Только один норвежский лыжник на пьедестале в гонке Кубка мира! И это не Клебо

Йоханнес Клебо потерпел очередное поражение в дистанционных гонках на Кубке мира – 2024/2025. Норвежец занял только пятое место в классической разделке на 20 км в Давосе. Победу же одержал его соотечественник Мартин Нюэнгет, который «привёз» Клебо более минуты. Второе и третье места заняли финн Ийво Нисканен и француз Уго Лапалус.

20-километровая разделка завершала этап Кубка мира в Давосе. До этого прошли командный и личный спринты. Так вот, Клебо бежал абсолютно всё. В командном спринте вместе с Полом Голдбергом он одержал победу, внешне легко убежав от соперников. На следующий день Йоханнес в том же стиле выиграл личный спринт, не оставив никому ни единого шанса.

Наверняка 16 спринтерских кругов (круг в Давосе – 600 м) за два дня на высоте 1600 м сказались на состоянии Клебо. Как и то, что в классике лыжникам предстояло пройти три круга по 7 км с резкими подъёмами, после которых нужно было отработать равнину, а только потом сесть на спуск.

Тот же Мартин Нюэнгет готовился конкретно к классической гонке, как и Ийво Нисканен, например. Они и зарубились между собой за победу. Бо́льшую часть гонки норвежец и финн шли в одни ноги, но на последней четверти дистанции больше сил осталось у Нюэнгета. Мартин, кстати, после этой победы захватил красную майку лидера дистанционного зачёта.

Третье место занял француз Уго Лапалус, который на победу не претендовал, но классно разложился по дистанции, не подпустив к себе никого из мощных норвежцев. Только один норвежец на пьедестале почёта по итогам гонки Кубка мира – это уже сенсация. Даже если этот норвежец и стал чемпионом.

С момента отстранения российских лыжников в мужских гонках на Кубке мира бросить вызов сборной Норвегии не может практически никто. Хорошо ещё, что в нынешнем сезоне вернулся или почти вернулся на свой привычный уровень Ийво Нисканен, и с ним классические гонки значительно интереснее. Но в целом ничего не меняется – Норвегия доминирует. И если так ничего и не изменится, сложно предположить, чем можно завлечь зрителей, когда всё настолько предсказуемо.