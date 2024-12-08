Хотели настоящую Йохауг? Она вернулась и не оставляет соперницам ни шанса

Непобедимая Терезе Йохауг, которая «убивала» женские лыжные гонки до весны 2022 года, вернулась. На своей домашней трассе в Лиллехаммере она просто вынесла соперниц в скиатлоне, одержав победу в своём стиле: начала отрыв на классике, довела до минуты на коньке, а затем спокойно докатилась до финиша.

Журналисты из Норвегии после первого этапа Кубка мира в Финляндии недоумевали, что происходит с Терезе. Журналисты из Швеции не постеснялись назвать Йохауг неудачницей. Действительно — «неудачница». Могла бы и по две минуты отрыва привозить.

Норвежку, очевидно, очень сильно задели высказываемые из каждого утюга сомнения в её конкурентоспособности на высшем уровне. В Лиллехаммере на сложной трассе она сначала укатала всех на коньковой разделке на 10 км, а в заключительный день победила в скиатлоне. Йохауг уже на первом круге классической части проредила пелотон, а к завершению «классики» у неё осталось только четыре соперницы.

Терезе сделала решающий рывок в последний подъём, сумев создать себе задел в 6-7 секунд перед пит-стопом, но после переобувания и всего лишь 800 метров коньковой части этот отрыв увеличился до 16 секунд. Судьба гонки была решена уже после первого из трёх коньковых кругов, однако Йохауг не останавливалась.

Лишь на третьем круге она позволила себе сбросить темп и спокойно докатила до 84-й победы в карьере. Победы нокаутирующей, доминирующей и предсказуемой. И опять женские дистанционные гонки будет скучно смотреть, поскольку победитель известен до старта. Йохауг словно и не уходила на два сезона.

Остальные могут бороться только за второе и третье места. А с учётом того, что прекрасную форму набрала и Хайди Венг, победить норвежек в дистанции будет невероятно сложно. Венг в скиатлоне стала второй, а третье место выгрызла американка Джессика Диггинс, действующая обладательница Кубка мира и лидер текущего общего зачёта.

Однако если у женщин в дистанциях хоть кто-то вклинивается в борьбу на дистанциях, а в спринте и вовсе рулят не норвежки, а шведки, то у мужчин картина просто печальная. Норвежцы выкашивают вообще всё. Вот просто всё. При этом пока ещё не в форме для борьбы за призовые места в дистанционных гонках Йоханнес Клебо, но зато он не отдаёт спринты. И без него норвежцы никого не пускают на пьедестал.

После скиатлона даже швед Калле Хальфварссон сказал, что с этим нужно что-то делать, иначе вид спорта ждёт верная смерть. Калле, ну ты сам уже ни на что не способен, раз сходишь после 5 км. Так выступи тогда вместе со своими товарищами по команде за возвращение русских, тогда и гонки будут интереснее. А нытьё норвежцев точно не остановит.