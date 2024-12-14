«Эмоции переполняют!» Терентьев забрал спринт, Устюгов — сердца болельщиков

Гонка Кубка России в Чусовом получилась просто чумовой. Фавориты вылетели, а за золото между собой разбирались монстры.

Коньковый спринт на этапе Кубка России – 2024/2025 по лыжным гонкам в Чусовом получился шикарным. В мужской гонке на пьедестал вернулись те, кто там давно не был, а в женской борьбу лучшей спринтерше России навязала олимпийская чемпионка.

Участие Сергея Устюгова в любой гонке – это гарантированная поддержка болельщиков. В Чусовом примерно 80% зрителей поддерживали именно его. И Устюгов дал жару. Если в коньковой разделке он прогулялся по трассе, то в спринте летел. В квалификации – лучший результат, в забегах – тяжелейшая верхняя сетка и уверенные четвертьфинал и полуфинал.

Лишь в финале Сергея чуть накрыла усталость, и он не смог вырвать победу. Но его выступление – просто феерия. Два года назад Устюгов тоже начал сезон с Чусового и запустил мем про «мешков». Сейчас – серебро и тут же поход к болельщикам сразу после финиша. Устюгов не оставил без «пятюни» никого и последним из спортсменов уехал с «Металлурга», поскольку после награждения его ждала толпа.

Опять же – никто не остался без фотографии и автографа. Среди болельщиков была маленькая девочка, которая вместе с мамой и чуть более старшим братом оказались затёрты другими. У неё из глаз покатились слёзы, что не удалось сфотографироваться. Но Сергей её заметил, специально подошёл, и вся семья сделала столько фотографий с ним, сколько нужно.

Сергей Устюгов успокаивает маленькую болельщицу Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»

«Чусовляне, спасибо большое! Только благодаря вам мне удалось попасть сегодня на пьедестал», — сказал Сергей сразу после финиша.

Конечно, Устюгов забрал сердца болельщиков. А двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2018 Александр Терентьев одержал победу. Мощнейшее ускорение на финише позволило ему выиграть первую гонку на Кубке России с 12 января 2023 года, когда он победил в классическом спринте в Сыктывкаре.

«Эмоции просто переполняют, ведь я не побеждал почти два года! Я рад, что получилось выложиться на все 100%. Ожидаемо, что у меня с каждым стартом самочувствие всё лучше и лучше. Я уже на разминке понял, что самочувствие отличное, а дальше уже главным было то, чтобы крепления не ломались, чтобы меня не закрывали, чтобы тактически правильно шёл. Поставлю себе четыре балла из пяти», — сказал Терентьев.

Третьим стал Сергей Забалуев, который также впервые в нынешнем сезоне добрался до пьедестала.

Удивительно, что не смогли пройти хотя бы в полуфинал Савелий Коростелёв, Сергей Ардашев и Иван Горбунов. А вот то, что стадию четвертьфинала не преодолел и Александр Большунов, уже становится даже немного привычным – трёхкратный олимпийский чемпион пока не готов бороться именно в спринте.

У женщин ожидаемую победу одержала Анастасия Фалеева, которая выиграла третий спринт из трёх проведённых. Но на этот раз ей пришлось потрудиться, поскольку набирающая форму олимпийская чемпионка Татьяна Сорина уступила лишь в разножке. Фалеева после гонки отметила, что хоть спринт и получился тяжёлым, но это настоящий спринт, как на Кубке мира, а не гонки «а-ля рус» по длинным кругам, которые и спринтами назвать сложно. Третьей стала Алёна Баранова.

Мини-тур в Чусовом завершится классическими гонками преследования. У мужчин первым на дистанцию уйдёт Андрей Мельниченко, а за ним с приличным отставанием — Илья Семиков и Александр Большунов, которые вполне могут поработать в связке. У женщин лидером на заключительную гонку уйдёт Татьяна Сорина, затем — Елизавета Маслакова и Арина Каличева, но совсем рядом лидер общего зачёта Екатерина Смирнова.