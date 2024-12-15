Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Сенсация в лыжах — Терезе Йохауг проиграла в классической разделке на 20 км на этапе Кубка мира в Давосе

Ого! Йохауг проиграла гонку, в которой ей все отдавали победу
Андрей Шитихин
Терезе Йохауг проиграла в классической разделке
Аудио-версия:
Комментарии
Легендарная норвежка просто встала на последних километрах классической разделки в Давосе.

Потрясающей гонкой завершился третий этап Кубка мира – 2024/2025 по лыжным гонкам в Давосе. Классическую разделку на 20 км выиграла норвежка. Но не Терезе Йохауг, которой все безоговорочно отдавали победу, вопрос был только в том, сколько она привезёт соперницам. Выиграла Астрид Слинн, которая много лет бегала в марафонской серии, а в Кубке мира начала только третий сезон после очень долгого перерыва.

Для 36-летней Слинн это вообще первая победа в карьере на Кубке мира. Она дебютировала в этом турнире в 2008-м в коньковой гонке на 30 км в Осло, когда стала 44-й. Примерно на том же уровне она бегала ещё несколько сезонов, пока в конце 2011 года не ушла в лыжные марафоны. Слинн появлялась на Кубке мира только на гонке в Осло, но в сезоне-2022/2023 вернулась.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. 20 км. Классический стиль.
15 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
1:02:38.4
2
Кертту Нисканен
Финляндия
+10.1
3
Терезе Йохауг
Норвегия
+13.5

Тогда же она дважды забежала в призы, став третьей в классическом масс-старте на 20 км в Ле-Ру, а затем – второй в коньковом марафоне на 50 км в Осло. Затем последовал сезон без призовых мест, а в текущем розыгрыше Кубка мира у неё были две бронзы в коньковой и классической разделках на 10 км, и вот теперь – первая победа.

Причём победа очень красивая. Слинн на первых отсечках не была в числе лидеров, но после первого круга уже поднялась на четвёртое место, после второго – на третье и финишировала с лучшим временем. Все эти расклады появлялись только в онлайн-протоколе, так как физически она стартовала 19-й, значительно раньше всех основных конкуренток.

Йохауг после возобновления карьеры вернулась на топ-уровень:
Хотели настоящую Йохауг? Она вернулась и не оставляет соперницам ни шанса
Хотели настоящую Йохауг? Она вернулась и не оставляет соперницам ни шанса

Астрид бежала исключительно по своей раскладке, что делает её победу ещё более крутой. За первое место боролась и финка Кертту Нисканен, но, как и её брат в мужской гонке, осталась второй. Однако обе они сумели опередить стартовавшую последней лидера дистанционного зачёта Терезе Йохауг. Легендарная норвежка знала обо всех раскладах, лидировала еще за 3,1 км до финиша, но затем силы её покинули.

Йохауг стала третьей, и это при том, что в Давос не приехали несколько сильных шведских лыжниц, а те, кто приехал, ограничились спринтами. Но для Терезе это была первая гонка в среднегорье после возобновления карьеры, хотя раньше на таких рельефах она просто разрывала соперниц. Теперь в Кубке мира перерыв. Следующая остановка – «Тур де Ски», но эту многодневку в год чемпионата мира тоже побегут далеко не все сильнейшие.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android