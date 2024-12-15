«Серёга спас мою гонку!» Поступок Устюгова — самое крутое, что случилось на Кубке России

В Чусовом завершился третий этап Кубка России по лыжным гонкам, который проходил в формате мини-тура. Победителями общего зачёта стали Елизавета Маслакова и Илья Семиков, которые выиграли завершающие гонки преследования. А Сергей Устюгов вновь проявил себя человеком с огромным сердцем – он отдал свою боевую лыжу Савелию Коростелёву, у которого сразу после старта сломалось крепление.

Падение Коростелёва сразу после старта было неожиданным. Сначала показалось, что он неудачно воткнул палку, но потом стало понятно – крепление разлетелось на части. Савелий, который до гонки обещал, что будет рвать и метать, от досады начал бить палкой снег. Но спасение пришло, откуда вряд ли можно было ждать.

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов увидел, что случилось, и увидел также, что в стартовую зону прибежал Егор Сорин, в группе которого Савелий тренируется, а Сергей — числится. Устюгов тут же передал Сорину свою боевую лыжу. Так что Савелий, потеряв около 40 секунд, побежал на своей лыже и лыже Устюгова, а Устюгов – на боевой лыже и тренировочной. Стоит отметить, что у спортсменов один сервисёр – Евгений Уфтиков, так что лыжи были готовы одинаково.

На гонке Сергея это сказалось, поскольку тренировочная лыжа явно его тормозила, а вот Савелий сумел отыграть огромное отставание и включиться в борьбу за медали, но проиграл финишную разборку за бронзу Сергею Ардашеву. Коростелёв на финише дождался Устюгова и тепло поблагодарил его за то, что он сделал: «Серёга, спасибо огромное, ты спас мою гонку. Если бы не ты, не знаю, что бы я делал».

Савелий Коростелёв и Сергей Устюгов Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»

Тренер Алексей Ермилов, руководящий югорской мини-группой, в которую входят и Устюгов, и Андрей Мельниченко, и Рифат Сафиуллин, и Андрей Кузнецов, назвал поступок Сергея поступком настоящего чемпиона.

Первым в гонке, одержав победу и в мини-туре, стал Илья Семиков. Он стартовал вторым, всего на семь секунд впереди Александра Большунова. А первым ушёл Мельниченко с преимуществом почти в полминуты. Семиков и Большунов очень быстро достали Мельниченко, а затем и убежали от него. За 2 км до финиша Илья сумел сбросить трёхкратного олимпийского чемпиона и удержал преимущество.

После финиша он скромно сказал, что Большунов пока ещё не тот, кого все привыкли видеть, он ещё не шёл теми ходами, которыми может, но и своё неплохое состояние тоже отметил.

Победу в общем зачёте мини-тура одержала лыжница молодёжной группы национальной команды Елизавета Маслакова, которая одержала свою первую в карьере победу в Кубке России. На финише она вырвала победу у Екатерины Смирновой и Дарьи Непряевой. Тащившая группу долгое время Татьяна Сорина осталась четвёртой. Маслакова после финиша с трудом находила слова от нахлынувших эмоций, и её победа – это настоящая сенсация.

Следующий этап Кубка России пройдёт в Кирово-Чепецке. Там же состоятся и перенесённые длинные гонки ЧР-2024.