира — 2024/2025, она разгромила соперниц на дистанции 10 км коньком

Йохауг ответила всем критикам убедительной победой. Она не выигрывала ровно 1000 дней
Андрей Шитихин
Лыжница Терезе Йохауг одержала первую победу
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После победы в Лиллехаммере норвежка возглавила общий зачёт Кубка мира — 2024/2025.

12 марта 2022 года норвежка Терезе Йохауг выиграла коньковую разделку на 10 км на этапе Кубка мира в шведском Фалуне, а затем попрощалась со спортом. 6 декабря 2024 года Йохауг, решившая возобновить карьеру, выиграла коньковую разделку на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Между этими победами прошло ровно 1000 дней.

Возвращение в лыжные гонки у Йохауг, по мнению норвежских и шведских СМИ, не получилось. Хотя Терезе выступила на первом этапе Кубка мира в Финляндии очень достойно: она стала второй в классической разделке и заняла четвёртое место в коньковом масс-старте. Но в её адрес звучали даже такие слова, как «провал», «неудачница».

Возвращение Терезе Йохауг получилось не слишком удачным:
Йохауг после возвращения уже не та. Соперницы просто не заметили великую норвежку
Йохауг после возвращения уже не та. Соперницы просто не заметили великую норвежку

Безусловно, это сильно задело Терезе. Она даже не сдержалась и резко ответила шведскому журналисту, который доставал её больше всего. Сначала на словах, а затем и на деле. В коньковой разделке в Лиллехаммере, прошедшей по сложному лыжному кругу, а не по биатлонному, Йохауг диктовала свои условия на всех отсечках.

Она выиграла эту гонку в своём стиле, врубая турборежим на подъёмах, как делала всегда. Единственной, кто смог бросить ей вызов, стала соотечественница Хайди Венг, которая в итоге уступила менее 12 секунд. Интересно, что финишный отрезок, когда началось выполаживание, Венг прошла быстрее, тут частота Терезе не сработала.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
06 декабря 2024, пятница. 14:45 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
25:16.4
2
Хейди Венг
Норвегия
+11.4
3
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+43.2

Но четырёхкратная олимпийская чемпионка всё решила задолго до финиша. Это первая победа 36-летней Йохауг после возобновления карьеры. Она возглавила общий зачёт Кубка мира – 2024/2025. Помогли ей в этом и 33-летняя Венг и ещё одна норвежка Астрид Слинн, ровесница Йохауг, которые не пустили в топ-3 действующую обладательницу «Большого хрустального глобуса» американку Джессику Диггинс.

В мужской гонке норвежцы вообще заняли шесть первых мест, а в призы попали более опытные лыжники, которые более грамотно разложились по дистанции – Мартин Нюэнгет, Симен Крюгер и Харальд Амундсен. Взявшим со старта очень резкий темп молодым Иверу Андерсену и Андреасу Рее на финишный отрезок сил не хватило. Сенсацией гонки стал норвежский биатлонист Эйнар Хедегарт, который стартовал только благодаря домашней квоте и занял восьмое место.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
06 декабря 2024, пятница. 12:30 МСК
Окончено
1
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
22:58.8
2
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+4.1
3
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+7.8

Кубок мира в Лиллехаммере продолжится спринтами.

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