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Клебо выиграл два спринта, но жёстко проиграл классическую разделку на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Давосе

Только один норвежский лыжник на пьедестале в гонке Кубка мира! И это не Клебо
Андрей Шитихин
Йоханнес Клебо
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Пятикратный олимпийский чемпион проиграл финну и французу.

Йоханнес Клебо потерпел очередное поражение в дистанционных гонках на Кубке мира – 2024/2025. Норвежец занял только пятое место в классической разделке на 20 км в Давосе. Победу же одержал его соотечественник Мартин Нюэнгет, который «привёз» Клебо более минуты. Второе и третье места заняли финн Ийво Нисканен и француз Уго Лапалус.

Клебо разбирает соперников в спринтах, но на дистанциях пока не так силён:
Клебо вернулся и вновь разделал всех соперников в спринте. Он точно болел?
Клебо вернулся и вновь разделал всех соперников в спринте. Он точно болел?

20-километровая разделка завершала этап Кубка мира в Давосе. До этого прошли командный и личный спринты. Так вот, Клебо бежал абсолютно всё. В командном спринте вместе с Полом Голдбергом он одержал победу, внешне легко убежав от соперников. На следующий день Йоханнес в том же стиле выиграл личный спринт, не оставив никому ни единого шанса.

Наверняка 16 спринтерских кругов (круг в Давосе – 600 м) за два дня на высоте 1600 м сказались на состоянии Клебо. Как и то, что в классике лыжникам предстояло пройти три круга по 7 км с резкими подъёмами, после которых нужно было отработать равнину, а только потом сесть на спуск.

Тот же Мартин Нюэнгет готовился конкретно к классической гонке, как и Ийво Нисканен, например. Они и зарубились между собой за победу. Бо́льшую часть гонки норвежец и финн шли в одни ноги, но на последней четверти дистанции больше сил осталось у Нюэнгета. Мартин, кстати, после этой победы захватил красную майку лидера дистанционного зачёта.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. 20 км. Классический стиль.
15 декабря 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
55:37.8
2
Ийво Нисканен
Финляндия
+13.1
3
Уго Лапалус
Франция
+35.1

Третье место занял француз Уго Лапалус, который на победу не претендовал, но классно разложился по дистанции, не подпустив к себе никого из мощных норвежцев. Только один норвежец на пьедестале почёта по итогам гонки Кубка мира – это уже сенсация. Даже если этот норвежец и стал чемпионом.

С момента отстранения российских лыжников в мужских гонках на Кубке мира бросить вызов сборной Норвегии не может практически никто. Хорошо ещё, что в нынешнем сезоне вернулся или почти вернулся на свой привычный уровень Ийво Нисканен, и с ним классические гонки значительно интереснее. Но в целом ничего не меняется – Норвегия доминирует. И если так ничего и не изменится, сложно предположить, чем можно завлечь зрителей, когда всё настолько предсказуемо.

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