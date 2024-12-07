Клебо вернулся и вновь разделал всех соперников в спринте. Он точно болел?

Спринтерские гонки свободным стилем на втором этапе Кубка мира – 2024/2025 в Лиллехаммере завершились победами главных фаворитов. Шведка Йонна Сундлинг и норвежец Йоханнес Клебо просто не заметили соперников, победив с огромным преимуществом. При этом Клебо перенёс болезнь, но на его действиях она вообще не сказалась.

Сенсацией в спринте было разве лишь то, что Клебо проиграл квалификацию американцу Бену Огдену. Норвежец объяснил, что в прологе был слишком сонным и лишь к забегам пришёл в себя. Бену, наверное, обидно такое слышать, что это не он выиграл, а Клебо ему позволил, но четвертьфинал показал, что американцу ещё учиться и учиться тактике.

Огден как-то странно вёл забег, будучи уверенным, что сможет всё решить и на финишной прямой, но просчитался. А вот Клебо не просчитался, а прочитал трассу, выбирал наиболее оптимальную тактику и уверенно победил. В 1/4 и 1/2 финала он выкатывал на финиш по большому радиусу из-за спин соперников, а в финале не стал играть и просто укатил от соперников.

Для Йоханнеса эта победа стала 86-й в карьере в личных гонках на Кубке мира и 51-й — в спринте. После финиша он сказал, что планирует бежать и скиатлон. Может, и не было никакого недомогания? Вторым и третьим стали норвежец Эвен Нортуг и итальянский ветеран Федерико Пеллегрино.

В женском спринте столь же уверенную победу одержала Йонна Сундлинг. Шведская прима лыжного спринта не позволила никому даже втайне надеяться на золото. Наверное, с ней могла бы потягаться норвежка Кристин Шистад, однако она не смогла пройти даже в полуфинал. Но это объяснимо: Шистад всего месяц назад перенесла операцию на желудке, и её выход на старт в Лиллехаммере уже сенсация. Не бежала и шведка Линн Сван, обладательница спринтерского Кубка мира.

В их отсутствие Сундлинг не то что не напрягалась, но была абсолютно уверена в своих силах. Второй стала Йоханна Хагстрём, а третьей – норвежка Юлье Мюре. Этап Кубка мира в Лиллехаммере завершится скиатлонами.