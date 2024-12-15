Ого! Йохауг проиграла гонку, в которой ей все отдавали победу

Потрясающей гонкой завершился третий этап Кубка мира – 2024/2025 по лыжным гонкам в Давосе. Классическую разделку на 20 км выиграла норвежка. Но не Терезе Йохауг, которой все безоговорочно отдавали победу, вопрос был только в том, сколько она привезёт соперницам. Выиграла Астрид Слинн, которая много лет бегала в марафонской серии, а в Кубке мира начала только третий сезон после очень долгого перерыва.

Для 36-летней Слинн это вообще первая победа в карьере на Кубке мира. Она дебютировала в этом турнире в 2008-м в коньковой гонке на 30 км в Осло, когда стала 44-й. Примерно на том же уровне она бегала ещё несколько сезонов, пока в конце 2011 года не ушла в лыжные марафоны. Слинн появлялась на Кубке мира только на гонке в Осло, но в сезоне-2022/2023 вернулась.

Тогда же она дважды забежала в призы, став третьей в классическом масс-старте на 20 км в Ле-Ру, а затем – второй в коньковом марафоне на 50 км в Осло. Затем последовал сезон без призовых мест, а в текущем розыгрыше Кубка мира у неё были две бронзы в коньковой и классической разделках на 10 км, и вот теперь – первая победа.

Причём победа очень красивая. Слинн на первых отсечках не была в числе лидеров, но после первого круга уже поднялась на четвёртое место, после второго – на третье и финишировала с лучшим временем. Все эти расклады появлялись только в онлайн-протоколе, так как физически она стартовала 19-й, значительно раньше всех основных конкуренток.

Астрид бежала исключительно по своей раскладке, что делает её победу ещё более крутой. За первое место боролась и финка Кертту Нисканен, но, как и её брат в мужской гонке, осталась второй. Однако обе они сумели опередить стартовавшую последней лидера дистанционного зачёта Терезе Йохауг. Легендарная норвежка знала обо всех раскладах, лидировала еще за 3,1 км до финиша, но затем силы её покинули.

Йохауг стала третьей, и это при том, что в Давос не приехали несколько сильных шведских лыжниц, а те, кто приехал, ограничились спринтами. Но для Терезе это была первая гонка в среднегорье после возобновления карьеры, хотя раньше на таких рельефах она просто разрывала соперниц. Теперь в Кубке мира перерыв. Следующая остановка – «Тур де Ски», но эту многодневку в год чемпионата мира тоже побегут далеко не все сильнейшие.