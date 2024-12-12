«Для начала нужно было € 5 тыс.». Как российская лыжница получила нейтральный статус

Лыжница Варвара Прохорова, выступавшая за австрийскую команду в марафонской серии Ski Classics, покорившая на лыжах Эльбрус и перешедшая в ски-альпинизм, получила нейтральный статус. В интервью «Чемпионату» она рассказала, как ей это удалось, сколько пришлось потратить собственных денег и как она будет отбираться на Олимпийские игры 2026 года.

«Мы сами написали в международную федерацию»

— Идея с нейтральным статусом – полностью твоя инициатива?

— В целом да. Но у нас в ски-альпинизме собрались ребята-энтузиасты. Ведь наш вид спорта стал олимпийским лишь в 2021-м, и его не так давно стали более-менее организованно финансировать. Так что у нас все заряжены, все инициативны. Мы, я имею в виду лидеров сборной России, с момента отстранения думали о том, что мы хотим вернуться и соревноваться.

— А кто стал первопроходцем? Наша федерация вообще не участвовала в том, чтобы помогать с нейтральным статусом?

— Спортсмены сами писали в международную федерацию. Каждый писал сам. Но первым стал Никита Филиппов, который уже давно в этом спорте. Именно он связался с международной федерацией, я практически сразу подключилась, а затем уже – все остальные.

— В международной федерации не удивились, что российские спортсмены сами стали напрашиваться на соревнования?

— Не знаю, какая у них была реакция после получения наших писем. Сейчас вот на этапе Кубка мира во Франции увижусь с организаторами и представителями федерации и пойму их настрой. Мы получали довольно лаконичные ответы на конкретные вопросы. Но в международной федерации работает россиянин Максим Солдаткин. Не могу сказать, что он нам напрямую помогает, но мы всегда через него узнавали все новости.

Варвара Прохорова Фото: РИА Новости

Я пришла в ски-альпинизм совсем недавно, а первый чемпионат России бежала в 2022-м, когда нам закрыли все международные старты. Но я постоянно дёргала Максима, спрашивала, как нам вернуться, есть ли шанс. Вопрос о возвращении российских спортсменов обсуждался еще в 2023-м. Так что, когда мы стали отправлять письма с запросами на нейтральный статус, никто нас подальше не послал.

— Наверное, хорошо, что ски-альпинизм не в ведении международной федерации лыжных видов спорта.

— Президент FIS не слишком хорошо настроен по отношению к России, насколько я понимаю. Возможно, если бы мы входили в состав этой федерации, у нас всё было бы как у лыжников.

«Если не попаду на Игры, это точно не конец света»

— Получить нейтральный статус – первый барьер на пути к Олимпиаде. Нужно ведь и лицензию завоевать. Пошагово – как это сделать?

— Да у нас такие условия для завоевания лицензий, что это просто «мясо», я бы сказала. Допускаются же всего по 18 спортсменов у мужчин и женщин, максимум две квоты для страны. У нас мировые лидеры – альпийские страны и Испания, представители этих стран очень сильны. Попасть в итоговый список 18 – тяжёлая задача. Плюс у нас такая система, что часть квот раздаётся под личный спринт, а часть – под командный. Если в какой-то сборной есть сильный спортсмен-мужчина, который мощно проходит спринт, то этой команде могут дать квоту мужчина плюс женщина, чтобы сразу и командный спринт закрыть. Международная федерация хочет избежать ситуации, когда все попадают только по личным квотам.

— Ты свои шансы на олимпийский отбор как оценишь?

— Да сложно сказать, ведь я практически не соревновалась в Европе. Единственное, в 2022-м я успела принять участие на чемпионате Европы. Я же тогда бегала в лыжных гонках Ski Classics за австрийскую команду Ski Willy, и именно тогда меня начали убеждать заняться ски-альпинизмом и попробовать себя в спринте. Я решила попробовать и без специальных тренировок приехала и сумела стать 25-й в спринте, это был лучший результат среди российских спортсменок. Успела как раз до нашего отстранения. Но в прошедшие два сезона я много тренировалась именно в ски-альпинизме, в России выигрывала достаточно много стартов. Не могу назвать себя лидером, но в число четырёх-пяти лучших спортсменок точно вхожу.

Повторю, отобраться будет сложно. Но я сделала такое наблюдение – не только в спорте, но и в других направлениях – когда кажется, что логически у тебя нет никаких шансов, за счёт старания и стремления всё может получиться. Во всяком случае, я сделаю всё, что в моих силах.

— Если ты не сумеешь отобраться на Олимпиаду, это конец света?

— Я ведь делаю всё, что могу. Иду сейчас ради достижения цели невероятно интересным путём шаг за шагом. Но если я проиграю чисто со спортивной точки зрения, что тут скажешь? Для меня главное то, чтобы я сделала всё возможное и мне не в чем было себя упрекнуть. А если не попаду на Игры по спортивному принципу, это точно не конец света.

— Ты наблюдала за ситуацией с участием наших в Париже, когда мнение относительно спортсменов резко менялось?

— Безусловно, наблюдала. Если честно, в спорте есть и доброе, хорошее, но зачастую это агрессивная среда в плане человеческих отношений. Я стараюсь это принимать как есть. Ну высказываете вы осуждение – хорошо, высказывайте. Но если есть поддержка, это очень сильно мотивирует.

— А ты не сталкивалась в России с мнением, что куда, мол, ты, Варя, лезешь? Никто из зимников нейтрального статуса не имеет, а тебе больше всех нужно?

— Да мы ведь особо не афишировали то, что пытались его получить. Разговоры начались только после новостей о том, что нейтральный статус одобрен. Видела негативные комментарии по этому поводу, но мне важно мнение других людей, а они меня точно поддерживают.

Варвара Прохорова Фото: РИА Новости

«Каждый сам искал деньги. Нужно было € 5 тыс.»

— Ты сказала, что отношение к ски-альпинизму сейчас изменилось, финансирование стало лучше. Но на Кубок мира ты же не за счёт нашей федерации едешь?

— На данный момент всё за свой счёт. Для начала нужно было заплатить € 5 тыс. даже не за то, чтобы дали сам нейтральный статус, а за то, чтобы начали сам процесс проверки. Так что каждый спортсмен сам искал эту сумму. Сейчас федерация запросила чеки, отчётные документы. Может, помогут чем-то, но пока мы всё сами. Во Францию я тоже еду за свой счёт.

— Если не секрет, в какую сумму тебе это обходится?

— Примерно в 150 тысяч рублей. И это я ужалась максимально, лечу почти без багажа. Супербюджетный вариант во всём. Я даже лыжи и палки с собой не беру, буду бежать на инвентаре моего бывшего одноклубника по Ski Willy, который сейчас представляет Австралию и несколько сезонов выступает в ски-альпинизме. Чужой инвентарь – не самая большая проблема, у нас подготовка лыж не играет той решающей роли, как в беговых лыжах.

— У тебя была необходимая сумма или кто-то помог?

— Я была готова ужиматься во всём и искала варианты, где взять деньги на нейтральный статус. Моя зарплата спортсмена очень-очень средненькая. Но помощь мне пришла с другой стороны. Я же рассказывала, что ещё работаю с частными клиентами тренером, пишу тренировочные планы и тому подобное. Самое интересное, что делаю это в основном онлайн. Так вот, мои спонсоры и клиенты, которых я тренирую, закрыли необходимую сумму.

Я благодарна федерации, которая поддерживает спортсменов по мере сил, помогает встать на ставку в ЦСП. Но я получаю столько, что нужно было бы во всём себя ограничивать либо придумывать что-то, чтобы жить нормально, искать спонсоров. К сожалению, я не Александр Большунов, у которого с этим проблем бы не возникло, но я нашла свою нишу. И теперь у меня за спиной не только федерация, но и партнёры, которых я считаю своей семьёй, которые искренне радуются за меня.

— Коллеги из лыж и биатлона не спрашивали, как тебе удалось получить нейтральный статус?

— Спрашивали, конечно, но имён я называть не буду. Возможно, у них были мысли о том же самом. Интерес у спортсменов был, я им сказала – пишите сами в международные федерации, не бойтесь. А уж как они дальше поступят, это только они решат.

— Ну я спросил у них, они говорят – да мы потом огребём по полной.

— Я их понимаю, ведь в лыжных гонках всё систематизировано, всё выстроено. Это великая федерация, на самом деле, которую я очень уважаю. Но у меня такой подход, что я в любой момент готова к тому, что мне придётся огрести за свою позицию. Допустим, я бы сказала, что не готова бегать только в России. Что бы мне сделали? Убрали бы со всех ставок. Что ж, пришлось бы бегать коммерческие лыжные марафоны и работать со своими клиентами, которые хотят учиться кататься на лыжах.

У меня есть даже не запасной аэродром, а пять таких аэродромов. И мне уже за 30, я опытный человек, а тех, кто не хочет так рисковать, прекрасно понимаю. Я не собираюсь, например, идти против системы, поскольку у нас сильно поддерживают спортсменов, на самом деле. Я хочу синхронизировать свою позицию с федерацией, идти в одном направлении, если это возможно. Но если система не собирается мне помогать, пусть просто не мешает. Своих шансов я тоже упускать не хочу. Теперь всё зависит от меня.