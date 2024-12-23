«Всё ништяк, всё хорошо, но не у нас». Большунов и Устюгов проиграли спринт в Кубке России

Олимпийские чемпионы Александр Большунов и Сергей Устюгов не смогли вмешаться в борьбу за медали на классическом спринте на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Большунов выбыл на стадии четвертьфинала, а Устюгов впервые в своей карьере не прошёл даже квалификацию. Победителями стали фавориты – Анастасия Фалеева и Александр Терентьев.

Конечно, Устюгов после второго места в коньковом спринте на этапе в Чусовом и в Кирово-Чепецке рассматривался как один из претендентов на высокие места. Но состояние Сергея сейчас таково, что даже на одно взрывное ускорение он оказался неспособен. Конечно, в Кирово-Чепецке опять был спринт «а-ля рус», то есть вновь длинная дистанция, которых нет на Кубке мира. Но когда Устюгов в форме, ему всё равно, что бежать. В квалификации он был только 67-м. Накануне в классической разделке – 60-м.

«Стабильность – признак мастерства. Не вешаем нос. Я уже слёзы вытер. Всё ништяк, всё хорошо, но не у нас. На этом хорош. По крайней мере в этом году», — сказал Устюгов в видео на своей странице в соцсети после финиша. Сергей участвовал в спринтерских гонках Кубка России с 2012 года. И впервые не прошёл квалификацию. Но его главная задача – успешное выступление на чемпионате России в Казани.

Большунов, который в квалификации показал пятое время, что уже лучше, чем в предыдущих спринтах сезона, завершил борьбу в полуфинале. Была бы дистанция спринта такой, как в Чусовом, он вполне мог бы и на финал рассчитывать, но здесь его на финишную прямую не хватило. Александр выкатил на стадион первым, но пока того взрыва, которым он отличался всегда, в мышцах нет. В итоге только пятое место, хотя, будь он даже четвёртым, прошёл бы в финал по времени.

«К сожалению, таково пока состояние Александра. Он вышел на финишную прямую первым, но удержать не получилось. Очень жаль, что Большунов не смог выйти в финал, могла получиться очень красивая борьба. По поводу его участия в марафонской гонке в рамках чемпионата России решение пока не принято, время есть. Решать будет сам Александр в зависимости от своего состояния», — сказал тренер спортсмена Юрий Бородавко.

Не смог пройти дальше четвертьфинала Савелий Коростелёв, победитель классической десятки – болезнь, из-за которой он после Чусового некоторое время не тренировался, не могла не сказаться.

А победу – очень красивую победу – одержал Александр Терентьев. В Чусовом он выиграл спринт коньком, сейчас – классикой. Кажется, лучший спринтер России последних лет вернулся на привычный уровень. Вместе со своим могучим финишным ускорением. Вторым стал Сергей Ардашев, который встретит Новый год в жёлтой майке лидера общего зачёта, а третьим – Константин Тиунов. Все трое тренируются в группе Егора Сорина.

Александр Терентьев Фото: РИА Новости

В женской гонке таким же могучим ускорением победу одержала Анастасия Фалеева, выигравшая четвёртый спринт из четырёх проведённых в сезоне. Она сумела опередить Алёну Баранову, которая, как и Ардашев, выкатывала на финиш первой, но не удержала преимущества. Третьей стала Дарья Непряева.

Анастасия Фалеева Фото: РИА Новости

«Не знаю, как мне это удаётся. Ставлю себе цель на сезон не проигрывать спринты и весь сезон держать марку. Сегодня был ужасный спринт, я даже не получила удовольствия от своей любимой дисциплины. Девчонкам спасибо за борьбу, получилось круто. Эмоционально всё было супер. Спасибо болельщикам, врачам, сервису, массажистам», — отметила после финиша чемпионка в эфире «Матч ТВ».

Следующий этап Кубка России пройдёт в январе в Казани, а в Кирово-Чепецке состоятся ещё перенесённые с апреля марафонские гонки чемпионата России – 2024.