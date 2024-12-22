Наталья Терентьева вернулась в гонки после рождения дочери. Но проиграла родной сестре

Главное событие этапа Кубка России – 2024/2025 по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке состоялось в женской гонке на 5 км. В большой спорт спустя всего четыре месяца после рождения дочери вернулась олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (Непряева). Она стала седьмой, не попав в цветочную церемонию, но это неважно. Терентьева вернулась, а это значит, что конкуренция в наших женских лыжных гонках будет ещё выше.

А победила в гонке её родная сестра Дарья Непряева, которая на такой короткой дистанции достаточно много выиграла у соперниц.

Терентьева стартовала перед красной группой, поскольку у неё не было активных рус-пунктов. Но именно результаты Натальи на всех промежуточных отсечках были ориентиром для остальных. На финише её смогли опередить только шесть спортсменок, причём отрезок после 3,4 км до финиша она прошла совершенно замечательным образом.

«Конечно, тяжело было. Отвыкла от таких скоростей, от работы на износ. Но я рада вернуться и испытывать свой организм. Без этого сложно. Я не думала, что смогу сразу бороться с лидерами. От эмоций сейчас распирает, просто очень рада. Ни о каком результате речь вообще не шла, думала только о том, как правильно разложиться», — сказала Наталья после финиша в эфире «Матч ТВ».

Но если у Натальи Терентьевой прекрасным получился финишный отрезок, то у её родной сестры Дарьи Непряевой – вся гонка. Даша лидировала на каждой отсечке, и её преимущество было неоспоримым. В итоге она одержала третью в карьере победу на этапах Кубках России в карьере. Впервые Непряева выиграла гонку на таком уровне в ноябре 2021 года в Вершине Тёи, и это также была пятёрка классикой.

Неделю назад она показала лучшее чистое время в гонке преследования на этапе Кубка России в Чусовом, и вот теперь – третья победа.

Дарья Непряева Фото: РИА Новости

«На первой части дистанции никого не было из тренеров. Я бежала спокойно, думаю, что сейчас мне скажут, что я отстаю, а мне говорят, что я иду лидером. Подумала, что раз лидер, значит, надо бороться до конца. Состояние было хорошее, нигде даже не подвисла.

Неудивительно, что Наташа прошла последнюю часть дистанции быстрее меня. Она выше ростом, а я более функциональна и как бы хорошо бегу подъёмы, а она лучше на равнине. Когда мы делали предстартовую работу здесь, она постоянно убегала от меня на равнине», — прокомментировала свою победу Дарья.

Второе место в гонке заняла Елизавета Маслакова, победительница мини-тура в Чусовом. На отсечке 3,4 км она была только пятой, но заключительный отрезок тоже прошла очень мощно. А после финиша призналась, что только после этой отсечки и стала работать на максимум, когда сложнейший спуск с крутым поворотом остался позади.

«Я медленно начала, до последнего подъёма меня вели шестой, рада, что в итоге второй оказалась. Финиш хорошо отработала. По ощущениям, я вообще должна была стать 10-й», — отметила Елизавета.

А третье место, впервые в карьере попав в личной гонке Кубка России в топ-3, заняла юниорка Екатерина Никитина. Маслаковой она уступила всего 1,7 секунды. В топ-6 также финишировали лидер общего зачёта Екатерина Смирнова, олимпийская чемпионка Татьяна Сорина и юниорка Алина Пеклецова, очень сильно пробежавшая классическую гонку.