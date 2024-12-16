Большунов не выиграл ни одной гонки за три недели. Объясняем, что с ним происходит

Состояние Александра Большунова заставляет болельщиков тревожиться.

В сезоне-2023/2024 он выиграл 23 личные гонки подряд в рамках Кубка и чемпионата России. Всего на его счету было 25 побед в 28 гонках, и только дважды он не попал в число призёров – оба раза во время болезни.

В сезоне-2024/2025 самый титулованный лыжник России провёл восемь гонок и лишь трижды финишировал вторым, а если считать только чистое время, то было всего два попадания на пьедестал. Побед не было.

Что происходит с Большуновым?

Последствия болезни?

Большунов болел в октябре, болел в ноябре. По сути, вся вкатка у него прошла в поломанном режиме – три-четыре дня тренируется, неделю болеет. А так невозможно полноценно тренироваться и строить график работы, можно делать что-то исключительно по состоянию на конкретный день.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко, которому чуть ли не каждый день задают вопросы о состоянии Большунова, выделил главную проблему: мышцы лыжника не готовы работать так, как они должны работать, и не готовы работать столько, сколько они должны работать для достижения высоких результатов.

Врачи, по словам Бородавко, в качестве причины назвали последствия коронавируса. Это показали и анализы. Каждый организм переносит болезнь по-разному. Помните, как было с Сергеем Устюговым, который в октябре 2020 года на сборах подхватил «корону» и, по сути, вычеркнул сезон-2020/2021 из своей карьеры?

Что делать? Что нужно – уже делается. Большунову назначены определённые процедуры, после которых его состояние должно нормализоваться. Ему необходимо пройти полный курс этих процедур, но он пока не может сделать их подряд, чтобы не прерываться на соревнования. Ведь из девяти проведённых гонок Александр пропустил только масс-старт в Вершине Тёи, улетев в Москву на обследование.

Возможно, стоило бы пропустить, например, мини-тур в Чусовом целиком, но врачи не видят противопоказаний к участию Большунова в гонках, а любой соревновательный старт – лучшая проработка. Но пока он не может продемонстрировать то, что показывал несколько лет подряд. Вроде вот-вот прорвёт, однако немного не хватает.

Потеря мотивации?

Сказывается ли на Большунове то, что российские лыжники не могут выступать на международной арене? Безусловно. Наши парни во главе с Александром словно заперты в клетке в самом расцвете сил. Но Большунов всегда умел находить мотивацию даже в мелочах. Летом он дал интервью «Чемпионату», в котором подробно рассказал, как именно это делает.

Вкратце: вычёркивает из памяти то, что уже было, и сосредотачивается на том, что будет. Начинает всё с чистого листа. Конечно, не вычеркнуть из памяти девять олимпийских наград, три из которых золотые, звание чемпиона мира, добытое в фантастической борьбе с норвежцами каким-то безумным ускорением, три десятка побед на Кубке мира и хрустальные глобусы. В прошлом сезоне он шёл к победам в каждой индивидуальной гонке во всех соревнованиях, но болезнь прервала эту впечатляющую серию.

Кто-то говорит, что Большунов стал как-то странно реагировать на поражения, словно ему всё равно. Ну съездите на любой этап Кубка России и понаблюдайте, что происходит. Своими глазами посмотрите на то, как Александр реагировал на поражение в коньковой разделке в Чусовом, когда он уступил Андрею Мельниченко 0,8 секунды, хотя выигрывал около 20.

Стоять рядом было невозможно, поскольку своими эмоциями он готов был сжечь. Так не реагируют, когда тебе всё равно. Или то, как он отреагировал на поражение в борьбе с Ильёй Семиковым за победу в мини-туре – он не крушил всё вокруг, не кидал лыжи и не рвал номер. Но полыхающий взгляд говорил о многом.

Мотивации у Большунова хоть отбавляй. Осталось решить вопросы со здоровьем.

Так прежний Большунов вернётся?

В этом нет сомнений. Вопрос только во времени. Юрий Бородавко положительно оценил то, как Александр бежал в Чусовом, отметив, что это уже намного лучше, чем было в Вершине Тёи. Одержит ли он первую победу на этапе Кубка России и гонках чемпионата России в Кирово-Чепецке? Большой вопрос. Для этого нужно уже разогнать свой организм на максимум.

То, что Большунов пока не Большунов, отметил и победитель мини-тура Илья Семиков: «Да, я много гонок провёл вместе с Сашей, знаю, какими ходами он может идти – пока он не тот».

Скорее всего, уже есть смысл сосредоточиться на единственном крупном старте в сезоне – чемпионате России в Казани. И подвестись именно к нему. А ко всему остальному относиться как к этапу подготовки. Именно так, кстати, сделал Йоханнес Клебо, который сказал, что есть только шесть гонок, которые имеют значение в этом сезоне, и это гонки чемпионата мира.

О том же самом говорил и Савелий Коростелёв: «Сейчас так, но посмотрим, что будет на чемпионате России. Уверен, там Александр будет совсем в другой форме».

Вот и посмотрим.