Что за гонку подарили российские лыжники болельщикам! Всё решила секунда

Всего одна секунда разделила победителя и серебряного призёра в гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка России – 2024/2025, который проходит в Кирово-Чепецке. А бронзовый призёр отстал от победителя менее чем на две секунды. Призёрами одной из самых красивых гонок сезона стали Савелий Коростелёв, Сергей Ардашев и Илья Семиков. Александр Большунов финишировал только пятым.

По ходу всей дистанции шла борьба между тройкой лыжников. Победитель мини-тура в Чусовом Илья Семиков задавал скорость с самого старта, но он ушёл в гонку раньше главных конкурентов. Семиков отлично разложился, здорово прошёл финишную часть, и, возможно, если бы он стартовал позже, расклад мог быть другим. Но в итоге Семиков третий – всего в 1,8 секунды от победителя, Савелия Коростелёва.

Лучший молодой лыжник России по ходу большинства отсечек лидировал. Лишь на одной из них он опустился на второе место, уступив лидеру общего зачёта Кубка России Сергею Ардашеву. Но всё решилось на последних полутора километрах. Коростелёв удержал минимальное преимущество, хотя Ардашев шёл за ним и знал всю раскладку. Сергей финишировал очень мощно, но всё-таки уступил Савелию одну секунду.

После финиша рады были оба.

«Неимоверно тяжело. Здесь сложный круг, сложные и крутые подъёмы. Счастлив победить, ведь после Чусового я прихворал, пару дней не тренировался», — признался Коростелёв.

«Я дожал, наконец, концовку. В предыдущих дистанционных гонках именно на концовку меня не хватало. Но третий подъём здесь просто убивает меня, он мне очень тяжело даётся», — сказал Ардашев.

В общем зачёте Кубка России Ардашев сохранил жёлтую майку лидера, а Коростелёв переместился на второе место, опередив Ивана Горбунова.

Отлично провёл гонку Алексей Червоткин, который пропустил первые этапы в Вершине Тёи из-за коронавируса, а в Чусовом только разгонялся. На родной для себя трассе Червоткин продемонстрировал отличную раскладку и в итоге стал четвёртым. Он опередил Александра Большунова, хотя по ходу всей дистанции проигрывал партнёру по тренировочной группе, но сил на концовку у него осталось больше.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

Большунов – только пятый, трёхкратный олимпийский чемпион после финиша посмотрел на табло и сказал что-то жёсткое. Видимо, про себя. Пока не готов Александр биться за победы. Шестёрку лучших замкнул Илья Порошкин.

Этап Кубка России в Чусовом продолжится классическим спринтом.