Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Драма на Кубке России по лыжным гонкам: Коростелёв сломал крепление сразу после старта, его спас Устюгов

«Серёга спас мою гонку!» Поступок Устюгова — самое крутое, что случилось на Кубке России
Андрей Шитихин
Сергей Устюгов
Аудио-версия:
Комментарии
Олимпийский чемпион отдал свою боевую лыжу Савелию Коростелёву, а сам побежал на тренировочной.

В Чусовом завершился третий этап Кубка России по лыжным гонкам, который проходил в формате мини-тура. Победителями общего зачёта стали Елизавета Маслакова и Илья Семиков, которые выиграли завершающие гонки преследования. А Сергей Устюгов вновь проявил себя человеком с огромным сердцем – он отдал свою боевую лыжу Савелию Коростелёву, у которого сразу после старта сломалось крепление.

Падение Коростелёва сразу после старта было неожиданным. Сначала показалось, что он неудачно воткнул палку, но потом стало понятно – крепление разлетелось на части. Савелий, который до гонки обещал, что будет рвать и метать, от досады начал бить палкой снег. Но спасение пришло, откуда вряд ли можно было ждать.

Сергей Устюгов — любимец болельщиков:
«Эмоции переполняют!» Терентьев забрал спринт, Устюгов — сердца болельщиков
«Эмоции переполняют!» Терентьев забрал спринт, Устюгов — сердца болельщиков

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов увидел, что случилось, и увидел также, что в стартовую зону прибежал Егор Сорин, в группе которого Савелий тренируется, а Сергей — числится. Устюгов тут же передал Сорину свою боевую лыжу. Так что Савелий, потеряв около 40 секунд, побежал на своей лыже и лыже Устюгова, а Устюгов – на боевой лыже и тренировочной. Стоит отметить, что у спортсменов один сервисёр – Евгений Уфтиков, так что лыжи были готовы одинаково.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 3, Чусовой, Россия
Мужчины. Гонка преследования. 15 км
15 декабря 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Окончено
1
Илья Семиков
Республика Коми
38:24.4
2
Александр Большунов
Республика Татарстан
+29.8
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+48.7

На гонке Сергея это сказалось, поскольку тренировочная лыжа явно его тормозила, а вот Савелий сумел отыграть огромное отставание и включиться в борьбу за медали, но проиграл финишную разборку за бронзу Сергею Ардашеву. Коростелёв на финише дождался Устюгова и тепло поблагодарил его за то, что он сделал: «Серёга, спасибо огромное, ты спас мою гонку. Если бы не ты, не знаю, что бы я делал».

Савелий Коростелёв и Сергей Устюгов

Савелий Коростелёв и Сергей Устюгов

Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»

Тренер Алексей Ермилов, руководящий югорской мини-группой, в которую входят и Устюгов, и Андрей Мельниченко, и Рифат Сафиуллин, и Андрей Кузнецов, назвал поступок Сергея поступком настоящего чемпиона.

Первым в гонке, одержав победу и в мини-туре, стал Илья Семиков. Он стартовал вторым, всего на семь секунд впереди Александра Большунова. А первым ушёл Мельниченко с преимуществом почти в полминуты. Семиков и Большунов очень быстро достали Мельниченко, а затем и убежали от него. За 2 км до финиша Илья сумел сбросить трёхкратного олимпийского чемпиона и удержал преимущество.

После финиша он скромно сказал, что Большунов пока ещё не тот, кого все привыкли видеть, он ещё не шёл теми ходами, которыми может, но и своё неплохое состояние тоже отметил.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 3, Чусовой, Россия
Женщины. Гонка преследования. 10 км
15 декабря 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Елизавета Маслакова
Москва
30:10.8
2
Екатерина Смирнова
Тюменская область
+1.9
3
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+2.1

Победу в общем зачёте мини-тура одержала лыжница молодёжной группы национальной команды Елизавета Маслакова, которая одержала свою первую в карьере победу в Кубке России. На финише она вырвала победу у Екатерины Смирновой и Дарьи Непряевой. Тащившая группу долгое время Татьяна Сорина осталась четвёртой. Маслакова после финиша с трудом находила слова от нахлынувших эмоций, и её победа – это настоящая сенсация.

Следующий этап Кубка России пройдёт в Кирово-Чепецке. Там же состоятся и перенесённые длинные гонки ЧР-2024.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android