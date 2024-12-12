«Да мне просто повезло!» Спортсмен из группы Устюгова вырвал победу у Большунова

Третий этап Кубка России – 2024/2025 по лыжным гонкам в Чусовом стартовал коньковыми разделками на 10/15 км. Александр Большунов вернулся побеждать и был к этому готов, но в итоге второй, Сергей Устюгов пробежал наконец гонку на Кубке России, Екатерина Смирнова вновь показала невероятное ускорение на финише, а триумфаторами стали те, кто был лучше всего готов. И они впервые в карьере победили в гонках Кубка России!

У мужчин, конечно, главное внимание было приковано к Сергею Устюгову и Александру Большунову. Ждать подвигов от Устюгова было наивно, поскольку Сергей в нынешнем сезоне на официальных стартах ещё не бегал. Он планировал начать сезон в Тюмени, однако тот этап был перенесён в Вершину Тёи, куда Устюгов не ездит.

Перед стартом он в своём стиле пошутил: «Дебют в нынешнем Кубке России? Главное, чтобы мне этот Кубок сегодня и не закончить». Очевидно, что он выполнял на эту гонку конкретный план – проработаться перед спринтом. А потому Устюгов просто «прогулял» эту коньковую «пятнашку», ускоряясь только для того, чтобы проверить, может ли он разогнать пульс. Так что на 2,5 минуты отставания от победителя смотреть не стоит.

Александр Большунов вернулся на Кубок России после обследования и определённых процедур в Москве. 10 дней он тренировался в щадящем режиме, но в Чусовой приехал побеждать. Физически он был к этому готов, что и показала первая половина гонки. То, что случилось во второй половине, зависело не только от работы самого Большунова, но и от работы его лыж. После финиша Александр сказал, что сделал всё, что мог, однако на некоторых участках сильно проигрывал – лыжи начали вставать.

В итоге от 20-секундного преимущества по ходу гонки на финише не осталось ничего. Более того, Большунов проиграл 0,8 секунды Андрею Мельниченко. Конечно, Александр расстроился, ведь первая победа в сезоне была очень близка, но ускользнула в последний момент. Зато Мельниченко, который тренируется в группе с Сергеем Устюговым, был в прекрасном настроении.

Он превосходно разложился по дистанции и победил в своей любимой коньковой разделке. Андрей сказал, что ему просто повезло с попутчиком, поскольку значительную часть гонки провёл с Иваном Горбуновым, с которым очень здорово поработал. Он также заметил, что на мягкой трассе преимущество получили достаточно лёгкие лыжники – он как раз из таких.

«Мне просто повезло, на самом деле. Всё сложилось в мою пользу», — утверждал Андрей после финиша. Однако главная причина его победы – спор с Сергеем Устюговым. Подробности спора Мельниченко просил не афишировать, но проиграть он точно не мог. Третьим стал Илья Семиков, который восстановился после ковида, в Вершине Тёи стёрший его форму буквально в ноль. Илья заявил, что вообще ни на что хорошее перед стартом не рассчитывал, а получилось очень даже здорово.

Призёры гонки Фото: ФЛГР

Савелий Коростелёв, который финишировал девятым, мог быть значительно выше, но ему не повезло. Перед самым длинным подъёмом он сломал палку, а забираться в такую крутизну с одной палкой – огромная потеря времени. Однако Савелий — очень позитивный парень. Он нашёл положительный момент даже в такой гонке: «Я что, отыграл у Вани с Серёгой в общем зачёте? Нифига себе!»

А Иван Горбунов и Сергей Ардашев, которые ведут острейшую борьбу за лидерство в общем зачёте, финишировали 15-м и 14-м соответственно. После финиша многие отмечали, что трасса была слишком мягкая, лыжи зарывались, а палки проваливались. Кстати, недавно российская команда получила новые палки, так на них на всех узкие лапки, а широкие от старых просто не подошли.

В женской гонке первую в карьере победу на этапе Кубка России одержала Арина Каличева, спортсменка из молодёжной группы Андрея Нутрихина. Она и на этапах в Вершине Тёи все дистанционные гонки завершила в топ-3, не хватало только победы. Приехала в Чусовой – и выиграла. Каличева в нынешнем сезоне просто в топ-форме, она не боится никого из признанных авторитетов и все гонки ведёт только от своего самочувствия, не оглядываясь на соперниц.

Тренеры перед гонкой говорили – результаты будут плотные, девочки, нужно работать от начала и до конца. Результаты плотные, да. Но Каличева была в своей лиге и победила с большим преимуществом. Арина после финиша, кстати, была довольно сдержанной в эмоциях. Она шаг за шагом продолжает идти к той цели, которую поставила перед собой на сезон.

Второй стала Анастасия Кулешова, которая из-за травмы ахилла пока не может нормально бегать классические гонки, зато в коньковых возвращается на свой привычный уровень. Третье место на финишном отрезке буквально вырвала лидер общего зачёта Екатерина Смирнова, хотя по ходу гонки казалось, что место в топ-3 ей вообще не светит. Но она в очередной уже раз продемонстрировала, что способна выдавать мощнейший финиш.

Мини-тур в Чусовом продолжится спринтами в субботу, 14 декабря. В этот день лёгкий минус сменится мощным морозом.