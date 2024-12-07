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Кубок мира — 2024/2025 по лыжным гонкам, Лиллехаммер, спринт, Клебо одержал 86-ю победу в карьере

Клебо вернулся и вновь разделал всех соперников в спринте. Он точно болел?
Андрей Шитихин
Клебо вернулся и вновь разделал всех
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Норвежец словно и не заметил недомогания.

Спринтерские гонки свободным стилем на втором этапе Кубка мира – 2024/2025 в Лиллехаммере завершились победами главных фаворитов. Шведка Йонна Сундлинг и норвежец Йоханнес Клебо просто не заметили соперников, победив с огромным преимуществом. При этом Клебо перенёс болезнь, но на его действиях она вообще не сказалась.

Сенсацией в спринте было разве лишь то, что Клебо проиграл квалификацию американцу Бену Огдену. Норвежец объяснил, что в прологе был слишком сонным и лишь к забегам пришёл в себя. Бену, наверное, обидно такое слышать, что это не он выиграл, а Клебо ему позволил, но четвертьфинал показал, что американцу ещё учиться и учиться тактике.

Клебо выиграл первый спринт сезона:
Клебо растерзал всех соперников в спринте. Норвежец вернул себе жёлтую майку
Клебо растерзал всех соперников в спринте. Норвежец вернул себе жёлтую майку

Огден как-то странно вёл забег, будучи уверенным, что сможет всё решить и на финишной прямой, но просчитался. А вот Клебо не просчитался, а прочитал трассу, выбирал наиболее оптимальную тактику и уверенно победил. В 1/4 и 1/2 финала он выкатывал на финиш по большому радиусу из-за спин соперников, а в финале не стал играть и просто укатил от соперников.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Мужчины. Спринт 1.6 км. Свободный стиль. Финал
07 декабря 2024, суббота. 15:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:32.6
2
Эвен Нортуг
Норвегия
+1.2
3
Федерико Пеллегрино
Италия
+1.6

Для Йоханнеса эта победа стала 86-й в карьере в личных гонках на Кубке мира и 51-й — в спринте. После финиша он сказал, что планирует бежать и скиатлон. Может, и не было никакого недомогания? Вторым и третьим стали норвежец Эвен Нортуг и итальянский ветеран Федерико Пеллегрино.

Йохауг может опередить Клебо по общему количеству побед:
Йохауг ответила всем критикам убедительной победой. Она не выигрывала ровно 1000 дней
Йохауг ответила всем критикам убедительной победой. Она не выигрывала ровно 1000 дней

В женском спринте столь же уверенную победу одержала Йонна Сундлинг. Шведская прима лыжного спринта не позволила никому даже втайне надеяться на золото. Наверное, с ней могла бы потягаться норвежка Кристин Шистад, однако она не смогла пройти даже в полуфинал. Но это объяснимо: Шистад всего месяц назад перенесла операцию на желудке, и её выход на старт в Лиллехаммере уже сенсация. Не бежала и шведка Линн Сван, обладательница спринтерского Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Женщины. Спринт 1.6 км. Свободный стиль. Финал
07 декабря 2024, суббота. 14:55 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
2:50.1
2
Йоханна Хагстрём
Швеция
+3.0
3
Юлье Мюре
Норвегия
+3.6

В их отсутствие Сундлинг не то что не напрягалась, но была абсолютно уверена в своих силах. Второй стала Йоханна Хагстрём, а третьей – норвежка Юлье Мюре. Этап Кубка мира в Лиллехаммере завершится скиатлонами.

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